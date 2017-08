Asaltantes dejan grave a una anciana en Cozumel

Derecho de réplica

Resulta indignante, por decir lo menos, ver la foto de una anciana con el rostro desfigurado por los golpes, que le propinaron dos malditos delincuentes en la isla de Cozumel para despojarla de sus humildes pertenencias. Se imagina usted si estos desalmados atacan a unos de esos miles de visitantes que diariamente pisan la Isla de las Golondrinas en plan de paseo, en crucero, la que se nos va armar a nivel mundial.

Nuestro principal destino turístico del Caribe, y de todo México, en lo que a cruceros internacionales de lujo se refiere, ya ha sido alcanzado también por el crimen organizado, la venta de drogas y las bandas internacionales de delincuentes en todas sus variedades, desde clonadores de tarjetas de crédito, secuestros exprés, timadores de todo tipo de productos, taxistas abusivos y rateros, etc., etc.

La nota roja en los diarios de Quintana Roo no deja las primeras planas, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno firman convenios (?) y sostienen reuniones de —alto nivel—, para decirnos en sus mamertos discursos que el crimen organizado y desorganizado “es algo que lacera a la sociedad y que, la delincuencia y el crimen organizado será combatido hasta sus últimas consecuencias”… no Mause Mickey.

Ayer, nada menos llegamos a la honrosa cifra de cien ejecutados en lo que va del año 2017 tan sólo en Cancún –la joya de la corona del turismo mexicano que nos ha dado fama mundial–. Pero me pregunto acaso estas cifras espeluznantes de ejecutados, secuestros, secuestros exprés, asaltos, robos a comercios y residencias, clonación de tarjetas, asaltos bancarios y a cuentahabientes no afectarán la imagen de nuestros destinos turísticos en el Caribe mexicano. En verdad que Cancún no se lo merece.

Lo he dicho varias veces: ya existen datos duros de como Cuba, Dominicana, Jamaica, Aruba y otras islas del Caribe se están llevando nuestro turismo por la alarmante inseguridad que se ha desatado en Q. Roo desde hace poco menos de un año.

Y mire usted, las autoridades, cuyos titulares y colaboradores viajan en autos blindados y con escoltas pagados con nuestros impuestos, no hacen otra cosa que meter la cabeza en la tierra como las avestruces o también escurrir el bulto cuando algún medio de comunicación habla del tema o los cuestiona sobre el tema. “Hablar de violencia genera más violencia”…otra vez: no Mause Mickey.

“Lo que pase en Cancún, que se quede en Cancún” dijo hace unos meses un despistado y corrupto líder de la Zona Hotelera que se quejó amargamente de cómo la prensa en sus primeras planas publica todos los días cuerpos inertes en medio de charcos de sangre. También ha sido tendencia en las redes sociales las balaceras de dos horas en pleno centro de Cancún entre miembros del crimen organizado y elementos de seguridad. En México todo mundo habla de lo que está pasando en Cancún y la Riviera Maya, de cómo la inseguridad está golpeando con todo su poder a este paraíso natural de fama mundial.

Al final de cada uno de estos lamentables hechos, ya sabe usted, autoridades de los tres niveles de gobierno y dirigentes de la IP condenan lo ocurrido y se rasgan las vestiduras públicamente. Se afirma que se actuará contra la delincuencia hasta sus últimas consecuencias. Y…?

Le estamos torciendo feo el pescuezo a la “Gallina de los Huevos de Oro”, que es el turismo en el Caribe mexicano. Esperemos que las cosas no sigan empeorando y tengamos qué lamentar que los visitantes se vayan a otros destinos más seguros, pues en Cuba, Dominicana, Jamaica y Aruba el crimen organizado y desorganizado no llega ni a un dígito de lo que tenemos en nuestro querido Cancún y la Riviera Maya.

Abuelita de 60 años sufrió violento asalto

En Cozumel, una ancianita de 60 años que caminaba para ir a comprar en una tiendita por la 15 Avenida con Calle 3 de la colonia Centro, fue salvajemente golpeada por dos individuos para robarle sus pertenencias; la golpearon fuertemente y su estado de salud es grave.

De acuerdo a la información proporcionada por algunas personas que auxiliaron a la abuelita, se dijo que como a las 6:30 am la mujer fue golpeada por los dos delincuentes que le cerraron el paso, para despojarla de su cadena de oro, la golpearon en la cabeza y le patearon el rostro estando tirada.

La abuelita contó que cuando los ladrones la atacaron ella gritó por auxilio, pero nadie la escuchó y los delincuentes fácilmente lograron huir en una bicicleta; empero, por el lugar pasó un taxista que vio a la mujer golpeada y de inmediato solicitó una ambulancia, al mismo tiempo llegaron los familiares de la abuelita, los cuales no podían creer lo que le habían hecho a la ancianita.

Debido a esto se pone en alerta a la ciudadanía para que tomen sus precauciones y no permitan que los abuelitos caminen solos por la calle para que no sufran lo que le sucedió a la abuelita ante la nula vigilancia policiaca.

Se dispara clonación de tarjetas crédito

Luego que más de 100 tarjetas bancarias fueron hackeadas desde el extranjero en Isla Mujeres, el FBI alertó a las autoridades mexicanas sobre la vulnerabilidad de hackeo de los cajeros ATM, ubicados en Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Acapulco y otros destinos turísticos de México. Hace aproximadamente un mes, a los usuarios del banco HSBC de Isla Mujeres, el único banco de la ínsula, sufrió el robo de sus quincenas y sus ahorros por parte de profesionales piratas cibernéticos, que los dejaron sin nada en sus cuentas bancarias.

Al momento, Corey Hubbert, agente especial supervisor de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI, por su siglas en inglés), tras participar en la ponencia “Planes de contingencia ante ataques cibernéticos”, que se llevó a cabo en el marco de la edición número 11 de la Conferencia Anual Antilavado de Dinero y Delitos Financieros que comenzó el miércoles en Cancún, puso la alerta.

El agente reveló que el Departamento de Inteligencia del FBI emitió hace dos meses una alerta sobre esta vulnerabilidad, la cual fue transmitida a la Policía Federal mexicana. Explicó que los cajeros ATM son especialmente vulnerables por el empleo de un sistema operativo basado en Windows, que es el blanco del mayor número de ataques a nivel mundial.

Casi linchan a ladrón

Ante la ola de robos e inseguridad que prevalece en todo Cancún, un grupo de vecinos de la región 103 intentaron linchar a un ladronzuelo, que pretendió robarse una caja de herramientas de un taller mecánico.Vecinos de la región 103, en la manzana 72, sobre la avenida Talleres, amarraron a un presunto ladrón e intentaron lincharlo, antes que llegara la policía municipal a rescatarlo.

De acuerdo con los propios vecinos, al ladrón lo tuvieron 30 minutos amarrado de pies y manos, porque entró a un taller mecánico a robar, fue descubierto por los vecinos e intentó huir, objetivo que no logró porque le dieron alcance para atarlo. Tantán.