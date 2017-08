Diplomacia y golpes bajos de Trump

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El dinero no da felicidad, pero aplaca los nervios

Jeanne Bourgeois, 1873-1956, actriz francesa

#EPN #Trump #Videgaray #WashingtonPost #JKushner #TLCAN #Zacatecas #Tello #Guadalupe #PedWestSanYsidro #Cofepris #Narro #Canilec #Saltillo

Donald Trump juega sucio. Bueno, ese es su estilo. En los momentos clave de la vida diplomática y comercial entre Estados Unidos y México, saca del baúl conversaciones privadas a fin de debilitar a sus interlocutores. Como en la lucha libre podría ser considerado rudo, y de los rudos el más sucio. Sin embargo, esa es su chamba para proteger los intereses de los estadounidenses. La conversación que tuvo a finales de enero Trump con el presidente Enrique Peña Nieto, divulgada por “The Washington Post”, toca tres temas fundamentales para ambas naciones: TLCN, el muro y el narcotráfico. Sobradito el presidente de EU habló de ayudar a México en la lucha contra el narco, que ya no se tocara públicamente el tema del muro y que su idea es poner impuestos compensatorios a mercancías procedentes de México que tendrían una carga entre el 10 y 15 por ciento. Habría casos con el 35%, dijo. Peña fue prudente, de verdad. Trump, provocador. Peña, le reiteró que México no pagará el muro y Trump, dijo que eso no puede decirse públicamente, ya que él no lo puede aceptar. Sin embargo, lo que queda en el fondo es la importancia de tener a Luis Videgaray como canciller y su cercanía con el yerno de Trump, Jared Kushner, y principal asesor del presidente estadounidense, quien se volcó en calificativos positivos para el titular de Relaciones Exteriores. El entorno de la divulgación de las conversaciones es precisamente un día después de la presentación del equipo negociador mexicano encabezado por Ken Smith. El gobierno mexicano aseguró que no tenía grabación de esta conversación, pero la “filtró” Washington. ¡Golpe al hígado a la administración de Peña Nieto! Es parte del estilo de Trump en las negociaciones y no es de sorprender que durante las negociaciones se filtren conversaciones de todo tipo para debilitar a los negociadores. Así que ¡abusados!

PODEROSOS CABALLEROS: Ante el incremento de la violencia en la entidad, el gobernador Alejandro Tello, no distingue lo redondo al cuadrado. Tiene un terrorífico déficit de policías estatales. Nadie quiere tomar una macana, luchar contra los criminales y morir en el intento. Salarios de hambre y prestaciones paupérrimas para los uniformados, dejan a merced del hampa a millón y medio de zacatecanos. Pero lo más grave es el subejercicio en materia de seguridad en el gobierno estatal y los alcaldes de Zacatecas, Judit Guerrero, y Guadalupe, Enrique Flores, también traen la misma maña. Gastan en otras cosas, menos en seguridad. *** El llamado “pedwest” en el paso fronterizo entre Estados Unidos y México, se completó. En la garita de San Ysidro, en California, se activó un paso peatonal ágil y práctico, según comentó pete Flores, director de Campo de esas instalaciones, por las que cruzan diariamente 20 mil personas a pie. Desde el año pasado había la facilidad de que cruzaran de nuestro país al vecino del Norte a pie. Ahora, el paso a EU será más rápido. Llegará a un centro de transporte, así como a un oulet cercano a la frontera.

AL FINAL DE CUENTAS: El municipio de Saltillo, Coahuila, gobernado por Isidro López Villarreal, ganó puntos ante la calificadora Fitch Ratings, por su nulo endeudamiento bancario de largo plazo, la suficiencia del fondo de pensiones, la generación de ahorro interno y el dinamismo en la recaudación. Pero, tiene limitaciones por el nivel de liquidez, el cual no alcanza a cubrir el pasivo de 291.7 millones de pesos, en deudas de corto plazo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Gobierno e IP, presentaron una “Estrategia conjunta de vigilancia y cumplimiento del marco normativo de sucedáneos de la leche materna: México como modelo mundial”. Participaron Cofepris, de Julio Sánchez Tepoz; Salud, José Narro; el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, con Javier Moctezuma, y la Comisión de Fabricantes de Fórmulas Infantiles de la CANILEC, Fabrice Salamanca. Narro, se congratuló en ese acto por el aumento en el consumo de leche materna.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano