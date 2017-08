Ronnie Wood fue operado de cáncer de pulmón

El guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood reveló que fue operado hace unos tres meses de un cáncer de pulmón, en una entrevista publicada por The Mail on Sunday.

Wood, de 70 años y que el año pasado fue padre de gemelas, recibió el diagnóstico tras una chequeo médico previo al inicio de la próxima gira del grupo (No Filter), que iniciará el 9 de septiembre en Hamburgo.

“Hubo una semana en la que todo pendía de un hilo. Podría haber sido el momento de bajar el telón y decir adiós. Nunca sabes qué es lo que va a pasar”, reveló durante la entrevista el músico, quien en mayo ya había hecho público que pasó por el quirófano para tratarse una pequeña lesión en el pulmón.

Wood dejó de fumar hace alrededor de un año antes de que nacieran su quinta y sexta hijas, Gracie Jane y Alice Rose, fruto de su matrimonio con la productora teatral Sally Humphreys.

La enfermedad fue identificada cuando su médico le preguntó si quería hacerse un chequeo para analizar el estado de su corazón, pulmones y sangre.

“Entonces volvió y me dio la noticia de que tenía esa supernova ardiendo en mi pulmón izquierdo. Y, para ser completamente honesto, no me sorprendió”, dijo el guitarrista.

Wood tomó la decisión de que, si el cáncer se había extendido, se negaría a recibir quimioterapia, aunque no porque desconfiara de la eficacia de ese tratamiento.

“Se trataba más bien de que no quería perder mi cabello. Este cabello no se va a ir a ningún sitio, me dije, de ninguna manera.

“Una semana más tarde vinieron con la noticia de que no se había extendido”, detalló el guitarrista.

Wood subrayó que se encuentra bien tras la operación y que se somete a revisiones cada tres meses.

“La gente tiene que hacerse chequeos. Seriamente, lo tienen que hacer. Tuve una suerte increíble, siempre he tenido a un ángel de la guarda muy fuerte mirando por mí. La verdad es que yo no debería estar aquí”, declaró el músico.

