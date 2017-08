Circo Unión de los Hermanos Fuentes Gasca

De la carpa a las letras

Arturo Arellano

A 80 años de su primer espectáculo se mantienen a la vanguardia y para su temporada de verano traen a México el show New York On Ice

¡Buenavista, Buenavista, Buenavista!, sede de uno de los circos con mayor tradición en México, cuya primera función fue ofrecida en 1938: el Circo Unión de los Hermanos Fuentes Gasca, quienes desde su incursión en la industria circense no han parado de sorprender, salvo luego de la aprobación de la ley de prohibición de los animales en espectáculos de entretenimiento, que les llevó a cerrar su telón durante tres años. No obstante con ese espíritu circense, fuerza, entrega y compromiso con el arte, Walter Fuentes Gasca Sr. y compañía se las arreglaron para volver a encender las luces de la carpa, mientras el caliope antecedía su triunfal regreso.

Una tradición desde 1938. Walter Gasca Jr. es tercera generación de esta famosa dinastía de circo y recibió amablemente a DIARIOIMAGEN, en su oficina, ubicada en la Carpa de Circo Unión, sobre avenida de los Insurgentes en Ciudad de México. Un espacio lleno de recuerdos y reconocimientos, donde nos platicó, “Arrancaron mis abuelos, pero no había presupuesto, de modo que en las escuelas, ponían cortinas, una pequeña alfombra y ahí realizaban la función. Luego con tiempo y trabajo, se compró una carpa y más adelante se fundó Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca, pero ya con mis tíos grandes, ahí arrancó esto que se convirtió en un imperio, tenemos alrededor de 25 circos en México y Latinoamérica, lo que nos hace la empresa más grande de circos en Centro y Sudamérica”.

Mi vida es el Circo: Walter Gasca Jr. “Yo nací en el circo, pero no me incorporé oficialmente sino hasta los 13 años de edad, estudié primaria y secundaria aquí, se aclimata un remolque con bancas, como un salón de clases movible y la SEP nos manda maestros, luego hice la prepa abierta, pero a la par entrenaba de lunes a sábado con un maestro ruso, números de circo. Recuerdo que mis tías tenían circos que andaba en las colonias, el Circo Hollywood y mi otra tía el Circo Hermanos Gaona, ellas pasaban por mí los fines de semana o en vacaciones y ahí aprendí de payaso, tenía como 8 años y fue cuando me di cuenta que esto es lo que quería, el calor del público y los aplausos, las risas. Yo salía a trabajar, pero era un decir porque era mi manera de jugar y divertirme, en ese entonces ni mi papá sabía que yo ya era payaso, pero yo si tenía claro que mi vida es el circo”. Ahora Walter Gasca Jr. es también acróbata, trapecista y motociclista en el globo de la muerte, pero aún asegura que “el payaso es el personaje más difícil” porque el público viene a divertirse, pero nunca nadie sabe si éste está triste o tiene problemas, si murió un familiar o está enfermo. El payaso de la cortina para afuera, en la pista, tiene y tenemos que dar el 100%, no podemos transmitir tristeza, eso es algo muy difícil, porque detrás del maquillaje del payaso hay muchas historias, pues somos seres humanos como todos”. La historia marcó también al Circo Unión con el nacimiento en su pista de uno de los mejores payasos mexicanos en la historia “El Gran Renato, El Rey de los payasos, era mi tío, completamente cirquero, músico, trapecista, domador, acróbata. Hubo una época, me platican mis tíos, en que todos los taxistas traían la cabecita del Gran Renato en su unidad, de lo famoso que era”. Circo Unión de los Hermanos Fuentes Gasca con New York On Ice, se encuentra en temporada en Buenavista CDMX, con una pista de más de 70 toneladas de hielo.

