“Un aplauso para el amor” resucita la gloriosa vida nocturna

Todos los miércoles, 21:00 horas, en El Cuevón, Plaza Escenaria

El concepto inspirado en los temas de José José fusiona su música con un interesante anecdotario, obra del periodista Víctor Hugo Sánchez

Arturo Arellano

Cuando una estrella ha deslumbrado con su talento a tantas generaciones, un millar de tributos nunca serán suficientes, este es el caso de José José, “El príncipe de la canción”, que ha sido homenajeado por artistas nacionales e internacionales, rockeros, baladistas, gente del jazz y más vertientes musicales. Sin embargo, no se había hecho hasta ahora un show conducido desde la óptica de un periodista, un testigo presencial de la vida del cantante, en este caso el periodista y publirrelacionista Víctor Hugo Sánchez “El hijo de vecino”, quien en “Un aplauso para el amor” va poniendo un pie anecdotario a cada tema interpretado por la voz y talento de los miembros de Resorte Teatro, Alicia Paola, Ruth Robles, Manuel Gorka, David Pineda y Mario Heras, este último también director del montaje conceptual.

El show arranca con la interpretación grupal del tema “La nave del olvido”, en el que cada uno de los cantantes va dando muestra de sus capacidades vocales, justo entonces, en la voz del periodista Víctor Hugo Sánchez, que es uno de los testigos presenciales de la carrera de José José, la gente va escuchando pasajes, anécdotas y secretos en torno a la vida de “El príncipe de la canción”. Pasajes que no parten desde la vida profesional de este narrador, sino desde el recuerdo sobre su sentimiento de joven admirador, enamorado por primera vez, cuando conoció las letras y música de José José, con el corazón roto y sin saber que más tarde se convertiría él, en uno de los periodistas más reconocidos del espectáculo a la par tristemente de que la carrera de José José iba en decadencia.

No obstante, el show no está enfocado en la tragedia ni fracasos de la vida de José José, sino en cada uno de sus logros, su humildad y fuerza para hacer frente a cada tragedia que rodeó su vida. Siguen con canciones como “Hasta que vuelvas” y “Gavilán o paloma”, mientras que el periodista y narrador de este romántico encuentro relata la trágica manera en que José José comenzó su carrera musical, luego de que su padre le dijera “voy por cigarros” y jamás volviera, siendo el detonante para que José José decida aprender a tocar la guitarra y empezar su vuelo cómo gavilán.

“Nadie, simplemente nadie” fue el tema que antecede la llegada de esta narrativa al éxito de José José, con la canción “La nave del olvido”, que según se contó, fue un tremendo hit en Grecia, Israel, Japón y por supuesto México, curiosamente en una época donde no existían los medios digitales. Más tarde deleitaron a todos con “El triste”, aquel tema que el cantante defendiera en el Festival OTI de 1970, escrito por Roberto Cantoral y que es la clara muestra de la genialidad del cantante, al interpretarlo prácticamente sin respirar, situación que el periodista enfatiza con un recuerdo “en El Patio en 1989, estaba acompañado de Rocío Dúrcal, ella me explicó que José José era un genio, porque podía cantar sin respirar”. También interpretan temas como “Amor, amor”, “Ruiseñor”, “Me basta”, “Amnesia”, “Lo que un día fue no será”, “Una mañana”, “El amor acaba”, “Anda y ve”, “Almohada”, “Si me dejas ahora” y “Lo pasado, pasado”.

Luego de una función exitosa, Mario Heras en entrevista con DIARIOIMAGEN, explicó que “este concepto lo íbamos a estrenar en mayo, pero por las giras de “El hombre de La Mancha” en donde yo participo, tuvimos que recorrer a junio. Creo que lo más complicado fue elegir las canciones, porque todos saben que el repertorio de José José es muy amplio y optamos por meter algunos popurrís, el de José José de los ochentas, más maduro. Todo nació como un homenaje por la admiración hacia el cantante, también con la intención de regresarle la vida nocturna a la Ciudad de México, que hace tiempo no existe, porque hay Stand Up y comedia, pero hay un mercado de gente adulta que no tiene que ir a ver, esto es una alternativa para ellos”.

Asegura que “todos los involucrados creemos que José José es el mejor cantante que ha dado la historia de nuestro país, independientemente de sus cualidades técnicas, interpretativas, eso tiene que ver con su vida personal que le empujó a la manera de abordar cada canción. No tratamos de imitarlo nunca, no es un karaoke, hicimos unos arreglos en los que transcribimos paso a paso sus respiraciones, pausas, inflexiones y lo enfrentamos, sin imitar”. Aclara que no se cuenta una historia, pero sí hay un hilo conductor “Lo que sucede es que no quisimos contar la vida de José José, porque el se ha dedicado a contarla todas las veces que ha podido, es muy abierto, hizo dos películas de su vida, un libro, su hijo hizo un musical de su vida, entonces no queríamos eso. Nosotros hacemos un concierto y el hilo conductor son las anécdotas de un periodista que es fan de José José, sus entrevistas, recuerdos, cuando lo conoció, ese tipo de cosas y no de manera cronológica”, concluye. “Un aplauso para el amor” se presenta todos los miércoles a las 21:00 horas en El Cuevón, Plaza Escenaria, Av. San Jerónimo 263.