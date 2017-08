Raquel Castro lanza “Un beso en tu futuro”

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Deja que la línea del amor adivine tus deseos

Ganadora del premio Gran Angular 2012 por su novela “Ojos llenos de sombra”, Raquel Castro, guionista, periodista y escritora, platicó con el periodista Asael Grande para DIARIO IMAGEN, sobre su reciente novela, “Un beso en tu futuro”. Deja que la línea del amor adivine tus deseos (Alfaguara, 2017), una historia en la que Nancy ha recibido un augurio: hay un beso en su futuro, y está inquieta porque Jonathan, su mejor amigo desde niños, ha dejado de ser el chico raro y un poco tonto de la infancia.

Tiene que aceptar que se ha convertido en un galán muy simpático y… sí, se ha enamorado de él.

Ahora tiene delante un futuro en el que no sabe si creer y un secreto en su presente que no se atreve a revelar a nadie: “la primera idea que tuve para hacer esta novela fue a partir de la lectura del “Diario de Ana Frank”, porque me acuerdo mucho de esta parte en donde Ana Frank cuenta que Margot, su mejor amiga, las dos están enamoradas del mismo muchacho, esa idea se me quedó muchos años, qué pasa cuando con la persona a la que más quieres, de repente les gusta la misma persona, todo eso que todos pensamos alguna vez, entonces de ahí fue que empecé a escribir mi novela, y le metí muchas de mis inquietudes, me gusta mucho escribir sobre lo cotidiano, en su suspenso, hablar de la amistad, del amor, de las transformaciones que vive uno en la adolescencia, pero al mismo tiempo, de la maravilla de lo cotidiano”.

Nancy, el personaje principal de “Un beso en tu futuro”, no es la única en su escuela que guarda un secreto, porque el amor es más complicado de lo que parece, la amistad está en juego y va a necesitar paciencia, buen humor y un poco de suerte para no salir lastimada. Y, claro, para llegar sana y salva al encuentro con aquel beso: “lo que me encanta de escribir es que puedes construir a los personajes -comenta Raquel Castro, respecto a sus personajes- me gusta jugar con los elementos de los que dispones, me basé un poco en cosas que yo viví, cuando fui adolescente sí me enamoré de mi mejor amigo, pero lo demás fue ir construyendo a una niña que fuera un poco más inquieta de lo que yo fui, más contestona; en el caso del personaje de Jonathan, le puse características de este mejor amigo que tuve en la adolescencia”.

La novela de Raquel Castro es una historia que equilibra los sentimientos, el valor de la amistad y la tolerancia: “fue interesante escribir esta novela y recordar en dónde ponía yo el acento cuando era adolescente, y eso nos hace mucha falta a los adultos, recordar que de chavos el acento lo poníamos en otras cosas, nos preocupaban los mismos temas, pero de otro modo, la novela es para que el adulto recuerde un poquito y diga ¡ah, caray!, yo también fui adolescente y tuve esas inseguridades’, ahora estoy escribiendo otra cosa también sobre adolescentes, pueden encontrar una obra divertida, honesta, hice un trabajo con mi mejor esfuerzo, me divertí mucho escribiendo ‘Un beso en tu futuro’”, finalizó la también autora de “Ojos llenos de sombra”, “Exiliados”, “Lejos de casa” y “Dark Doll”.

