No se hagan bolas, será Sheinbaum

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay gente que no tiene ningún respeto por los secretos ajenos,

porque ellos mismos no tienen ningún secreto

Vicky Baum, 1888-1960, escritora austriaca

La baraja de Morena está lista. Aunque las corrientes dentro de la franquicia, propiedad de Andrés Manuel López Obrador, quieren imponer las reglas, es definitivo que la ley de “El Peje” prevalecerá, pese a todo y a todos. El tiene una candidata. No hay empleados, ni recomendados. Sólo su corazón manda. Hay lazos emocionales entre Claudia Sheinbaum y López Obrador por más de 30 años y eso será el factor de decisión. Ni el peso que tiene sobre AMLO, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, para recomendar a su fiel financiero, Mario Delgado, pesará en el ánimo del tabasqueño. Ni siquiera el fiel escudero, Martí Batres, podrá lograrlo; sus méritos en campaña son insuficientes, ni la intensa labor política de Ricardo Monreal para, institucionalmente, servir a los intereses políticos de AMLO. No serán el institucional, ni el amigo del amigo; ni el leal servidor. Claudia es amiga y cómplice. Es la leal compañera en todo el camino político de Andrés Manuel. No hay duda; no se hagan bolas, como diría el clásico. Como funcionaria del gobierno de Andrés Manuel le acercó a empresarios judíos, quienes crearon una gran red de apoyos al político para proyectarlo a la Presidencia. Claro, que no den por muerto al PRD en la capital del país. Sus candidatos son fuertes y destacan: Alejandra Barrales, Manuel Granados, Armando Ahued, Salomón Chertorivsky y Víctor Hugo Lobo.

PODEROSOS CABALLEROS: Realmente le quitó el sueño al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, la manifestación del jueves de la semana pasada por varias calles de la Ciudad de México. No fue la presencia únicamente de sus acérrimos enemigos políticos en la entidad, sino de cientos de personas que llegaron desde varios poblados, incluidos Cuernavaca, entre otros, ante el clima de ingobernabilidad que existe en Morelos.

*** El gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca desvió recursos a la campaña de Guillermo Anaya, candidato panista a la gubernatura de Coahuila, a través de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. Un video en poder de “El Heraldo de Saltillo”, exhibe al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que a través del rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Alfonso Salas, un grupo de empleados de la citada institución participaron, mediante un pago, en la campaña de Anaya en Coahuila, lo cual es un delito electoral, ya que además se utilizaron vehículos oficiales de Tamaulipas. Ninguno de los gastos fue reportado por el equipo de Anaya dentro del reporte que entregó al INE, por lo cual, de ser considerados, aumentarían aún más el monto en que éste se excedió del tope de gastos de campaña.*** Sergio Allard, líder de la Canaero, nombró a Alejandro Cobián Bustamante, como director general de esa institución.

AL FINAL DE CUENTAS: La deuda directa de Navojoa, municipio sonorense que preside Raúl Silva Mena, se compone de un crédito de largo plazo con Banco Interacciones, de Carlos Hank Rohn por 149.7 millones de pesos y plazo de 20 años y con con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 21.2 millones como adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el cual se liquidará al término de la administración actual. Buenos resultados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Fundación American Express, a través de 12 becas, apoyará al Instituto Synergos, organización sin fines de lucro que busca contribuir a superar la pobreza a nivel mundial. Según el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación de American Express, Jorge Guevara, ello será por medio de distintos programas como “Bridging Leadership”, el cual se ofrecerá en México por primera vez.

