PRD vs Morena

Desde el portal

Ángel Soriano

Al anunciar su salida del PRD y su apoyo al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, los destacados perredistas Pablo Gómez Álvarez, Leonel Godoy, Raúl Morón y Carlos Sotelo, arremetieron contra el partido del sol azteca y sus intenciones de hacer alianza con el PAN para postular como candidato único al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

“Se trata de un político improvisado”, indicó Pablo Gómez, al señalar que una candidatura y un plan de gobierno no se construye de la noche a la mañana, sino requiere años de trabajo político al lado de la gente. No se puede improvisar a un candidato presidencial, sentenció el fundador y ex dirigente del PRD, uno de los activistas políticos más reconocidos en el país.

Al margen de la lucha político-policiaco-gangsteril que se escenifica en Tláhuac y que se ha extendido a Xochimilco y otras demarcaciones, con el objeto de desprestigiar a los delegados comprometidos con Morena, la conformación de un frente opositor ha profundizado las diferencias políticas entre partidos, dirigentes y aspirantes a la candidatura presidencial, lo cual aleja más su posibilidad de conformación para hacer frente al PRI en el 2018.

En tanto, el PRI prepara las cinco mesas temáticas a realizarse en Guadalajara: visión de futuro, rendición de cuentas y ética. Mazatlán: declaración de principios. Saltillo: programa de acción. Toluca, estatutos, en Campeche se celebrarán el 9 y 10 de agosto dentro en su Asamblea Nacional y, salvo las diferencias internas surgidas hace unas semanas, lo más seguro es que se dé una muestra más de disciplina y unidad en torno al primer priísta del país.

TURBULENCIAS

Negociaciones sin límite de tiempo

No hay fecha para concluir las negociaciones del TLC, pero se considera que se concluirán a fines de año, informó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que preside Gabriela Cuevas Barrón, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal dijo que a partir del 16 de agosto se prevén de 7 a 8 rondas, en tanto, el líder del Movimiento por la Tierra, Francisco Chawo Plascencia, lamentó la exclusión en las negociaciones de representantes de 4.5 millones de productores que están al margen de lo que decidan los funcionarios de la cúpula gubernamental…La Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca, que preside Javier Villacaña, dio a conocer la conclusión de “La Semana del Jubilado” que inició el pasado martes 1 de agosto con una serie de eventos para reforzar la convivencia y camaradería de 3,600 jubilados, pensionados y pensionistas de los tres poderes del estado, y que dedicaron gran parte de su vida al servicio de la administración pública…Penas de hasta 6 años de cárcel y 300 días de multa propone el secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Benjamín Medrano Quezada para “inhibir la usurpación de frecuencias radiales o su uso sin autorización o concesión formal alguna”…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com