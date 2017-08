Los fantasmas del PRI

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Rumbo a la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el próximo 12 de agosto, los fantasmas del tapado, el dedazo, la división, la desbandada y la corrupción rondan los trabajos previos, generando irritabilidad, suspicacias y temores de fractura.

La alta probabilidad de que pueden perder de nuevo la Presidencia de la República en 2018, si no presentan una oferta y un candidato sólido, los ha obligado a revisar sus estatutos y a cerrar filas. Muestra de ello es la reunión que sostuvo el dirigente tricolor, Enrique Ochoa Reza, con los ex gobernadores, quienes le expresaron sus temores sobre el método y perfil para elegir al candidato.

Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial, advierte que es necesario “enamorar a la militancia”, pero también ganar simpatizantes ciudadanos, pues el PRI está en el tercer lugar de las preferencias electorales y no es suficiente para mantener el poder.

Labastida conoce el camino, perdió frente al panista Vicente Fox en el año 2000, sabe que su partido no las trae todas consigo y urge a recuperar la confianza de los ciudadanos, “preocuparse por sus problemas y por el país”. Respecto de la militancia considera que se debe cuidar para que no se vaya, para que no se divida.

Sobre el perfil del candidato, el ex gobernador propone a su partido la elección de un aspirante “honesto, a prueba de balas… que dé resultados, que tenga experiencia”. Incluso maneja algunos nombres: José Narro, Enrique de la Madrid, José Calzada Rovirosa y José Antonio Meade, de quien dice: “maneja la economía, de aplauso”. ¡Órale! Y eso que Meade no es priísta.

En otro ángulo, pero en la misma sintonía, Ivonne Ortega, ex mandataria yucateca, reiteró su exigencia de recuperar la rentabilidad del PRI, pues de 2012 a 2017 perdió cuatro millones 700 mil votos; señaló que aunque ganen procesos pierden militancia y esto representa un grave riesgo hacia el 2018.

La ex secretaria general priísta, considera que se debe revisar la vigencia y funcionalidad de los famosos “candados”, a fin de garantizar piso parejo para todos los aspirantes a los 18 mil 637 cargos que habrá en juego el próximo año.

Ortega Pacheco insiste en perderle el “miedo a la consulta abierta” a fin de que la militancia y simpatizantes priístas elijan libremente a sus candidatos, sin imposiciones y con equidad de género. Es decir, adiós al dedazo.

La aspirante a la candidatura presidencial, al igual que otros priístas, pide revisar la propuesta de integrar gobiernos de coalición, como promueve el ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien presentó ante la Comisión de Asuntos Legislativos de su partido, la propuesta de “Ley reglamentaria de gobiernos de coalición”, con el fin de que la bancada priísta la incluya en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre.

Seguramente, en la Mesa “Visión de Futuro”, que se realizará en Guadalajara, Jalisco, esta semana, y que coordinará Manlio Fabio Beltrones, se debatirá su viabilidad, ya que acudirán al cónclave algunos secretarios de Estado mencionados como presidenciables.

Lo cierto es que hoy, rumbo al 12 de agosto y hacia el 2018, el PRI enfrenta el reto de ser un partido más ciudadano e incluyente que destierre a los fantasmas del dedazo y la fractura si postulan a un candidato externo o no.

Las reformas en el PRI deben ser de fondo, no de forma, les queda un año para revertir la caída, los pendientes en el combate a la corrupción, la violencia desbordada y el desempleo, son facturas que el electorado cobra en las urnas.

VERICUENTOS



Destapes de Galileos

El balance de los diálogos organizados por la iniciativa Galileos, deja como saldo el “destape” de dos políticos del momento: el priísta Manlio Fabio Beltrones y el “independiente” Miguel Ángel Mancera. El Galileo Guadalupe Acosta, dice que la consolidación del Frente Amplio Democrático, es para que la pluralidad no se conciba como un estorbo. ¡Órale!

Gamboa, duro contra Maduro

Con firmeza reprobó el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, la cortina de humo que pretendió tender el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al insultar al presidente Peña Nieto. Gamboa calificó los ataques como “insultantes” y “provocadores” y reiteró que en el mundo se reconoce a México como un país de instituciones y por ello tiene la confianza de los inversionistas internacionales. ¡Vientos!

Censo del miedo

El Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2017 del Consejo Noruego para los Refugiados, donde se afirma que 311 mil personas tuvieron que desplazarse en 2016 de sus lugares de residencia por la ola de violencia que ponía en riesgo su seguridad y vida en México, provocó que la Comisión Permanente solicite al INEGI el levantamiento de un censo. ¡Ups!

