IV. Hechos que desea aclarar:

Los contenidos en la columna a que se hace mención en este escrito y que son del tenor siguiente. Hidalgo es tierra matriz —una, entre muchas— de los peores hacendados que ha parido este país. La cámara del cineasta ruso Sergei Eisenstein retrató fielmente en ¡Qué viva México! los momentos estelares de los señores de vidas y haciendas que asolaron ese estado desde tiempos inmemoriales. Propietarios del tlachicotón, utilizaron el alcohol para dominar las conciencias.Señores feudales con derecho absoluto de pernada sobre todas las mujeres que habitaban, junto a sus familias de peones las haciendas. Dueños del poder político, embaucadores de baja estofa, caterva de la peor ralea, impusieron sus atrabiliarias conductas sobre todo lo que se movía en esa infeliz entidad.Cuando todo mundo pensaba que los relatos sobre los señores de horca y cuchillo envenenados por la corrupción prepotente era cosa del pasado, apareció el impresentable líder juvenil priísta Canek Vázquez Góngora, un espécimen del medioevo, revivido a la usanza de los desgraciados caciques de antaño.En días pasados se dio a conocer que Interpol confirmaba la captura de su cómplice en todos los trastupijes, Jorge Ruiz Figueroa, alias El Hindú —porque encantaba hasta a las serpientes—, detenido en Port Kotor, provincia de Montenegro, antigua Yugoslavia, y que en unos días será deportado para responder en México de un fraude a TV Azteca por cerca de 50 millones de pesos. Ojalá no sea bien tratado como su similar Javier Duarte de Ochoa. Seguramente, ahora que esté en México, le van a activar las 14 órdenes de aprehensión que se encuentran en stand by por los fraudes que ha cometido, al alimón, con Canek Vázquez Góngora, en agravio de los gobiernos de la CDMX, el estado de Hidalgo, de donde son oriundos y en Quintana Roo, donde hicieron de las suyas en el trafique de todo con Roberto Borge Angulo, también a la espera de la deportación desde Panamá. Como buenos yuppies de huarache Ferragamo, entregados al enriquecimiento ilegal y al desenfreno, Canek y su socio Ruiz Figueroa, podrán ser un buen ejemplo de cómo la justicia tarda demasiado en llegar, pero a veces llega. Pisaron todos los callos y violaron todo sentido de la proporción en el atraco y el embuste proditorio. En sólo dos años, de ser diputado federal en la pasada legislatura, y líder juvenil de lo que se llamaba PRI, Canek movió todo lo que pudo para lograr una masa monetaria y de propiedades inmobiliarias que cualquier cacique postrevolucionario le hubiera envidiado. A base de transas, encubrimientos, asaltos de todo tipo y traiciones al por mayor, Canek Vázquez se convirtió de la noche a la mañana en el emblemático representante de la juventud priísta en esta modernidad podrida de la corrupción a mansalva, sin importar nada ni nadie. Nadie se explica cómo pudo pasar de la cuarta pregunta al ranking de multimillonario en dólares. Por más que uno quiera encontrarle la cuadratura a ese círculo, no la encuentra. El antecedente más añejo del inicio de las corruptelas de ese par de carne de prisión se encuentra en la entrañable relación de Jorge Ruiz Figueroa con Francesca Ramos Morgan, la primera esposa formal de Marcelo Ebrard Casaubón. ¡Vaya coincidencia! Ruiz Figueroa se ganó la confianza de la que fue poderosa damita en su fugaz momento, y llegó a tal grado el entendimiento que el hidalguense fue premiado con obras y contratos a discreción de la fraudulenta Línea 12 del Metro capitalino, causante de tantas tragedias sentimentales… y, desde luego, presupuestales. Compitió en afectos con el poderoso actor cubano William Levy, tan favorecido con los contratos de esa Línea Dorada por Ebrard, personaje de cuarto talón que desde hace cinco años que acabó el gobierno de los efebos no ha dado pie con bola. Sólo invirtió más de 60 millones de dólares en efe para convertirse, de galán hambriento en México, a productor de películas románticas de gran calado, donde, obvio, él es el galán. Ya es emblemático de la revista Hola! Claro, no había comparación, pues William Levy, el fortachón cubano, de lacrimosas telenovelas, aflojaba las agarraderas de la voluntad del caballeroso y recio Marcelo Ebrard, mientras que Ruiz Figueroa, socio de Canek sólo contaba con la aquiescencia de la señora Ramos Morgan. Una diferencia ciertamente abismal. Vecinos de El Niño Verde, en una de sus propiedades en Cancún Sin embargo, es tan productiva la dupla Canek Vázquez-Jorge Ruiz Figueroa, que a partir de ahí se inscribieron en las grandes ligas de la corrupción, sometiendo a sus arbitrios a la plana mayor de los operadores de obras y finanzas de esa jefatura de gobierno. Desde esa atalaya han visto la vida pasar. En muy poco tiempo de enjuagues, Ruiz Figueroa, El encantador de serpientes, y el prócer ex diputado y ex líder juvenil del PRI —¿de dónde más, si no?— Canek Vázquez Góngora, amasaron una fortuna incuantificable, que rebasa toda imaginación medianamente sensata. Propiedades inmobiliarias valuadas en decenas de millones de dólares en Polanco y Santa Fe, un feudo de la familia Ebrard, desde que Marcelo, el publicitado Carnal, dio el esquinazo a Manuel Camacho para recoger los moche$ de los desarrolladores salinistas, como usted y este tecleador hemos comentado desde hace años. La mano que mece la cuna. Tres yates con valor de diez millones de dólares, propiedad de la dupla Canek-Ruiz Figueroa, dos departamentos en la Torre Trump de Sunny Isles en las cercanías de Miami, con valor de 6 millones de dólares, edificios en Santa Fe y en Cancún —justo en el edificio donde El Niño Verde lanza a jovencitas al vacío—, en sociedad con el presidiario Roberto Borge, con valores multimillonarios, entre otros. Propiedades carísimas en Nueva York, Miami y París, más inversiones de alto rendimiento en paraísos fiscales reservados para el usufructo de la realeza europea. Muchos de ellos a nombre de amiguitos y encubridores gubernamentales. Están en la cuerda floja varios de los socios y cómplices de la dupla, que hasta ahora se habían guarecido en el anonimato de la fría banca política. Entre ellos, los próceres Alejandro Rojas Díaz Durán, ex secretario de Turismo del endeble melancólico Marcelo Ebrard; Adrián Michel, un rancherito jalisciense que habilitó como poderoso oficial mayor de su regencia, y Francisco Pérez Fayad, con conexiones ineludibles en el estado de Hidalgo. Todos ellos finísimas personas. Con esas palancas, la dupla se dedicó los últimos años a coyotear todo tipo de negocios ilícitos en varios estados, llegando a dejar en los huesitos a los presupuestos abundantes de las entidades asoladas. Hasta la fecha siguen esperándose los brazos de la justicia en sonados fraudes en Morelos, Guerrero y Nuevo León, los que han salido a la luz pública por el desastroso manejo efectuado. Como era de esperarse, cientos de ciudadanos indignados por haber quedado chiflando en la loma, siguen aportando datos duros de ese enriquecimiento bestial de la pareja hidalguense, los cuales se darán aquí a conocer, si se retrasa la procuración e impartición de justicia, como dicen pronta y expedita. ¿Cuántos embrollos más habrán de surgir, perpetrados por esta mancuerna de vividores, asaltantes, prevaricadores y defraudadores de lo ajeno? Ojalá la aprehensión de Jorge Ruiz Figueroa pudiera ser la premonición de lo que le espera, una vez que deje el poder, a la pandilla de rateros en que está convertido el gobierno permisivo y codicioso de los llegados de Hidalgo. Sería una gran lección de que no se puede ser un embaucador declarado y, simultáneamente, operar los dineros del pueblo, logrados con tanto sacrificio y esfuerzo por la gente de bien. De yuppies improvisados políticos, güeros de rancho, trepadores y maguitos del atraco ¡ya estamos hasta la madre! ¿Usted qué haría?, pregunta el yuppie number one que se cobija bajo el águila mexicana al tiempo que persigue a “la diosa fortuna”. Índice Flamígero: Ahora diputado local en Hidalgo, sus paisanos reclaman a Canek Vázquez Góngora el haberse ausentado de la sesión legislativa en la que hace un par de día se aprobaron las reformas a la Constitución Política hidalguense para desaparecer la figura jurídica de la inmunidad procesal, conocida como fuero, situación que habrá de concretarse una vez que 43 de los 84 ayuntamientos otorguen su aval a la minuta proyecto de decreto. Y se preguntan “¿por qué será?”. La respuesta la tienen líneas arriba, ¿no cree usted? + + + “Dos defensores de éxitos”, titula a su colaboración de hoy don Rubén Mújica Montoya: “Meade: ‘14 meses continuos de crecimiento económico’. Pero, pero, resulta que este ‘exitazo’ descansa en que ¡no le restan a la tasa de crecimiento de la economía, ¡el crecimiento demográfico! Así hasta le ganamos a China. Narro defiende la calidad del hospital de Los Mochis’, ¡que es la vía más expedita para que mueran inexplicablemente al año muchos niños! ¡Ayyy las maromas de un ex rector, al que ya ‘le untaron los bigotes’ haciéndole creer que puede ser candidato tricolor!