Los antihéroes del PRI

Índice político

Francisco Rodríguez

El ambiente político mexicano ha sido prolijo al inventar antihéroes. De manera involuntaria, han surgido en el panorama los personajes que representan todo lo chusco que puede producir un mundo amorfo. Lo gelatinoso, lo indefinido es el caldo de cultivo ideal para hacer resurgir cualidades lastimeras, imágenes que en lugar de provocar respeto, producen compasión, pena ajena. Como se ve, a lo mejor es el objetivo, el target buscado.

El frontis que se utiliza en ese laboratorio, en esa tan cacareada lluvia de ideas, es el adecuado para resaltar en un individuo suspirante las cualidades más contradictorias. Y mire usted que se han producido joyas.

De lo más destacado, Carlos Salinas de Gortari, un auténtico antihéroe inventado por su increíble parecido a un protagonista infantil de la TV: el famoso Chapulín Colorado, un ñoño a la medida del momento .

Otro, Manuel Bartlett Díaz, cuyo aspecto hamponesco se lo daba una mandíbula fiera, que lo comparaba absurdamente a Don Corleone, el oportuno símil de la época, aunque en realidad la mandíbula rota se debía a un acertado puñetazo del bravo chaparrito tabasqueño Nicolás Bellizzia, quien en un barrio parisino calmó sus echadas de junior altanero y “salidor”.

Luego escogieron al felón Zedillo, otro antihéroe. Un tipejo diseñado desde la familia imperial de los Bush, amos absolutos de su cerebro obtuso. Zedillo era un desvalido sujeto que de asuntos de Estado no sabía ni jota, pésimo ante el público que se condolía de sus esfuerzos por parecer un dirigente, cuando se trataba de un gesticulador desafortunado, que a base de ocurrencias fue empoderado. Para nuestra desgracia.

De ahí p’al real, es mejor olvidar. Vinieron El Alto Vacío, un larguirucho descerebrado de Guanajuato apellidado Fox, causante de vergüenzas nacionales máximas, y de una consorte ambiciosa y despiadada llamada Marta Sahagún, que vino a poner la cereza del pastel de estiércol de la corrupción desenfrenada.

Luego, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, también parecido a las peores caricaturas del ambiente. El Profesor Chapatín —también producto del ingenio de Roberto Gómez Bolaños— quien, enfundado en una casaca militar más guanga que su pobre humanidad, declaró la guerra al narcotráfico desde una posición de absoluta ingenuidad y desventaja, sólo impelido por los patrones yanquis que le habían sufragado con varios millones de dólares la aventura mexicana.

Y por último, Enrique Peña Nieto, producto también de la televisión, adulado hasta la exaltación por supuestos logros de gobierno en Toluca y el circuito Atlacomulco-Metepec, que jamás pudieron ser demostrados.

Estamos a punto de ver nacer otros más. Ante la imposibilidad del sistemita de producir seres reales, va a recurrir a la comprensión del respetable para ofrecerle carne de cañón que cause lástima, para ver si así votan por el más débil. Con eso de que el público siempre toma partido por el perdedor, piensan que la pueden hacer.

FODA favorece a Meade y a José Narro Robles

La baraja de presidenciables, esa aventura en la que despilfarraron todos los presupuestos de la nación, está más pobre que un bolsillo de teporocho “crudo”, no da para nada. De todos los miembros del gabinete de papel no hay uno solo que sea, ni que parezca. Por donde se busque, sólo se encuentran personajes dispuestos a enriquecerse a costa de lo que sea.

Cuentan que, utilizando el ñoño método FODA —luego de que les falló la ouija—, una estrategia para planear el futuro, en Los Pinos dan brincos de gusto porque han atinado a descubrir al antihéroe a la estatura del arte, en esto de inventar cabrones. Según esto, las fortalezas, oportunidades y expectativas están del lado de José Antonio Meade y de José Narro Robles . Y por si no dan la medida en este aquelarre, también piensan en Aurelio Nuño…y hasta en el junior Enrique de la Madrid.

Parece que, de los recomendados por Videgaray para ocupar la de antemano fallida estafeta priísta del 2018, las mejores características del antihéroe se reflejan en esas cartas marcadas, más falsas que un plafón de carro viejo o que un billete de a dos pesos. Pero se trata de una batalla perdida, donde piensan que, apareciendo un desvalido puede provocar la solidaridad o la compasión por el jodido.

Atrás de bambalinas, en el backstage, Videgaray, apuesta sus restos a la equivocación, al error provocado por sus siniestras manipulaciones. Sabe que, al no ser palomeados por el enfermo de Washington, que no los conoce ni son de su ralea, el escogido será simplemente él… aunque lo niegue.

Dos más dos son cuatro, menos todos, uno. Videgaray es el candidato de siempre, desde que Trump, agradecido por la recepción oficial de Jefe de Estado en Los Pinos, Peña quedó comprometido a todas sus infamias, y obedeció ciegamente la instrucción gabacha para rehabilitar al entreguista Videgaray en Relaciones Exteriores, después de su sonado fracaso político y hacendario.

Al fin y al cabo, en el fondo saben que la suerte de cualquier antihéroe de los señalados —y ellos mismos, Peña Nieto y Videgaray, a la cabeza— están más amenazados que un conejo recién cazado: si pierden, correrán la misma suerte de Duarte de Ochoa. Trump tendrá que dejarlos a las garras de los patrones yanquis defraudados por su ambición desmedida; les queman las manos por someterlos a juicio y condenarlos por todas sus complicidades en los cohechos.

Es una cosa juzgada. Los mexicanos corremos la suerte de ser los verdugos involuntarios de su esquizofrenia delictiva. Por primera vez los antihéroes tendrán que pasar por las horcas caudinas: una especie de monedas de cambio para sustituir en el patíbulo al enfermo anaranjado que no debe ser echado, por tratarse de un tonto útil. Cualquier redactor de comics ya lo hubiera escrito.

Así es que ya pueden ir celebrando las exequias del sistema FODA. Nunca funciona cuando los datos que le inyectan para conseguir un resultado son producto de simples especulaciones, jamás de datos duros. A nadie consta que Meade sea un político ni un financiero exitoso, menos que sea respetado en los círculos internacionales.

Como a nadie consta que Narro Robles llene las expectativas de las cualidades que él se adjudica en sus páginas de Google: “destacado pensador, académico, médico y político mexicano”. ¡Hágame usted el refabrón cavor! Sólo se trata de un impostor, inflado por Videgaray, que ha saqueado los presupuestos universitarios y gubernamentales toda su vida.

Entre las joyas rescatadas de los supuestos atributos que endilga a los suspirantes el cajoncito de FODA‎, se encuentra que Meade Kuribreña es “un adulto joven con carisma, aglutinador natural de las huestes del PRI y PAN”. Su burocratismo, brincar de Calderón al equipo de Peña Nieto, ¡resulta que es ahora una fortaleza en su hoja de vida!

No se queda atrás el ditirambo elegíaco para Narro Robles: “madurez y experiencia carismática, generacionalmente el más capacitado para vencer a quien le pongan enfrente, transmite confianza y tranquilidad”. Así se gastan los epítetos estos falsarios de las estadísticas hechizas.

Pero aún más: Nuño resulta que ha hecho una gestión exitosa en la Secretaría de Educación Pública, cuando todo mundo sabe que ésta es precisamente la gota que derramó el vaso de su ineptitud. Promover al máximo la exhibición de su absoluta incapacidad para cualquier encomienda, sólo porque se trataba de un favorito que venía a enriquecer a baraja sucesoria de Peña Nieto.

Y se atreven a enlistar las fortalezas y oportunidades del junior Enrique de la Madrid: sin querer, tocan la Diana, una militancia priísta probada. Tan probada que fue amplia y contundentemente derrotado en la elección para delegado en la Álvaro Obregón, el supuesto escenario de sus triunfos. Si no lo hubieran habilitado como diputado plurinominal, sería lo que es.

Repleta de antihéroes, de personajes bufos, de currícula rastacuera, la infame baraja sucesoria se reduce a exaltar febriles expectativas que desdicen una realidad desastrosa. No tienen pa’ donde hacerse, excepto para el anaquel de la derrota anticipada, más cantada que una misa de gallo.

Con asamblea priísta y sin ella, el elegido no puede ser otro que Luis Videgaray. Todo mundo lo sabe y todos escurren ese pesado bulto que augura lo peor para este país. Porque siempre las cosas pueden empeorar. ¿Usted qué haría?, pregunta el que cree que va a palomear los resultados de ese FODA, distrayéndose apenas un rato de su persecución a la diosa fortuna.

Índice Flamígero: Durante el programa #Reporte10, transmitido desde anoche en YouTube, en el que Lilia Arellano, Abelardo Martín y este escribidor entrevistamos al político potosino José Ramón Martell López, se precisó una cuestión que cobra actualidad por la falta de direccionalidad en el gobierno padecido por la sociedad mexicana: la necesidad de abocarse a las propias actividades, a las ocupaciones de cada quien, con todos los bríos y así poder sacar adelante al país. No podemos esperar nada de quienes no saben ni quiénes son ni quiénes somos nosotros. Así que, a falta de pan, tortillas, ¿no cree usted? Si no tuvo oportunidad de verlo, aún puede hacerlo siguiendo la liga:https://youtu.be/earRKMEih74. Gracias. + + + Por vez primera un pueblo entero se levanta y declara persona non grata a Enrique Peña Nieto. Se trata de Chiapa de Corzo, en la sufrida Chiapas. Esto se suma a los habitantes de un barrio poblano que, hace un par de semanas, se manifestaron y provocaron que el equipo de producción televisiva que grabaría un spot para resaltar los supuestos éxitos de la gestión peñista, cancelara el evento. Antes, el alumnado de la Universidad Panamericana, donde supuestamente estudió EPN, se negó en redondo a que el ahora ocupante de Los Pinos visitara su campus y recibiera ¡un reconocimiento! El repudio es generalizado y ya aflora. + + + Mis más sinceras condolencias a mi amigo don Alfredo Álvarez Barrón, a quien usted y todos conocemos como El Poeta del Nopal. Sé que es difícil, pero le deseo resignación.

