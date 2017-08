Se estrena en la pantalla grande “El imperio gay la desaparición”

Se trata del cortometraje de Rodrigo Nava, que aborda el problema en la que miles de personas perdieron algún integrante, grupos de amigos, empresas en desastre

Asael Grande

El mundo ha despertado sorprendido por una catástrofe masiva, la desaparición de millones de personas que al parecer son homosexuales. Ale, una niña que fue adoptada por una familia homoparental, corre peligro con esta desaparición, pues el gobierno del país está tomando medidas preventivas ante el suceso, y pretende regresar a todos los niños que en su momento fueron adoptados por estas familias al orfanato de donde salieron.

Se trata del cortometraje de Rodrigo Nava, “El imperio gay la desaparición”, que aborda el problema en la que miles de personas perdieron algún integrante, grupos de amigos, empresas en desastre. En general la crisis está presente en todos lados, en todo el mundo, personas que nadie sabía que eran gays han desaparecido, señores, niños, ancianos, etc. Todos los ellos al parecer comparten sus preferencias sexuales.

Sobre esta cinta, el actor Rodrigo Murray, uno de los protagonistas de “El imperio gay la desaparición” platicó con DIARIOIMAGEN: “es un cortometraje que habla sobre la ampliación del marco de tolerancia, evidentemente está implícito en el título, pero creo que hay que ser un poco más audaces y romper ese marco de tolerancia, qué es eso de ‘yo te tolero porque eres gay, porque eres negro, o te tolero porque eres mi vecino’, me parece que lo que hay que hacer es una sociedad en donde se pueda vivir con mayor libertad y tranquilidad, me parece que incluso nosotros deberíamos dejar de hablar ya de este tipo de temas, se trata de respeto a todos, este cortometraje tiene una visión cómica, todos estamos comprometidos con una causa no solamente de palabras, sino también de hechos, en mi carrera he interpretado en un par de ocasiones un personaje homosexual, y me siento muy orgulloso, y lo haría como interpreto también de pronto a un asesino, o a cualquier ser humano que signifique un reto para mí como actor, la convocatoria de Rodrigo Nava con esta cinta me parece de aplauso, una persona sumamente preparada, muy inteligente, y que lo que quiere es romper con ese marco de tolerancia del que hablaba en un principio”, dijo el actor, quien adelantó: “estoy haciendo ‘Renta congelada’, un programa de comedia muy divertido, que se estrena ahora en el canal 2 los jueves a las once de la noche, se estrena a finales de agosto; estoy terminando una serie que se llama ‘Aquí en la tierra’, que dirige y produce Gael García, también voy a hacer una película que se llama “El complot mongol”.

En “El imperio gay la desaparición”, participa el siguiente elenco: Cecilia Toussaint, Rodrigo Murray, Alejandra Bogue, Amelia Latour Durán, Romina Sacre, Luis Romano, Natalia Téllez, Ana Layevska, MauricioRousselon, Sergo Belver, Francisco Rubio. y María José.