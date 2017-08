“Hazlo como hombre” se mofa del machismo

La cinta es protagonizada por los recién casados Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann y llega a las salas mexicanas este 10 de agosto

Arturo Arellano

En un país donde el machismo ha sido un pilar en la educación de su gente, es siempre necesario tocar el tema desde un enfoque que nos muestre lo equivocado de esta postura, lo cual se presenta en la película “Hazlo como hombre”, en la que de una manera divertida se enfrenta al espectador a una historia donde un gay, un macho alfa y una pareja de poliamorosos son los protagonistas y donde la sociedad y los prejuicios de pronto son los principales enemigos de las historias de verdadero amor. La película llega a cartelera este 10 de agosto con Alfonso Dosal, Mauricio Ochmann y la misma Aislinn Derbez en los roles principales.

El director de la película, Nicolás López, en compañía de parte del elenco, ofrecieron una conferencia de prensa “en la vida no hay que tolerar, hay que empatizar y dejar de burlarnos del estereotipo en este caso de los homosexuales, por ello en esta película lo que proponemos es que ahora hay que burlarnos del machismo y los retrógradas, la película trata sobre eso, de reírnos de nuestra propia estupidez y entonces hacer conciencia”

A lo que Mauricio Ochmann agrega que “mi decisión particular de hacer comedia es inmediata, desde que tuve oportunidad de leer el guión. Es verdad que me llegó por Aislinn y me pareció un bastante redondo, toca los puntos sin pelos en la lengua, muy directo, por eso el hacer a Raúl y reírnos de nosotros me pareció un gran reto, es hacer un personaje machista, conservador, pero que a la vez caiga bien y de risa, espero haberlo logrado, después de venir de haber hecho tanto melodrama”.

Lo mismo refiere que “es desafiar los estereotipos, porque siempre el gay es el cómico y aquí lo llevamos a otro rol, que sea el más conservador, que crea que se debe sólo tener una pareja única y entra en conflicto porque de pronto se encuentra con el poliamor. La película no trata de juzgar, sino de mostrar las cosas que suceden en todo el mundo”. Y López remata diciendo que “es justamente lo que he hecho con mis comedias, poner las cartas y mostrar lo idiotas que llegamos a ser como sociedad y sin filtros, porque la sociedad no es políticamente correcta, de hecho lo más políticamente incorrecto que existe es la sociedad, así la retratamos”.

Aislinn Derbez expplicó que “crecí en un ambiente no machista, mi educación fue todo lo opuesto a eso, siempre en mi casa se puso al hombre y la mujer de manera igual, entiendo que somos distintos, pero debemos tener los mismos derechos y obligaciones. Aquí en la película eso se enfrenta de manera divertida, con una pareja en la que de pronto el varón sale del clóset y se va. En tanto mi personaje que era la prometida, pues enloquece, no lo puede creer y reacciona. Mientras tanto el mejor amigo de este gay, resulta ser un hombre macho, que tiene que enfrentar perder a su amigo de toda la vida”.

Finalmente, Dosal reconoce que esperan que la película “impacte a la audiencia, es una comedia de enredos, no de pastelazo, sino de circunstancia. La comedia tiene que doler, para que funcione, llegar a situaciones incómodas y en este caso sabemos que vivimos en una sociedad extremadamente machista, aún con el gran discurso que existe sobre la igualdad y equidad, es algo que México y Latinoamérica cargamos desde hace mucho”.