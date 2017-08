Patrimonio cultural ¿a la inmundicia?

No voy a salir en defensa de Enrique Peña Nieto, ni de Banamex, quienes tienen quien los defienda. Voy a salir en defensa del patrimonio cultural de la nación. El lunes pasado un grupo de habitantes de Chiapa de Corzo, Chiapas, entidad gobernada por Manuel Velasco, salieron a las calles para manifestarse contra la llegada de Enrique Peña Nieto a esa localidad. Unas 200 personas se niegan a la entrega en comodato (préstamo) dos inmuebles de esa población considerados patrimonio cultural, a la Fundación Banamex, dirigida por Ernesto Torres Cantú. Entre esos inmuebles está el convento de Santo Domingo. Hábilmente, los grupos políticos locales, para atraer la atención de los medios, afirmaron que declaraban “no grata” la visita del Presidente, cuando lo que les interesaba a los chiapacorzeños es la posesión esos inmuebles, aunque se desmoronen o destruyan en sus manos por la falta de mantenimiento. Usaron como señuelo la visita presidencial, pues. Es importante observar el deterioro que tienen esos inmuebles históricos. Claro, está en manos de la comunidad, que no tiene los recursos para salvar ni su estructura ni el arte que está en su interior. Banamex tiene en comodato decenas de inmuebles en todo el país, mismos que se los entregaron en ruinas y ahora están en inmejorables condiciones. El dinero para lograrlo no lo tiene una pequeña comunidad, como Chiapa de Corzo, a diferencia de un megabanco como Citibanamex. Un contrato de comodato es un préstamo por un tiempo y lo tienen que devolver. Pero no es impedimento para que los habitantes disfruten ese patrimonio cultural e histórico. La comunidad tiene la obligación de vigilar su patrimonio y que lo disfruten actuales y futuras generaciones, en buenas condiciones. Si tienen dinero, ¡háganlo! La demagogia de los “salvadores” de la patria prefieren la destrucción del patrimonio, a que profesionales se hagan cargo. Egoístas, demagogos y traidores a la comunidad; algunos por ignorancia y otros por mala fe.

PODEROSOS CABALLEROS: El segundo informe de gobierno de Alejandro Moreno, alias “Alito”, en Campeche, resultó ser toda una escena circense. Su mensaje, sus invitados, su alegoría y, sobre todo, los “resultados” que pretendió ofrecer no tenían nada de espectacular. Incluso, se robó acciones y obras del gobierno federal para darle empaque a su raquítica relación de “avances campechanos”. Otra decepción de los jóvenes priístas en gubernaturas. Ahora, resulta que el campechano ya no se conforma con gobernar su estado. Quiere ser presidente. *** El error en la calificación de exámenes de bachillerato en la UNAM, tiene en un grave problema político y académico al rector Enrique Graue. Es inaudito que ocurran esos “errores” en una institución que se ubica en el ranking de las 100 mejores universidades en el mundo. Debe hacerse una investigación a fondo con implicaciones penales para los responsables. Jugar con el futuro de los jóvenes es un crimen. ¡Pobre de mi Alma Mater!

AL FINAL DE CUENTAS: Para Ficht Ratings el municipio de San Luis Potosí, gobernado por el perredista Ricardo Gallardo, mantiene un ahorro interno creciente y un nivel de endeudamiento controlado. Esto, a pesar que el nivel de liquidez limitada y alto pasivo circulante reflejado en el uso recurrente de cadenas productivas. El saldo de deuda es de 454.8 millones de pesos compuesto por dos créditos con Bansi, de Carlos Hank Rhon; uno por 184.9 millones y otro por 269.9 millones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Industria Mexicana Coca-Cola, reforestó el Parque Nacional Cerro de la Estrella, en el marco del décimo aniversario del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua. Participaron 600 voluntarios que incluyeron familiares, colaboradores y aliados de la IMCC, se reforestaron 4.5 hectáreas del Parque Nacional, a través de la plantación de 6 mil árboles endémicos (palo dulce y casahuate. El evento lo encabezaron la delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores; Vivian Alegría, directora de la Fundación Coca-Cola, así como Eduardo Lacerda, director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA.

