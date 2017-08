“No es una asamblea para designar a Meade”: Beltrones

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de señalar que el tema de los “candados” del PRI es algo que sólo está en “la imaginación de los columnistas”, Manlio Fabio Beltrones aseguró ayer que la 22 Asamblea Nacional del tricolor no está orientada a designar a José Antonio Meade como candidato a la Presidencia de la República.

El ex presidente del PRI, ex contendiente de Enrique Peña Nieto en la carrera presidencial anterior, y ex coordinador de las fracciones del tricolor en el Senado y la Cámara de Diputados de 2006 a 2015, desechó de igual forma el supuesto de que exista un choque político entre él y el Presidente de la República.

“¿Qué cómo es mi relación con Peña Nieto?… ¡de excélencia!”, respondió.

Y pidió:

“No nos distraigamos, esta no es una asamblea para crearle un traje a la medida a nadie, no es la asamblea de Meade, no tiene sentido personalizar una asamblea”.

Recordó que desde la asamblea de Rodolfo Sánchez Taboada en 1950 todas las demás –salvo la septima, que presidió Jesús Reyes Heroles-, todas tuvieron como centro del debate partidario el modificar las reglas de elección de candidatos.

Esta no es la excepción, dijo.

Sin embargo, agregó, la designación de candidato presidencial no se realiza en una Asamblea Nacional, sino que lo decide la dirigencia del PRI al emitir su convocatoria que es dónde se establece el método a seguir para nominarlo.

Y hoy existen 4 metodos establecidos en los estatos, indicó.

1) A través de una consulta a la base y a los simpatizantes:

2) A través de una Comisión que designa directamente a un candidato;

3) Mediante una Asamblea de Delegados o;

4) A través de una alianza elecroral con otro partido, para lo cual quedano anulados los 3 metodos anteriores.

Si este fuese el caso, no sólo podría ser José Antonio Meade sino cualquier otro el candidato del PRI para la contienda presidencial de julio de 2018, indicó.

Por lo tanto no se requiere modificar ningun estatuto o candado porque están previstos todos los métodos posibles, agregó.

De ahí que haya pedido esperar entonces a que el CEN del PRI amita la convocatoria lo que ocurrirá, dijo, seguramente después de que se realice la 22 Asamblea.

Lo cierto es que, comentó, la designación del candidato presidencial del PRI no será algo que ocurra en esta Asamblea.

“Eso no va a ser parte de esta asamblea”, insistió.

Ni cree tampoco que la discusión del método tampoco vaya a ser tema.

Beltrones destacó que el PRI y el resto de los partidos están no sólo frente al reto de designar a su candidato presidencial, sino a quiza otros 3 mil porque el proceso de 2018 incluye la renovación de los 500 diputados federales, los 128 senadores, a 9 gobernadores incluido el Jefe de Gobierno de la capital del país y los 16 delegados; y otros muchos diputados locales y alcaldes.

El mayor reto será, dijo, el de sortear una posible nueva crisis política de ingobernabilidad como la de 2006 cuando la diferencia entre los dos candidatos punteros fue de décimas y el país estuvo en el filo de vivir una crisis de inconstitucionalidad.

Es por ello que, agregó, él ha venido insistiendo en avanzar hacia los gobiernos de coalición como una alternativa viable para conjurar una nueva crisis de gobernabilidad.

Van al TRIFE

Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI y Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo de Coahuila, acudieron ayere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se eunieron con el presidente y otros magistrados ante quienes presentaron pruebas y alegatos para demostrar que no se rebasaron los topes de gastos en su campaña electoral.

Al salir Riquelme dijo:

“No rebasamos los topes de campaña y cumplimos con todos los requisitos que nos marcó el Instituto Nacional Electoral. Nuestro triunfo es legal y así lo vinimos a reiterar”, afirmó Riquelme.

Riquelme y Ochoa estuvieron acompañados por: el senador Carlos Puente Salas, Vocero del Comité Ejecutivo Nacional del CEN del Partido Verde Ecologista de México; el doctor Luis Castro Obregón, presidente del Comité Nacional del Partido Nueva Alianza; el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del CEN del PRI ante el Instituto Nacional Electoral y la Secretaria Jurídica del CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria (quien es además esposa del gobernador saliente de Coahuila, Rubén Moreira).

Dan entrada al desafuero de Silva

El presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, el priísta Ricardo Ramirez Nieto, informó ayer que se admitió el recurso de desafuero en contra del diputado federal veracruzano del PRI Alberto Silva.

El legislador podría ser desaforado en las siguientes semanas para que pueda ser detenido y enjuiciado como uno de los principales cómplices del ex gobernador Javier Duarte.

Silva fue presidente del PRI en Veracruz y el precandidato impulsado por Duarte a sucederlo en el cargo.

Al fracasar su intento de nominación, fue designado por Duarte como su coordinador de Comunicación Social.

Hoy Silva es señalado de ser el responsable de importantes desvíos y de enriquecimiento inexplicable al amparo de la gubernatura de Duarte.

El hecho de que se haya aceptado dar entrada a su recurso de desafuero, es una señal importante de que su bancada, la del PRI en San Lázaro coordinada por el ex gobernador mexiquense César Camacho, ya no está dispuesta a continuar protegiéndolo.

Ratificación

En su rápida sesión de ayer, la Comisión Permanente presidida por el verde Pablo Escudero, ratificó por 29 votos a favor y ninguno en contra a Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Suares Licona fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar ese cargo.

La ratificación tuvo primero el aval de los miembros de la Tercera Comisión, que encabeza el senador panista Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón.

Suárez Licona llega con el antecedente de haber ocupado la titularidad de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda; bogado general de Sedesol y Comisionado para la Transparencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cordero explicó que la Unidad de Coordinación es la que asesora a los gobiernos estatales y municipales durante el establecimiento de los sistemas de administración impositiva.

Esa asesoría se extiende en la promoción de la colaboración y concertación con las autoridades federativas en los asuntos relativos a la coordinación en materia de ingresos, gasto público y deuda, así como estimular la colaboración administrativa entre las mismas.

Jóvenes la mayoría de delincuentes

La diputada priísta Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas informó que el 49% de jóvenes dedicados a delinquir tienen menos de 25 años.

El elemento recurrente entre ellos es la ausencia de una paternidad responsable y su inclusión dentro de una familia disfuncional.

Es por ello que en buena medida el fracaso de los esfuerzos y acciones para abatir la inseguridad, se deba a que no existe ningún programa nacional ni estatal orientados a los jovenes que prevenga la violencia.

Así, al presentar el tema “Escuela de Padres “Prevención de la Violencia” ante mandos policiacos de Hidalgo, Querétaro y Estado de México, la diputada Fernández Márquez afirmó que es neecsario regresar a los programas de fortalecimiento familiar.

Ante todo, dijo, debe actuarse contra el maltrato y la violencia que sufren muchos niños.

