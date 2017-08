El David Aguilar tocará en “De Raíz”

El cantautor presentará su exquisita música en este festival que se realizará el 28 de septiembre en el Teatro Metropólitan (CDMX), y el 29 de septiembre en el Teatro Diana (Guadalajara)

Asael Grande

Es singular que a principios del siglo XXI nazca una nueva generación de artistas que retoman las raíces de nuestra música, y es que la música tradicional mexicana nunca se ha ido, es omnipresente, retumba por todos lados e inspira a los jóvenes a recrear y reinventar los sonidos clave de nuestra cultura.

Ante la necesidad de una plataforma donde estos nuevos creadores puedan ser conocidos y gozados por el público, surge “De Raíz”, un festival que reúne a una nueva generación de artistas que traen con ellos el sentimiento de la canción tradicional, con nuevas composiciones, nuevas historias y grandes voces.

La Santa Cecilia, El David Aguilar y La Rumorosa, son quienes integran el cartel de esta primera edición del Festival de Raíz, que se llevará a cabo el 28 de septiembre en el Teatro Metropólitan (CDMX), y el 29 de septiembre en el Teatro Diana (Guadalajara), a las 20 horas.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el compositor El David Aguilar comentó: “estoy también presentando un nuevo disco, entonces, en este festival voy a presentar lo que tiene que ver más con la música mexicana, yo hago muchos géneros, pero también música mexicana, estoy reuniendo un paquete de canciones, aunque voy a tocar de todo, principalmente serán las canciones norteñas, cosas más latinas, ya en unos días saldrá mi disco nuevo que se llama ‘Siguiente’, va a sonar a canciones de tipo guapachosas, caribeñas, hay algo de electrónica, algo de indie, viene un rock más actual, una balada, una cumbia, una ranchera, el disco lo produjimos Pere George y yo, somos los coproductores del disco”.

Respecto a su trabajo musical El David Aguilar explicó a este diario que “mis canciones hacen mucho hincapié en las palabras en el texto, un poco me veo a mí mismo como escritor, como alguien que escribe algo que quiere decir, no solamente palabras para rellenar y cantar, respeto también a la gente que es más musical, en mi caso, provengo de una búsqueda de la canción que tiene un enfoque en la letra, yo vengo un poco de Silvio Rodríguez, Charly García, Bob Dylan, de Sabina, Serrat, Jaime López, Pepe Elorza, Gerardo Enciso, de Leonard Cohen, que son compositores de todo el mundo, que tienen mucho interés en el texto, yo vengo de esa escuela, yo no tengo fronteras, simplemente me dejo ir, de lo que más termino escribiendo es lo que tiene que ver con lo que siente la gente”, agregó el compositor, quien ha venido interpretando sus temas a lo largo de todo México desde el año 2003, y en cuya obra abarca los géneros de la música popular mexicana, norteña, bolero cubano-mexicano, trova latinoamericana, canción brasileña, canción española y rock-pop -folk de los ‘60 a los ‘90 así como cantautores de la década del 2000. El David Aguilar acostumbra a usar en sus canciones un amplio lenguaje a manera de poemas, y sobre todo a ensalzar las raíces mexicanas, que es lo que se podrá escuchar en el Festival de Raíz este próximo 28 de septiembre en el Teatro Metropólitan.