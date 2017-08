Garci y su Perversa historia de la comida

Un libro para celebrar el buen comer y reírse en el proceso

Las manías alimentarias se han multiplicado tanto, que la dieta dejó de ser supervivencia para convertirse en una sesión de psicoanálisis. En cada caricatura, con su ácido sentido del humor, Toño Garci nos demuestra que no hay corriente alimentaria perfecta, por lo que creó una historia no autorizada de los alimentos y sus comensales, con temas como: la mala leche mexicana, los platillos kosher y la tragedia de los transgénicos.

En entrevista con el periodista Asael Grande, para las columna “En la Ruta de las Letras”, Toño Garci explica por qué decidió escribir sobre las dietas milagrosas.

“La perversa historia de la comida”-Una guía sobre los mitos de las dietas, alimentos milagrosos y las manías alimentarias (Diana), es una obra dedicada a los que comen y a los que no lo hacen, incluso para quienes politizaron las dietas con las huelgas de hambre, o para los que cuando escriben “punto y coma” se levantan y van al refri a buscar algo qué devorar (como el autor): “me he dedicado desde hace muchos años a compilar ‘pendejadas’, es el tono de mis libros, muchas tenían que ver con la comida, pero ocurrió una cosa especial en este libro, soy escritor en un programa de televisión que se llama ‘SuSana Adicción’, me tocó estar en una mesa redonda que hicieron sobre la comida, y se dio tal debate como de lucha libre, y me di cuenta del tema que es infinito, eterno y poderoso, y quería abordar desde mis perspectiva que es buscar las cosas absurdas, desconcertantes con el tema de la comida, había mucha carnita en el asunto de la comida, y me puse a hacer el libro”.

-¿Qué alimentación acompañó a Antonio Garci durante la escritura de ‘La perversa historia de la comida’?

“La alimentación básica fue café, o té’s, y después lo que fuera, pan, galletitas, algo picante”.

-¿Cuáles son hoy las manías alimentarias que se han multiplicado tanto que la dieta dejó de ser un método de supervivencia? ¿Existe el menú perfecto?

“Ya el comer se volvió una ideología, ya es más un asunto de terapia; el desayuno es importante por ser la primera comida cuando amanece, sin embargo, hay países en donde hacen cuatro comidas, el desayuno es café y galletas, y después un gran almuerzo, una comida, y una merienda, y eso va acabando a las diez de la noche, para los mexicanos un desayuno es mucha comida, una cena es mucha comida, somos muy tragones”.

-México tiene una de las artes culinarias más exquisitas del mundo, de los mejores alimentos a nivel mundial? ¿Por qué México tiene altos índices de obesidad?

“Es nuevo eso de que somos gordos, de un tiempo acá los mexicanos hemos empezado a embarnecer, y eso es un asunto novedoso, tenemos muchas comida como nunca jamás en la historia, todas las cosas que son maravillosas, engordan a granel, ahora ser flaco es lo difícil, ser flaco es ahora lo guapo. Como todos mis libros, este es un libro para que se rían mucho”, concluyó.

