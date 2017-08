Rechazo popular

Un año antes de ser decapitado, Marco Tulio Cicerón —una de las conciencias más lúcidas del mundo antiguo— escribió De Senectute, un tratado sobre la dignidad de la vejez, un reclamo sobre la forma en que la sociedad romana marginaba a los hombres de edad avanzada. Hoy, igual aquí, el desprecio y la indignidad mexicana se vuelven contra sus instigadores.

Cicerón fue en su tiempo la conciencia mayor de Roma. Opuesto a la dictadura de Julio César, los descendientes políticos de éste jamás le perdonaron tamaña osadía. Marco Antonio, quien había provocado la guerra civil, ordenó a un sicario, Pompilio, que descargara su espada vengativa sobre el senador romano, escritor y orador.

En sus Filípicas, Cicerón dejó constancia de la elegancia y la retórica con la que se enfrentaba a los tiranos. En el tratado sobre la vejez, se refleja en su filosofía de la vida un conocimiento profundo del pensamiento y de la rebeldía ilustrada. Los seis errores del ser humano son un legado profundo que hoy alcanza una actualidad pasmosa.

Cicerón considera que el primer error del ser humano es la ilusión de que las ganancias personales se consiguen aplastando a los demás. El poder político cumple con esta máxima a rajatabla, sin saber que las venganzas sólo son el producto de las carencias de quien las ordena. La complicidad con el narcotráfico define el piso y el techo de la sevicia gobernante.

El segundo, la tendencia a preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar o corregir. A muchos mandarines actuales les enfurece ser descubiertos por la opinión pública en sus triquiñuelas y embustes, aunque sean cosas juzgadas, porque se cometen a plena luz del día. El socavón ha pasado a ser un suceso anecdótico, en lugar de servir como ejemplo de los mayores correctivos.

El tercero, insistir en que algo es imposible porque no pueden conseguirlo. Es común que los ñoños gobernantes pontifiquen sobre la inutilidad de cambiar el rumbo porque ellos no lo tienen. Y ante eso optan por el confort y el entreguismo inaudito.

El cuarto error humano, de acuerdo a Cicerón, no querer prescindir de las preocupaciones banales. La mente de los que mandan está ocupada por la competencia en el derroche, jamás en mejorarse a sí mismos o qué pueden hacer para que nuestro país y la sociedad sean libres, justas y progresistas. Eso atenta contra su comodidad y contra sus posiciones de ventaja.

El quinto, rechazar el desarrollo y el perfeccionamiento de la mente y no adquirir los hábitos de leer y de pensar. Los palurdos creen que con leer crónicas deportivas o sucesos del corazón en las revistas rosas han cumplido con su apetito intelectual. La distorsión de la mente, acompaña siempre la distorsión de los sentidos.

Y el sexto error, intentar obligar a los demás a vivir como ellos. Porque todo aquél que piensa diferente, debe ser tratado como enemigo. Criminalizan y reprimen toda protesta. No debe existir más pensamiento que su contra pensamiento monocorde, unipolar y obtuso.

Hoy que el pueblo mexicano está dispuesto en casi todos los rincones a linchar a Enrique Peña Nieto por todos sus errores en el gobierno, atraso del país y comportamiento ante sus problemas más acuciantes, Cicerón retoma una actualidad fuera de toda duda.

La absoluta falta de direccionalidad en el gobierno, el abandono irresponsable del Estado, la postergación de cualquier actividad productiva, la cancelación del gasto público, dedicado por entero a los moches y comisiones de la burocracia envilecida, la entrega incondicional al extranjero, han despertado la conciencia nacional.

Han envilecido la actividad pública en los tres poderes de la Unión, y en los tres niveles de gobierno nacional, en los estados y los municipios, la claque gobernante se dedica sólo a lo suyo. Envalentonados por la conducta y el ejemplo federal, en todos lados se dedican a saquear los erarios y bolsillos ciudadanos. El mismo Cicerón se asombraría.

Estamos sometidos por un conglomerado de autistas, simuladores y panfletarios que a la venta de la soberanía nacional le llaman liberación de las fuerzas del mercado y oportunidades para la inversión. Al saqueo desenfrenado del gobierno y los presupuestos a favor de la canalla, le llaman equilibrio financiero, en el colmo de la mendacidad.

Al empobrecimiento generalizado y a la estanflación, la bautizan cómo ajustes graduales en el crecimiento. A la regresión económica y a la entrega incondicional a cualquier clausulado que resulte del TLC, le llaman estrategia de precios competitivos.

Al autoritarismo, la mano dura y la represión de los derechos humanos y civiles, le llaman seguridad para la inversión nacional y extranjera y combate al crimen organizado. Las amenazas encubiertas eructan una solidaridad y filantropía ramplona y atrabiliaria. La camarilla en el poder está ensangrentada y atrapada en eufemismos redactadas por sus amanuenses, que ni ellos entienden.

Los genotipos del ruin, el ambicioso, el trapacero, el rastrero, el inútil, el cínico y el salvaje, son demasiado limitados para poder retratar de cuerpo entero la rastacuera humanidad de estos gobernantes de pacotilla, el verdadero hazmerreír del mundo civilizado. La carne de cañón de todas las vergüenzas nacionales.

En México, es cierto, desde tiempos inmemoriales las pandillas en el poder han practicado un ritual de máscaras y mascaradas que complican el entendimiento, desperdigan la razón, ofuscan todo argumento y han sepultado la idiosincrasia nacional en el cementerio de lo inocuo.

Pero relegar al Estado del activismo proverbial a ser simple testimonio del salvajismo corrupto, ha rebasado todo estándar de comportamiento, toda regla mínima de tolerancia, todas las marcas de imbecilidad y estulticia. Son ellos mismos, huérfanos de toda credibilidad y esperanza. El último reducto de lo infame.

La ignorancia de quienes creen que mandan en este país ha llegado al límite de lo absurdo y ha despertado la conciencia bronca que ha sido proverbial en los momentos dramáticos del país. Si no se han dado cuenta, sólo que volteen hacia todos los rincones de la Patria para que observen el desprecio y la rabia que han generado con sus pendejadas.

Se ha llegado al extremo. Hasta pensar en dedicarse cada cual a sus ocupaciones con el propósito de integrarse al crecimiento del país, todos piensan que esto sería hacerles el juego a los enemigos en el gobierno. La desesperanza casi siempre produce abulia y desencanto.

No ha quedado un pedazo bueno en el país. Todo o casi todo ha sido arrollado por el desenfreno, la codicia. Cada día que pasa es un día menos que vivimos en lo razonable, en lo ordenado, en lo productivo. El estercolero de una corrupción jamás vista por generación alguna, es francamente insoportable.

¿Usted qué haría?

Índice Flamígero: Las crónicas sobre la desastrosa visita, esta semana, de Enrique Peña Nieto a Chiapas son elocuentes. La de la agencia Apro, fechada en Chiapa de Corzo, señala: “Con protestas y enfrentamientos con la policía, pobladores de esta ciudad colonial recibieron al presidente Enrique Peña Nieto en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Unos 500 hombres y mujeres se movilizaron con pancartas y consignas en las principales calles del centro del este pueblo mágico para manifestar su rechazo a la visita del mandatario, quien llegó a la Unidad Deportiva en compañía del gobernador Manuel Velasco Coello. Desde antes de la llegada de Peña Nieto, los manifestantes sostuvieron varios choques con palos y piedras contra la policía, misma que respondió con gases lacrimógenos. La iglesia repicaba la campana para llamar a más pobladores…” + + + Todo un éxito resultó la jornada nacional Un Nuevo Bosque, a favor del medio ambiente y que desde hace 15 años es encabezada por Grupo Salinas. En esta nueva edición que se realizó el fin de semana en diferentes regiones del país, se logró plantar más de 1 millón 200 mil árboles que permitieron recuperar más de mil hectáreas de bosque. Uno de los principales puntos de reforestación de esta gran jornada dominical, fue el ejido Bienes Comunales de San Miguel Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca –empresa en la que colabora el escribidor— y Ninfa Salinas Sada, directora general de Grupo Dragón, en compañía de autoridades federales, se dieron cita para poner el ejemplo y plantar los arbolitos que beneficiaran a las nuevas generaciones. Es importante señalar que Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, así como sus hijos, han sido grandes impulsores de iniciativas en pro del medio ambiente, y de fomentar entre las familias mexicanas importantes causas sociales como lo es el cuidado y protección del medio ambiente. En esta ocasión la participación de miles de mexicanos fue ejemplar y fundamental para seguir preservando las áreas verdes y los bosques de México. Enhorabuena a Grupo Salinas, pues la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es Un Nuevo Bosque. + + + Tras enumerar diversos artículos de la Carta Magna y la recién reformada Ley Reglamentaria del Sexto Constitucional, el diputado local hidalguense Alejandro Canek Vázquez Góngora, solicita se haga valer aquí su derecho de réplica. “… Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que conforme lo previene el artículo 6° de nuestra Constitución, la información que se contiene en la aludida columna atenta contra mi vida privada y mis derechos como tercero y puede provocar algún delito, toda vez que contiene información falsa e inexacta. Atento a lo cual le solicito respetuosamente se lleve a cabo el retiro de la misma en su portal informativo. 2. En este orden de cosas, me permito solicitar que atento a lo dispuesto en la ley de la materia, se respete mi Derecho de Réplica respecto a los falsos, inexactos, difamatorios y calumniosos hechos, que se arguyen en la mencionada columna, solicitando adicionalmente que, en atención a que este medio de comunicación es la fuente de origen a través de la cual se difundió y repitió en otros medios informativos la citada columna, se haga llegar en los términos aquí precisados la siguiente: RÉPLICA: Respecto a los hechos contenidos en la columna denominada “Canek Vázquez, otro del “nuevo PRI”, autoría del señor Francisco Rodríguez, me permito hacer los siguientes comentarios: Son totalmente falsas las afirmaciones que se hacen en torno a mi persona, ya que no soy cómplice, ni socio, del señor Jorge Ruiz Figueroa, toda vez que no guardo ninguna relación personal o de negocios con dicha persona. Es total y absolutamente falso, que el suscrito haya cometido algún fraude en agravio de los gobiernos de la CDMX, el estado de Hidalgo y en Quintana Roo. Niego categóricamente, cualquier tipo de “enriquecimiento ilegal”. Es falsa y calumniosa la afirmación de que logrado una masa monetaria y de propiedades inmobiliarias. Las expresiones del señor Francisco Rodríguez, me causan agravio y ponen en riesgo la seguridad de mi familia y la propia. Es falso y niego estar vinculado con cualquier acto de corrupción y mucho más falso aún, lo es, que el suscrito haya amasado “una fortuna incuantificable”. No soy propietario de inmuebles valuados en decenas de millones de dólares, ni soy dueño de yates con valor millonario, no tengo inversiones en paraísos fiscales y no tengo ninguna sociedad, negocio o complicidad con las personas que alude en su columna. No existe ningún elemento probatorio que sustente el dicho del señor Francisco Rodríguez, la columna está plagada de insultos, ofensas, calumnias y calificativos injuriosos que no tienen mayor soporte que la apreciación personal del columnista. Dejo a salvo mi derecho, para acudir ante las instancias legales correspondientes para solicitar la reparación del daño que se me ha causado por la infundada, falsa y agraviante columna del señor Francisco Rodríguez”. Servido.

