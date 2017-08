Ignacio López Tarso será “El Padre”

La obra se estrena este 18 de agosto en el Teatro Independencia San Jerónimo; el primer actor estará acompañado por Erika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez

Arturo Arellano

“El Padre” es una puesta en escena de Florian Zeller, en la que todo o nada es lo que parece, Andrés, “El Padre”, en la piel de Don Ignacio López Tarso, se enfrenta a una serie de situaciones ambiguas, contradictorias y cambiantes que le siembran dudas sobre lo que realmente pudiera estar pasando frente a sus ojos.

La obra se estrena el 18 de agosto en el Teatro Independencia San Jerónimo con las actuaciones estelares de Erika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto, Sergio Basáñez y el mismo López Tarso, quien según el director de la obra Salvador Garcini, demostrará sus capacidades actorales una vez más, pero en esta ocasión como un clown muy profundo, un payaso interesante.

En conferencia de prensa, elenco y director hablaron al respecto. El maestro Ignacio López Tarso explicó “son 15 cuadros en esta obra, de los cuales el 90% son muy divertidos, cómicos, esperamos que la gente se divierta con nosotros, porque nosotros la hemos pasado muy bien montándola. Es una obra muy bien escrita, bien producida, porque Daniel Gómez Casanova es el más joven productor de México y tal vez el mejor preparado, por su vocación, escogió muy bien la obra y el reparto. En tanto Salvador Garcini, es un director que profundiza en los actores, te ayuda a encontrar el personaje, conoce su trabajo de director y yo no considero mis maestros solo a Villaurrutia o Novo, aquellos de los años 40 en la escuela de teatro en Bellas Artes sino a todos los buenos directores con los que he trabajado, desde Retes, Jodorowsky, hasta mi amigo Garcini, que nos dirige en esta obra donde la tragedia empieza cuando la obra termina”.

Salvador Garcini, por su parte agregó “como bien dice el maestro López Tarso, esta es una comedia que en la última escena se vuelve tragedia, porque sí, es una comedia muy divertida, pero al final pasa algo trágico. Es bien interesante porque el gran clown de la obra es nuestro personaje más profundo, el maestro López Tarso es un payaso muy interesante, quien se enfrenta a una serie de situaciones que ponen en duda lo que realmente cree que sucede. Además cada uno de los actores, tiene un doble personaje, con un doble juego, son uno para Andrés (López Tarso) y otro para el público, todo en la multitud de personajes que es don Andrés. Suena extraño, pero se entiende cuando se ve, por eso no pueden perdérsela”.

Ante esto, López Tarso reconoce que “Salvador Garcini ha tenido tolerancia con nosotros, porque es una obra de difícil actuación, es duro lo que aquí se dice pero a la vez va a provocar risas. Por lo que debemos enfrentar cada texto con mucho cuidado”. A lo que Salvador responde “admiro de Don Ignacio su agudeza para entender los textos y crear sus personajes, es muy creativo, hace cosas fascinantes, luminosas y en este personaje muy divertidas”.

A su vez, Erika Buenfil que hace el papel de “Ana”, se dijo al igual que sus compañeros “honrada, es un privilegio pisar el escenario con un señor de esta categoría, gracias por la réplica, por ser como es, por el aprendizaje, es un ejemplo a seguir y este tipo de oportunidades no se desperdician”. Lo mismo en entrevista reconoció que “recuerdo a mi papá con gran corazón y es que mi padre murió durante los ensayos de esta obra. Tengo un monólogo en el que hablo de mi padre, pero yo no lo podía ensayar, tuve que cancelar esa semana, más tarde ensayé sola, con Salvador y me dijo ‘tienes que poder’, pero rompí en llanto, no ha sido fácil”.

Finalmente, Don Ignacio López Tarso refirió “no siempre tengo tanta actividad como recientemente, pero me encanta, tengo dos películas y tres obras al mismo tiempo, me siento tan bien como cuando te sirven una cena bien surtida, con carnes, pastas, postres, así es el panorama de mi trabajo actualmente y es una fortuna, porque el escenario llena mi vida, más con un buen personaje y bien acompañado. Eso es para disfrutar lo que me quede de vida”, concluyó“El Padre” se estrena este 18 de agosto en el Teatro Independencia San Jerónimo y permanecerá por 12 semanas con funciones los viernes 19:30 y 21:30 horas, sábados 18:30 y 20:30 horas, domingos 17:30 y 19:30 horas.

A sus 92 años de edad, el actor mexicano, Ignacio López Tarso, goza de una memoria casi perfecta, no así su personaje: Andrés, quien en la obra francesa “El Padre”, padece Alzheimer