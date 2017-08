“Si lo amas, ¡edúcalo! Para adolescentes”, de Rosario Busquets Nosti

Grijalbo

Rosario Busquets Nosti, experta en temas de educación y psicología, te ofrece las herramientas para conocer a tu hijo, educarlo, implicarte en sus problemas y crear un ambiente de amor que pueda forjarlo para la vida.

Prefacio de Mariano Osorio

Sin duda, educar a los hijos es una de las actividades más demandantes que puede proponerse un ser humano. Primero, porque no hay posibilidades de evitar el error; después, porque encontrar el equilibrio representa una hazaña rara vez alcanzada. La adolescencia requiere de los padres la apertura para aceptar el desacuerdo con los hijos. Papá y mamá no tienen la razón sólo por ser los adultos de la casa, y su forma de vivir la vida no es la única correcta. Existen muchas formas de lograrlo.

Regular el desacuerdo y enseñarles a los hijos que pueden ser aceptados a pesar de las diferencias es una de las razones principales de los conflictos en esta etapa. Si lo amas, ¡edúcalo! es la guía completísima que te ayudará a resolver, a entender, y a guiar esa complicada etapa en la vida de tus hijos. Finalmente, aunque es el periodo que siempre despierta angustias y sufrimiento en los padres, vale la pena.