Sí conozco a “El Tío”, pero no soy su socio: Julión Álvarez

El cantante, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a presuntos nexos con el narcotráfico, señala que conoció al presunto delincuente en Guadalajara, donde se lo presentaron como propietario del restaurante “La Camelia”, donde cantó

Refiere que no se le ha notificado oficialmente de algún movimiento en sus cuentas de banco o empresas

“Me siento sano y seguro de cualquier cosa, simplemente estoy involucrado en una situación incómoda, no más”, declaró

Arturo Arellano

El pasado miercóles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó la operación del presunto narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández “El Tío”, por lo que publicó un organigrama en el que figuran presuntos implicados con este cabecilla del narco. La sorpresa se dio cuando en esta lista figuraron el futbolista mexicano Rafa Márquez y el cantante Julión Álvarez, además de 22 mexicanos y 43 empresas más. Esto resultó de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenara bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano, de un total de 66 personas físicas y morales, entre éstos Rafael Márquez y Julión Álvarez.

No obstante, Julión Álvarez niega tener notificación oficial de cualquier movimiento en cualquiera de sus cuentas o empresas.

Ante el escándalo, Julión Álvarez no tardó en responder a través de redes sociales, “me siento con la obligación de dar una aclaración a todos, no pasa nada, sólo tengo que asesorarme, por dónde viene, de quién viene y cómo son las cosas de esta acusación. Soy una persona de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas. Me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo. Me lo he ganado. Seguimos trabajando. Yo me he dedicado a hacer música. Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas de que me están acusando. De nada absolutamente tengo necesidad”.

Añade que hay que dar tiempo al tiempo y que supone las acusaciones son por envidia o celos “no sé si sean envidias, celos, pueden ser políticas también, se pueden suponer muchas cosas, pero mi público sabe a lo que nos dedicamos, lo que somos. El día que me toque dar la cara, lo vamos a hacer”.

Así, más tarde viajó a la Ciudad de México, donde convocó a conferencia de prensa que arrancó diciendo: “Yo soy una persona de trabajo, que desde hace más de 10 años he construido mi carrera y mi patrimonio de manera honesta. Estoy pasando por una situación penosa, pero me estoy asesorando para aclarar ante las autoridades cualquier situación que se me solicite. En cuanto tenga información más cierta la daré a conocer. Me siento sano, seguro, simplemente involucrado en una situación incómoda, no más”.

De manera que, el cantante ha decidido “esperar a que las autoridades nos digan qué es lo qué solicitan, qué necesitan, entonces lo que se tenga que hacer en México con gusto mis abogados y yo iremos, en Estados Unidos también vamos, somos transparentes y lo que se tenga que hacer lo haremos. Así he logrado mis cosas, tengo la frente en alto y tengan la confianza de que soy una persona en la que pueden confiar”.

Niega tener “información de ningún bloqueo de cuentas o alguna situación legal o jurídica. No hay de momento ningún papel que me presione, no queda más que esperar y asesorarme para lo que se tenga qué hacer. Sin duda, quiero que se quite mi nombre de esa lista, pero para eso vamos a trabajar con mis abogados”.

Si bien reconoce que sí conoce a Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante con quien es vinculado, niega tener siquiera alguna relación de amistad con él: “lo conocí en Guadalajara, Jalisco, me contrataron en un lugar que se llama ‘La Camelia’, es uno de los primeros lugares que me tocó pisar en Guadalajara, ahí lo traté como empresario. Directamente él nunca me contrató” y negó categóricamente cualquier vínculo con el presunto narco. “Son 10 años de carrera y nunca he tenido necesidad de tener ese tipo de negocios. A mí me contrató “La Camelia”, por medio de otras personas, cuando llego a cantar, entonces me presentan. ‘Mira Julión, él es el empresario, dueño del lugar’. Pero jamás tuve su celular para saludarlo, como con otras personas lo hago”.

También aclaró que no ha cancelado ninguna de sus fechas por este escándalo, incluso, cuando se le tiene prohibido ahora el ingreso a EU. “No me afecta, porque no había fechas en Estados Unidos, había pláticas, eso sí, pero aún estábamos esperando las visas de trabajo, no sé si ahora se vayan a retardar por las especulaciones del gobierno. Hasta que no se nos dieran nosotros no podemos confirmar fechas. Ahora, el 90% de mi trabajo es en México y no he cancelado ninguna fecha”. De modo, que este 26 de agosto ofrecerá un concierto en San Luis Potosí, para luego dar dos fechas más en Auditorio Telmex de Guadalajara los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

En el tema de su amistad con Rafael Márquez explicó: “somos amigos y como dije antes, si es necesario unirnos lo haremos, pero si no, pues cada quien por su lado resolverá este asunto. Yo sé que él tiene su equipo de trabajo y yo no quiero ser un peso más, él tiene mucha experiencia, tiene más de 20 años en el negocio de futbol, lo que sí es que le ofrezco mi apoyo y si algo necesita, mi equipo y yo estamos ahí, dispuestos a apoyar”.

De comprobarse su inocencia, Julión descarta la posibilidad de realizar una contrademanda, “la gente que me conoce sabe que a mí no me gusta el pleito, ni los chismes, finalmente yo sé que todo en esta vida se paga, es un ciclo y mientras yo tenga vida seguiré trabajando, así que no haré una contrademanda”, dice y pide a los medios que el día que se compruebe su inocencia le den el mismo apoyo y difusión a la noticia.

En tanto, ha recibido según sus palabras, propuestas de diferentes abogados para asistir su caso, no sólo como se había destapado recientemente la propuesta del abogado de “El Chapo”, no lo conozco, la verdad es que han venido ofertas de gente que quiere apoyarme, y yo lo agradezco, pero éste es un tema delicado, así que lo trataremos así”.

Concluye, diciendo al gobierno de Estados Unidos que “el día que me llame, estoy dispuesto a dar la cara y aclarar lo que se tenga que aclarar con papeles en mano, de la legalidad de mis propiedades. Siempre que no intervenga con mi agenda, yo ahí estaré, si me llaman el 31 pues no voy, pero después del 1 sí voy, porque les pido también tengan un poco de consideración con mi trabajo”.

Por su parte, Rafa Márquez acudió ayer de manera voluntaria a la PGR, donde ofreció su primera declaración. Mientras que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sostiene que Julión y Rafa Márquez forman parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una organización criminal liderada por Raúl Flores Hernández.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa que ofreció en un hotel de la Ciudad de México, sobre el retiro de una foto de redes sociales en la que aparece con el presidente Enrique Peña Nieto, el cantante dijo: “Quiero darle salida al tema de la foto para no afectarlo (…) Yo le tengo respeto, es el Presidente”, aclaró.