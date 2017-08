Carrera “Escucha a Fondo”, en favor de niños sordos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Veintidós personas mueren al día por cáncer de pulmón

En México, sólo uno de cada diez alumnos con barreras de aprendizaje cuenta con apoyo especializado. Con el propósito de contribuir en su educación y, tras el éxito obtenido en la primera carrera “Escucha a Fondo”, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) en conjunto con las gestoras de fondos de inversión, organizarán el domingo 8 de octubre de 2017, en los Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, la segunda edición de este evento deportivo, ya que todo lo recaudado se donará al Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP (IPPLIAP), institución que cumple 50 años de ayudar a niños sordos y con problemas de lenguaje y aprendizaje, quienes, en su mayoría, provienen de familias de escasos recursos. El donativo se destinará a cubrir parte del gasto operativo para atender a los 300 alumnos que actualmente estudian en el IPPLIAP, mismos que requieren de una intervención efectiva para continuar exitosamente su educación básica, a manera de apoyo extra-escolarizado. Así como a capacitar a los cientos de maestros que atienden a más de 13,500 niños sordos registrados en escuelas públicas. Este año se espera la participación de 3,000 corredores, recorriendo las distancias de 5 y 10 kilómetros, así como una caminata recreativa de 3 kilómetros. Esta carrera, además de fomentar el apoyo a los niños con problemas auditivos, busca promover la cultura del ahorro e inversión a través de la educación financiera y los beneficios de invertir en fondos de inversión donde, tan sólo en México, al mes de julio, se cuentan con alrededor de 2’241,051 clientes, quienes invierten sus recursos en los 605 fondos ofertados por las diferentes operadoras, cuyos activos ascienden a más de 2 billones de pesos y que representan el 10.57% del PIB. La inscripción es de 430 pesos y podrán inscribirse en el portal carreraescuchaafondo.org y recoger su kit en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores el 4 de octubre a partir de las 9:00 AM.

El doctor Óscar Arrieta, oncólogo de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (InCAN), señala que 22 personas mueren al día por cáncer de pulmón, padecimiento muy agresivo que se propaga con rapidez, ya que el 90% de los pacientes mueren antes de los 18 meses de que se les detectó. El cáncer de pulmón se origina cuando las células comienzan a reproducirse de manera descontrolada, forman un tumor y se trasladan a otras partes del organismo donde crecen y crean nuevos tumores. Generalmente comienza en las células que envuelven los bronquios, los bronquiolos y/o los alvéolos. Es el segundo de mayor mortalidad para los hombres, con el 14% de las muertes por tumores malignos, después del de próstata. Es importante sensibilizar y capacitar a los profesionales de la salud encargados de la atención primaria, que identifiquen los principales síntomas y pueda detectarse de manera temprana. Es fundamental evitar el tabaquismo y se ha detectado también en mujeres que cocinan con leña. Es un problema que puede prevenirse, que puede detectarse temprana y oportunamente y que, incluso, puede llegar a curarse si se actúa a tiempo. Entre los avances en el tratamiento para el cáncer de pulmón, el laboratorio Glenmark presenta dos opciones que permiten mejorar la calidad de vida y aumentar la sobrevida de los pacientes, señala la doctora Nuria Marcos Olivan, director médico regional del área de América Latina: Gemcitabina y Pemetrexed, en combinación con cisplatino para el tratamiento inicial de pacientes con cáncer localmente avanzado o metastásico, de células no pequeñas, no escamoso. También para pacientes cuyo tratamiento no ha avanzado después de 4 ciclos de quimioterapia de primera línea basado en platino. Glenmark es una compañía farmacéutica integral que apuesta por la investigación”, señaló Sergio Hernández, director general de Glenmark México, quien dijo que están presentes en más de 80 países y cuentan con 5 centros de desarrollo e investigación. Tiene 17 plantas distribuidas en todo el mundo, que han sido certificadas por diversos organismos reguladores como COFEPRIS, la FDA de los Estados Unidos, MHRA del Reino Unido y EMA, la agencia europea de medicamentos.

