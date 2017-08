Monero feroz

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Era un caricaturista irreverente, con un pensamiento ideológico inusual. Odiador de las doctrinas neoliberales, del imperio capitalista del mal y las tiranías de la Iglesia católica.

Durante los primeros años de su vida fue seminarista y a punto estuvo de convertirse en cura. Se educó en escuelas católicas, después de que su padre murió, en Zamora, Michoacán, cuando solamente tenía 6 meses de edad. Con su madre, debió conocer la cultura del esfuerzo en la Ciudad de México, donde cambiaría su destino.

Había conocido por dentro y por fuera el teje y maneje de la Iglesia católica. Un día, allá por 1955, se convertiría en un blasfemo al escribir el libro ‘El manual del perfecto ateo’, que le valió ser excomulgado y conjurado como un irreverente demonio. Surgiría entonces la leyenda, ‘El monero feroz’, maestro de los caricaturistas mexicanos, Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como ‘Rius’, que pronto alcanzaría la fama y el reconocimiento escribiendo las historietas cómicas de ‘Los supermachos’ y ‘Los agachados’, caracterizados por mordaces e irreverentes críticas contra los gobiernos priistas, panistas y demás hierbas de olor.

“Rius” es un maestro para quienes nos dedicamos a este ingrato quehacer de la comunicación. Muchas de las caricaturas hechas por éste átomo de la comunicación, en mis inicios hace ya más de 30 años, fueron inspiradas en el gran apostolado del monero de moneros. Gracias a él entendí de comunismo, capitalismo, marxismo, tiranías, opios que han sido veneno puro contra los mexicanos, como las iglesias, las telenovelas, el futbol y tal y tal, que han profundizado en la ignorancia del pueblo de México, y han permitido que unas cuantas familias poderosas, dueñas de la partidocracia, nos dominen como auténticos títeres.

Las ingeniosas y atinadas caricaturas de “Rius” lo llevarían a recorrer todo el arcoiris de la prensa nacional: “Proceso”, “El Universal”, “Ovaciones”, “La Prensa” y “La Jornada”. Creó revistas de humor político y blanco: La Gallina, Marca diablo, La garrapata, El chahuistle y El chamuco y los hijos del averno.

Su agudeza intelectual no tenía límites y con ella crecimos cuando menos 3 generaciones de mexicanos, que tan sólo por haber leído a “Rius”, ya no son lo que fueron o lo que eran. “Rius” cambió la vida y les abrió los ojos a millones de mexicanos, incluso a gringos y cubanos, con su ‘Cuba para principiantes’, publicada en EU, seguida de ‘Marx para principiantes’, la cual se convirtió en un best seller.

Fueron cientos de libros clásicos que escribió éste hijo predilecto de Michoacán y monero de México, con la grandeza de un José Guadalupe Posada, un Naranjo, un Helguera, un LUY, un Pedro Sol, un Freyre, un Juan Terrazas, y otros tantos clásicos de la caricatura y sátira política mexicana.

Este genio, ya se nos adelantó, y hasta en eso quiso ser primero, por eso hoy, este átomo de la comunicación rinde tributo a éste ‘Monero feroz y despiadado’ contra las mafias del poder político y del capitalismo salvaje.

