Pocos han reparado sobre la existencia de grupos paramilitares y “parapolicíacos”, que operan como empresas privadas, pero dependen de gobiernos estatales. La particularidad es el contar con la autorización de la Secretaría de Defensa Nacional de portar armas en labores de vigilancia a empresas privadas y particulares. Sin embargo, se trata de negocios multimillonarios que no son fiscalizados. Al solicitar información, en una muestra de 5 entidades, el Edomex, de Eruviel Ávila; Guerrero, Héctor Astudillo; Puebla, de Antonio Gali; la CDMX, con Miguel Mancera, y Nuevo León, de Jaime Rodríguez, ninguno ofreció la información. Y, no por que estuviera reservada, sino porque no la conocían. Nada más, por ejemplo, el Cuerpo de Guardias de Seguridad del Estado de México, Cusaem, que depende del gobierno de Eruviel Ávila, pero no proporciona ningún informe al Congreso local. La opacidad es total, pero se estima que tiene negocios por más de 200 millones de pesos mensuales. Algo así como 250 millones de dólares anuales. Este es el más importante grupo paramilitar legal en el país, con una fuerza de más de 50 mil elementos. El gobierno de la CDMX, de Miguel Mancera tiene dos policías similares y con capacidad de armamento: la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial. Otros dos negocios “oficiales” sin cuentas claras a la Asamblea Legislativa. Así están casi todas las entidades. Policías armados, para el servicio de quien lo pague y sin transparencia en sus acciones.

PODEROSOS CABALLEROS: Estos son negocios redondos. Llevar al límite una empresa que cotiza en Bolsa y después de un caos financiero, comprar las acciones que costaban pesos en centavos. Esto pasó con Sare, liderado por Víctor Pérez Orozco. Con el “Derecho de Acrecer” por parte de los accionistas de la Sociedad; suscribieron y pagaron 449 millones de acciones por un monto de 44.9 millones de pesos (con un valor de suscripción de 10 centavos por acción).

En total pagaron 126.3 millones de pesos y recuperaron la empresa. Los perdedores, los accionistas. Y, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jaime González, así como la Bolsa Mexicana de Valores, de Jaime Ruiz, buscando el mejor ángulo para ver el eclipse. *** El presiente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguraron el Parque Industrial Colinas de Lagos, en la región de Los Altos. Fue construido por Lintel, cuyo socio es Federico Barrio Terraza, hermano del ex gobernador de Chihuahua, con una inversión de 779 millones de pesos. Cuenta con capacidad para albergar entre 45 y 70 empresas y actualmente tiene firmas como Pionner, Stanley, Vorwek y Advics. *** Tlaxcala, gobernada por Antonio Mena, mueve cielo, mar y tierra, para lograr que metan a su entidad en el programa de Zonas Económicas Especiales. Sin embargo, enfrenta una gran limitante, ya que la fracción I, del artículo 6, de la ley que le dio vida a ese programa impulsado por Peña Nieto, establece que “sólo se realizará y se llevará a cabo de manera limitativa con aquellas diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema”, por lo cual, de manera automática, Tlaxcala se encuentra excluido del apoyo federal respecto a la formalización de Zonas Económicas Especiales. Todo por tener más dinero que no tiene un destino claro.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings asignó una excelente calificación a las emisiones propuestas de Certificados Bursátiles de El Puerto de Liverpool, liderado por Max Michel, por un monto conjunto de hasta 5,000 millones de pesos. Los recursos de las emisiones serán utilizados principalmente para el refinanciamiento de deudas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En Querétaro, entidad gobernada por Francisco Domínguez, 8 mil personas trabajan en la industria aeroespacial, un sector que suma inversiones por 980 millones de dólares. Por ello, es importante la Cumbre Aeroespacial de México, que arrancará en unos días, misma que incluye conferencias, reuniones de negocios individuales, visitas a plantas de manufactura y exhibición de productos de aeronáutica que actualmente se fabrican en México, según el organizador del evento Sergio Ornelas Ramírez. Todas estas empresas tienen un alto grado de compromiso social y con el medio ambiente.

