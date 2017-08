Narco sin muros

Ángel Soriano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó al gobierno de México, que 22 personajes y 42 empresas están relacionados con el narcotráfico, congeló sus cuentas bancarias y les canceló toda relación comercial con sus similares estadunidenses, en tanto que uno de los involucrados se fotografiaba en atractivos turísticos de Chiapas con autoridades estatales y federales.

De acuerdo a los hechos, nuestro gobierno ignoraba todo lo que los del vecino país indagaban desde hace cuando menos un sexenio, en tanto los involucrados continuaban sus presentaciones artísticas y deportivas y se mezclaban en actos políticos y filantrópicos, como emprendedores exitosos y generosos.

Otra vez, el Estado mexicano da muestras de desconocimiento total de lo que ocurre al interior del país y del que sólo se entera cuando la prensa extranjera da a conocer los conflictos o saca a relucir los trapos sucios, de lo que ya nos hemos acostumbrado. Es así cuando la maquinaria oficial empieza a trabajar y a conocer los subterráneos de la vida pública, de la farándula o la política.

Para el lavado de dinero o el narcotráfico no hay muros que lo detengan, de acuerdo a lo dado a conocer por el Departamento del Tesoro estadunidense; el trasiego de drogas y las transacciones se realizan por medios sofisticados, no hay necesidad de realizar incómodos viajes en trailers y cruzar el desierto; no hay muros que los contenga.

Pega “Franklin” a 8 estados

Cuando menos ocho estados de la República se vieron afectados -más Puebla, Veracruz y la CDMX- a consecuencia de la tormenta tropical “Franklin”; la CFE informó que hacia el medio día de ayer se restableció el servicio de energía eléctrica que resultó afectado por el fenómeno natural…En el marco del 31 aniversario luctuoso del periodista y poeta Renato Leduc, la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un homenaje que se extendió para los periodistas sacrificados en los últimos meses en diversas regiones del país…La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) propuso exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos, a fin de defender la dignidad humana y su pleno ejercicio, ya que existen estados que no han logrado la conjunción de sus cartas máximas con la reforma al artículo 1 Constitucional, publicada el 10 de junio de 2011…La propuesta del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hecha al PRI, de eliminar el fuero a funcionarios públicos y legisladores, es una realidad en Oaxaca, primera entidad en hacerlo, aunque se dice que la desaparición del juicio político es también una concesión al ex gobernador Gabino Cué, de quien la sociedad oaxaqueña demanda se haga justicia por el descomunal saqueo a las arcas públicas. Una buena y una mala: la buena, la eliminación del fuero, la mala es que beneficia a un grupo político delicuencial…Poca información o complicidad debe atribuírsele al chiapaneco gobernador Manuel Velasco, al placear con sus amistades al Ejecutivo federal, en una gira donde, además, hubo vandalismo a consecuencia de su desgobierno en la entidad…

