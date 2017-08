Alerta Condusef sobre fraudes con préstamos exprés

En este regreso a clases

Ante la urgencia de algunos padres de familia para afrontar los gastos en este regresos a clases, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó tomar precauciones con los llamados “préstamos exprés”.

El organismo informó que estas empresas operan como gestoras ante alguna institución financiera y ofrecen créditos de forma inmediata hasta de cinco millones de pesos, sin aval ni requisitos, como consultar el buró de crédito.

Sin embargo, alertó, en su mayoría solicitan al usuario deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar los gastos de “administración y gestoría”, sin llegar a su entrega final.

Recordó que estas empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef, por lo cual no están constituidas como instituciones financieras y, por ende, el organismo no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

A quienes requieren financiamiento les sugirió acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como bancos, sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom), sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap), incluso a la banca de desarrollo.

Estas instituciones dan la seguridad a los usuarios de servicios financieros en caso de algún problema o inconformidad, para que puedan presentar tu queja ante esta Condusef, destacó en un comunicado.