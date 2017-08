“Mentiras” entrega reconocimiento a Martha Higareda

En el marco de los festejos por el Día Nacional del Cine Mexicano, que se celebrará el 15 de agosto, el musical fue dedicado a la actriz de “No manches Frida”

Asael Grande

Como ha sucedido desde hace casi nueve años cuando se estrenó, el musical “Mentiras” se ha convertido en sede de lo mejor del talento mexicano, no sólo teatral, sino de muy diversos ámbitos.

Su escenario ha servido de gran aparador para reconocer y homenajear a los hacedores del arte, la cultura, incluso el deporte y otras muchas actividades.

Es así, que “Mentiras” recibió a una de las figuras icónicas del cine actual en nuestro país: Martha Higareda, quien ha sido catalogada por la crítica cinematográfica como una de las reinas de la taquilla mexicana.

“Estoy muy contenta, emocionada, he tenido tantas ganas de ver ‘Mentiras, el musical’, estoy emocionada de estar aquí, porque ya llevan ocho años con un éxito rotundo, y estoy feliz de poder disfrutar de la obra, yo no canto nada, pero sí me gustan las canciones de los años 80, ahora haré una nueva película, y ahí cantaré, voy a cantar chistoso, a ver qué tal, ahorita hay una oportunidad muy grande para hacer cine de comedia, pero también para hacer drama, hace poquito hice una película que se llamó ‘Vive por mí’, y estuvo excelente, tocando temas muy importantes, que se hagan otro tipo de géneros cinematográficos, eso es muy bueno para el cine, creo que todas las películas deben de tener un mensaje positivo, el cine mexicano significa mucho para mí, y el ser parte de esta industria, y este homenaje representa algo muy importante para mí, hoy toca celebrar ‘Mentiras, el musical’, me fascina la música de los 80”, dijo la actriz en entrevista con DIARIOIMAGEN; agregó que recién acaba de grabar una serie para Netflix llamada “Carbón alterado”, en la que interpreta a una policía.

El elenco conformado por Ana Cecilia Anzaldúa (Daniela), Lorena de la Garza (Yuri), Lolita Cortés (Dulce), Paola Gómez (Lupita), Majo Medellín (Manoela), y Efraín Berry (Emmanuel), con motivo del Día del Cine Mexicano, rindió un merecidísimo reconocimiento a una de sus figuras más destacadas en la actualidad, Martha Higareda, quien al final de la función especial, agradeció el “trabajo maravilloso y excelente de todos ustedes, qué bonito que todos los que estamos aquí, dejamos los problemas allá afuera, y decidimos tomar un tiempo de nuestra vida para llegar aquí, de la manera en la que hayamos llegado, y decir: ‘voy a vivir una historia que no es la mía, voy a dejar todo lo que esté pasando allá afuera para meterme en esta historia’, y la manera en la que la contaron, y la forma en la que nos divertimos, las risas, y el corazón que le ponen a cada uno de los personajes, y el talento que tienen, nosotros como público lo agradecemos muchísimo, y yo sé que ese público les agradece este cachito de vida que nos comparten, y esta noche estamos todos juntos, muchas felicidades, y gracias a todos, qué maravillosa obra”, finalizó.