Trío del Recuerdo: nueva generación del romance

Con su disco “Brindis”, los jóvenes refrendan su compromiso con la música para el corazón, para enamorar y enamorarse

Arturo Arellano

Marlene Guzmán, Rubén Segoviano y Damián Guzmán conforman la nueva generación del Trío del Recuerdo, una agrupación que surgiera en 1948, liderada por el señor Enrique Guzmán Ortiz y que ahora encuentra en estos tres jóvenes una oportunidad de renacer y prevalecer en el tiempo, llevar a nuevas generaciones sus bellas melodías y un homenaje a otros importantes tríos mexicanos. Así con su nuevo disco “Brindis”, Trío del Recuerdo confirma y refrenda su compromiso con la música para el corazón, para enamorar y enamorarse.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, durante su visita a nuestra redacción, Marlene, Rubén y Damián platicaron de su historia, que arrancó en el 2013 y que les ha llevado a diferentes e importantes escenarios, Marlene señaló: “es una responsabilidad muy grande retomar el nombre de este trío que viene de parte de mi abuelito Enrique Guzmán Ortiz, en paz descanse. Se fundó en la década de los 40 y nosotros lo retomamos con mucho profesionalismo en el aspecto de hacer las cosas bien, llevar el nombre muy en alto, porque sabemos que hubo una interrupción en las actividades del grupo por mucho tiempo y nosotros tenemos que empezar desde abajo, con estudio y entusiasmo”.

Sobre los temas de su más reciente disco “Brindis”, Damián dijo: “se seleccionó lo mejor de nuestro repertorio, de acuerdo a todo lo que hemos tocado, con la colaboración de nuestro tío José Luis Sánchez, que nos guió en ese aspecto, nos ayudó a hacer arreglos y correcciones de los temas originales, para darles nuestro estilo”.

Siendo jóvenes no mayores a los 25 años, explican que “es un género lleno de tradición, pero sigue gustando y a nosotros nos inculcaron desde pequeños la buena música, lo bueno perdura, crecimos escuchando boleros y nos gustan mucho. Tienen arreglos frescos y siguen transmitiendo lindas cosas”. A esto Rubén añadió: “Son temas con los que cualquier persona se puede identificar, ahora de parte nuestra el tener el gusto de interpretarlas, de tocar un instrumento, es un plus que nos hace sentirlas más”.

Su estilo además de fresco y juvenil refieren que “respeta la esencia de cada tema, porque son canciones que mucha gente conoce, que han cantado otros tríos como Los Panchos, se sabe como van los requintos y las voces, de modo que si haces alguna modificación, debe ser con mucho cuidado y respeto, para que la gente le guste y lo tome, como una nueva propuesta, una nueva versión”. Lo anterior, sumado a la voz de Marlene, quien comentó: “a veces nos enfrentamos a miradas extrañas, sin embargo, cuando nos contratan y escuchan nuestro trabajo les gusta, les parece extraño que haya una mujer, que toca el bajo, pero ya me acostumbré a ese tipo de miradas que no creen que puedo hacerlo, pues a veces se piensa que los tríos sólo son de personas mayores, pero nosotros hacemos las cosas bien, respetando al bolero y sus raíces”.

Este plus de frescura también se refleja en su escenario “tratamos de interactuar con la gente, sabemos que hay tríos que sólo se suben al escenario a cantar, nosotros no, nosotros tratamos de convivir, de acoplarnos con las personas, no cantar sólo boleros, sino otro tipo de canciones que no rompen con el ambiente y sí dan un extra a quien nos va a ver, manifestó.

Se dicen interesados en tener temas inéditos y de esta manera apoyar a que el género prevalezca. “Hemos estado buscando gente, autores,estamos muy abiertos a eso, de hecho nuestro tío, José Luis Sánchez, nos ha propuesto la idea de hacer canciones nuestras, versiones inéditas y estamos en el proceso de profundizar el el tema, mientras tanto seguimos trabajando con ‘Brindis’, que es lo que queremos nos abra paso a después empezar a hacer temas inéditos”.

Coincidieron también en que “la canción que hasta ahora nos mueve más, por los recuerdos, por la familia, es ‘Fuego bajo tu piel’, es bellísima, de esas que te tocan el alma desde que cantas la primera nota, en lugar de que hagas tuya la canción, ésta te envuelve y te posee”, dijo Marlene, a lo que Rubén agregó: “me llena mucho la canción pero más cuando la canta mi hermana Marlene, te hace vibrar, es muy lindo como te atrapa”.

Con la buena vibra que caracteriza a este trío de hermanos, dicen “tratamos de llevar esta energía al escenario, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien”. Así, los jóvenes que han pisado los escenarios de las más importantes ferias delegacionales de la ciudad refieren que próximamente darán a conocer más fechas a través de sus redes sociales en las que se encuentran justamente como El Trío de Recuerdo. Y agradecidos con sus padres se disponen a seguir llevando esta música a más generaciones.

