Jolette, de “La Academia” a “Bailando por un sueño”

La egresada del reality musical de TV Azteca se integra a las filas de Televisa para participar en la producción de Rubén y Santiago Galindo, que se estrenará el próximo 10 de septiembre

Asael Grande

El exitoso programa televisivo “Bailando por un sueño” regresa a la pantalla chica para conquistar por cuarta ocasión al público los domingos, a partir del 10 de septiembre, en la que 8 parejas de baile formadas por una celebridad y una persona desconocida competirán por alcanzar su “sueño”.

“Bailando por un sueño”, producción de Rubén y Santiago Galindo, contará con María José “La Josa” y María León para ser parte del panel de jueces de la nueva edición de reality musical.

Los elegidos para conducir el regreso de “Bailando por un sueño” son: Javier Poza, Natalia Téllez y Bárbara Islas. Televisa comenzará a transmitir el programa el 10 de septiembre de este año. La nueva entrega durará 5 semanas y la primera servirá para presentar a los concursantes, nueve personalidades que participaran en esta temporada: Adrián Di Monte, Begoña Narváez, Danilo Carrera, Mariluz Bermúdez, Francisco Gattorno, la reaparición de Jolette Navarrete, Nora Salinas, Sergio Goyri y Tanya Vázquez.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Jolette, quien se hizo famosa durante la cuarta generación del conocido reality muscial “La Academia”, dijo: “estoy muy emocionada de estar en Televisa, he estado muy enfocada en la conducción, que lo sigo haciendo, pero esta oportunidad de ayudar a alguien a realizar su sueño, en verdad me conmueve mucho que yo pueda brindar todo lo que tengo, todo mi corazón, todo mi empeño para que un sueño más se haga realidad, que ya no sea yo, sino alguien más, y que su historia sea totalmente maravillosa, yo nací lista para todo, yo he recibido puro cariño a través de las redes sociales, me gusta mucho Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, entonces veo que la mayoría de gente está sedienta de triunfo. En “La Academia” era una situación muy especial -comenta sobre su comportamiento en el reality show, y las críticas que recibió por parte de los jueces- soy bastante alivianada, pero en ese programa ameritaba que sacara ese carácter y esa fuerza que tenía, ya tenía ahí cinco meses encerrada, pero he madurado, siempre he sido muy aferrada a lo que quiero, siempre tuve el gusto por el arte, por la televisión, terminé mi carrera universitaria, me enfoqué en otras cosas, ahora la vida me sorprende y quiero venir a disfrutar ‘Bailando por un sueño’, que sea una buena experiencia, y que sea distinto”.

Por su parte, la cantante y actriz, María León (ganadora de ‘Bailando por un sueño’ 2014), y que ahora fungirá como juez de esta nueva temporada, dijo a este diario que para ella ‘Bailando por un sueño’ es un reto enorme, “me siento muy emocionada, muy comprometida con la justicia, porque ser juez es lo más complicado, me enamoré de los bailarines, de su entrega, de su técnica, estoy muy emocionada por verlos bailar ya en parejas, vino a mí la nostalgia de haber estado ahí, creo que lo que puedo ahora aportar a nivel juez es la disciplina, voy a ser exigente, no soy alguien que diga las cosas con dureza, pero la disciplina y la firmeza, me ayudaron a llegar a donde estoy hoy, y espero poderles dar esa parte”, comentó la cantante, quien agregó que se encuentra grabando un disco como solista: “mi material discográfico ya está casi terminado, será muy bailable, Playa Limbo será algo que siempre va a estar en mi vida, es una historia que siempre voy a querer”, concluyó.

En “Bailando por un sueño” la pista se iluminará con la presencia de afamadas figuras del mundo del espectáculo, que entregarán todo por apoyar a sus jóvenes soñadores: Nora Salinas, Adrián Di Monte, Tanya Vázquez, Sergio Goyri, Francisco Gattorno, Begoña Narváez, Danilo Carrera y Jolette.