El rock and roll es un ritmo muy noble, muy contagioso: César Costa

El cantante de éxitos como “Dile que la quiero”, formará parte de La Caravana del Rock, que se presentará del 25 al 27 de agosto en el Auditorio Nacional

Asael Grande

Ícono del rock and roll en México, actor, productor y abogado, César Roel Schreurs, conocido artísticamente como César Costa, está más que preparado para compartir una vez más el escenario del Auditorio Nacional para acompañar a grandes intérpretes de la era dorada del rock and roll: Angélica María, Enrique Guzmán, Palito Ortega, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitter’s, en lo que será La Caravana del Rock and Roll.

“Estoy muy entusiasmado con esta posibilidad, ya son 60 años, no es fácil reunirnos, realmente, es una fiesta de nostalgia de recuerdos, de canciones, la verdad yo espero La Caravana del Rock and Roll con mucha ilusión cada año; habrá un poco de todo, creo que es un repaso, un recuerdo de trayectoria, desde el inicio con Los Black Jeans, sin duda, y luego toda mi carrera como solista, así es que recordaremos desde los inicios, nos va a faltar tiempo, porque somos tantos, y no podemos más que dar una buena probada de nuestra música, no podremos presentar todo nuestro repertorio completo, habrá muchos recuerdos, muchas canciones, hasta lo más reciente que he venido haciendo, voy a meter algunas canciones de aquella época que no había cantado, y cantaré algunos recuerdos que he venido cantando en esta época, así es que la verdad estoy muy contento, me siento privilegiado de poder tener buena salud, y poderme presentar y compartir con ese público que ha sido todos estos años tan generoso y tan cariñoso”, dijo en entrevista con DIARIOIMAGEN, César Costa, también hermano del cantante de rock and roll Ricardo Roca (primera voz del grupo Los Hooligans), además de recordar su época cuando comenzó en el rock and roll con Los Black Jeans.

Miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y Embajador de Buena Voluntad, César Costa explicó por qué el rock and roll de los 60’s sigue tan vigente en la actualidad: “el rock and roll es un ritmo muy noble, muy contagioso, si es que hablamos de la cuestión meramente musical, canciones que de inicio eran sumamente ingenuas, era una manifestación de la sociedad que se vivía en ese entonces, y luego, el hecho de que por primera vez en la historia, creo que el joven, el adolescente, decidió tomar su propia imagen, su propio idioma que fue el rock and roll y tener su propia identidad, ya no ser ese ‘bicho raro’ en transición entre el niño y el ser adulto, y yo creo que eso es lo que ha hecho perdurar al rock and roll que es una toma de conciencia e identidad de cada una de las generaciones, es por eso que las nuevas generaciones retoman las canciones nuestras y las rehacen, de alguna manera las actualizan, y eso revive otra vez el espíritu del rock and roll y nos mantiene vigentes”.

Sobre qué música escucha actualmente, César Costa compartió con este diario: “escucho de todo, me gusta la buena música, me refiero, ya sea tropical o lo que sea, pero la buena música bien tocada, toda la música es buena, escucho música renacentista, música de cámara, escucho a los nuevos grupos que surgen, me mantengo muy al día en todo lo que está pasando”.

Con participaciones en películas como “Juventud rebelde”, “En el cielo y la tierra”, “La edad de la violencia”, “Dile que la quiero”, “La juventud se impone” (1964), entre otras, César Costa, dijo qué es lo que más ha disfrutado en su carrera en ámbitos como el cine, la televisión o la música: “es parte de lo mismo, es mi deseo de comunicarme, la música fue la fuente de donde inició todo, pero luego la televisión fue un medio maravilloso del cual me sentí muy cómodo para poder comunicarme con el público, al igual que el cine, así es que yo le daría la misma importancia a todas ellas, y cada una con su muy personal característica, la radio en aquella época era lo más importante, y la prensa, y ahora la televisión ha tomado un gran auge con los videos, en fin, va variando, pero en el fondo, lo que más me importa es seguirme comunicando con el público”.

Parte fundamental de la música de rock en nuestro país, César Costa invitó al público a que asista este próximo 25, 26 y 27 de agosto en el Auditorio Nacional a La Caravana del Rock and Roll”: “ya no somos tan tiernitos, entonces es una buena oportunidad de reecontrarnos con los amigos de vidas paralelas desde hace 60 años, y poderlo compartir con este público maravilloso con el que hemos estado en contacto”, finalizó.