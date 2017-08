Blinda SHCP información fiscal de “presidenciables”

Con miras al proceso electoral de 2018

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que está “blindada” la información fiscal de los posibles candidatos a la Presidencia de México, con miras al proceso electoral de 2018.

En entrevista en el marco del evento “El SAT más abierto”, dijo que ya se tienen muchos años en los cuales “no hay un sola filtración de información” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en procesos electorales.

Destacó que el SAT tiene plena autonomía técnica que “nos ha dado un blindaje” en el manejo de información, lo cual permite ya por muchos años que en “ningún caso se ha hecho uso indebido de información que tenga el SAT”.

Meade Kuribreña también fue cuestionado sobre si la dependencia a su cargo colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en los casos del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, señalados por supuestos vínculos con un narcotraficante.

Sin comentar sobre temas particular, dijo que la Secretaría de Hacienda tiene convenios con diferentes jurisdicciones que la obligan, cuando así le solicitan, a coadyuvar en proceso de investigación, de la misma forma que coadyuva con cualquier proceso de investigación que lleven autoridades locales.

“En uno y otro caso, frente al resto del mundo, y frente a las investigaciones locales, la información que tiene la Secretaría de Hacienda, ya sea información de inteligencia financiera o cualquier otra, siempre estará a disposición para coadyuvar a que los procesos de justicia funcionen bien y que se deslinde adecuadamente cualquier proceso y responsabilidad”.

No obstante, aclaró, la dependencia no puede confirmar si ha entregado información sobre algunas personas en específico, pues las investigaciones en particular están sujetas a reserva.

A la pregunta de si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya investiga el caso Odebrecht, aclaró: “Nosotros en ningún caso, y de nuevo en la misma lógica de cuidar la información, nunca comentamos en materia de investigaciones”.

Meade Kuribreña calificó como una “buena noticia” que en su asamblea nacional celebrada este fin de semana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya quitado candados para postular ciudadanos en la elección presidencial de 2018.

Con ello, reiteró, se manda un mensaje de apertura a todos los ciudadanos, sin que tenga un destinatario en particular, “tiene como destinatario y como mensaje la decisión de un partido de abrir un espacio de diálogo con la sociedad y de militantes de abrir un punto de encuentro con los ciudadanos”.

El encargado de las finanzas públicas del país ratificó que está muy concentrado en su actual labor y respecto al 2018 sólo piensa en el paquete económico, propuesta que tiene que ser entregada al Congreso por la Secretaría de Hacienda a más tardar el próximo 8 de septiembre.

Sobre si seguirá al frente de la Secretaría de Hacienda hasta que termine la administración del presidente Enrique Peña Nieto, acotó: “Yo estoy y sirvo en la Secretaría de Hacienda con cargo a su invitación, que mucho le agradezco”.

Por último, reiteró que la Secretaría de Hacienda participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo inicio está programado para este 16 de agosto, en aspectos que tengan que ver con el sistema financiero o temas cambiarios.