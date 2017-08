Trump: Venezuela y Norcorea

El mundo está hoy en manos del presidente Donald Trump, de su -auténtico- homólogo venezolano Nicolás Maduro y el líder norcoreano Kim Jong, quienes literalmente tienen el dedo en el gatillo y nadie sabe si en cualquier momento uno u otro puede accionar el arma y desatar una nueva conflagración de fatales consecuencias.

Los tres, que se acusan reiteradamente de estar mal de sus facultades mentales, hacen caso omiso a los llamados a la cordura de los organismos internacionales, y al contrario, los desdeñan y afinan sus armas; ya el Presidente Maduro ordenó a su ejército y a la población civil a alistarse ante una posible injerencia militar estadunidense.

Kim Jong hace lo propio con la isla estadunidense de Guam, en tanto Trump amenaza atacar a Norcorea con “furia y fuego”, dejando estupefactos a los mismos funcionarios de seguridad estadunidense que, para aminorar la tensión mundial, afirman que no ocurrirá ninguna provocación militar de ninguna de las partes.

Sin embargo, dado el nivel de desequilibrio mental de los jefes de Estado de las naciones mencionadas, la humanidad no confía en la serenidad y en la prudencia, ni en el diálogo ni en las vías diplomáticas para resolver sus conflictos.

Hace falta, como lo indica el mismo Trump, mayor dureza en los llamados a la cordura entre los mandatarios pues la humanidad no puede vivir más al borde de una nueva guerra en pleno siglo XXI.

