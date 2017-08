“Noche de Reyes” en Premios Cartelera

La puesta en escena gana premio a Mejor Obra y Mejor Dirección

Itari Martha y Bruno Bichir reciben galardón especial por trayectoria para el Foro Shakespeare

Arturo Arellano

Con la conducción de Maca Carriedo y Miguel Conde, se llevó a cabo la primera edición de los Premios Cartelera, organizados por Cartelera Mx, para reconocer a lo mejor del teatro en México y en esta ocasión los que se llevaron literalmente una noche de reyes fueron los responsables de la obra así llamada “Noche de reyes”, ya que obtuvieron el galardón por Mejor Obra y uno más por Mejor Dirección.

Todo comenzó con las palabras de bienvenida de los conductores de esta ceremonia, que sin premura arrancaron con la entrega de premios, en primer lugar para el Foro Shakespeare. “Foro Shakespeare se podría quedar sin casa en menos de dos años, pero a donde vaya el foro ahí estaremos todos apoyándoles, por eso esta noche les entregamos un premio a su extraordinaria labor por el teatro durante sus 34 años de existencia”, dijo Conde, para entregar entonces el reconocimiento a Bruno Bichir e Itari Martha, responsables del complejo.

Bruno Bichir comentó: “esto es un gran apapacho, quizá el más importante que hemos recibido, en un momento tan difícil para nosotros, para el espacio, para este monstruo llamado Foro Shakespeare que tiene su corazón y alma, él nos dice por cuales caminos andar y qué batallas hay qué librar, entonces hasta ahora asumimos que le estamos haciendo caso y que seguiremos luchando en su nombre”, comentó, para rematar su agradecimiento con un estremecedor grito de “Viva el teatro”.

Posteriormente, se entregó el premio por Mejor Dramaturgia a Alberto Conejero, por “La piedra oscura”, éste compitió con Alejandro Ricaño, Carlos Talancón, Emmanuel Schmitt y Richard Viqueira, pero el público decidió que el premio lo merecía Conejero. En tanto, el premio al Mejor Diseño de Arte fue para Sergio Villegas y Edyta Rzewuska, por su trabajo en la puesta en escena “3 días en mayo”.

Los responsables del montaje “Noche de Reyes” fueron condecorados con dos galardones, el primero para Alonso Íñiguez como Mejor Director y el segundo por Mejor Obra del Año. Íñiguez, por lo tanto comentó: “el teatro está vivo, no se puede ver en televisión ni por internet… Bueno, sí se puede, pero no funciona así, no es lo mismo, ni se siente igual. El teatro se vive de frente, en vivo y en un foro. Gracias por este reconocimiento, me siento muy honrado y más aún de que entre los nominados están quienes han sido mis maestros”.

Luego el premio a mejor actor se lo llevó Luis Villarreal por su papel de “Ángel” en la obra “Rent”. Este competía con Luis Miguel Lombana de “3 días en mayo”, Álvaro Guerrero de “La guerra en la niebla”, Jorge Salinas de “Variaciones enigmáticas” y Juan Carlos Colombo de “Después del ensayo”.

Finalmente, el premio por Mejor Actriz fue para Julieta Egurrola, por su participación en “Después del ensayo”, que no estuvo presente en la entrega, pero que envió a Montserrat, productora del montaje para recibir el galardón.

Cabe destacar que si bien estos premios son organizados por Cartelera Mx, la decisión de los ganadores recayó en un jurado conformado por gente amante del teatro, público frecuente que es seleccionado en base a una convocatoria que se lanza una año antes de la entrega.