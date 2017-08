Lorenzo Hagerman descubre cómo se percibe la vida cuando se rebasan los 90 años

Personajes ordinarios que han estado cerca de nosotros sin dejar de amar, sufrir, disfrutar y cantar por casi 100 años, crean una sinfonía a la vida para ser ejemplo que siguen adelante sin rendirse, diciéndole al mundo y a sí mismos “aquí sigo”

El cineasta estrena este jueves 17 de agosto el largometraje “Aquí sigo”

Un viaje íntimo alrededor del mundo para descubrir cómo se percibe la existencia cuando se rebasan los 90 años de vida. Personajes ordinarios que han estado cerca de nosotros sin dejar de amar, sufrir, disfrutar y cantar por casi 100 años, crean una sinfonía a la vida para demostrar que siguen adelante sin rendirse, diciéndole al mundo y a sí mismos aquí sigo.

La población longeva en el mundo está creciendo de forma significativa y no sólo es importante entender el impacto y la responsabilidad social que esta población representa para un país, lo que es aun más relevante es el valor y la profundidad que su experiencia puede aportar a la humanidad.

Es el largometraje “Aquí sigo”, de Lorenzo Hagerman, quien encontró a los personajes que protagonizan esta película, y para lograrlo, necesitó meses de investigación y el magnífico trabajo de cinco equipos en tres continentes distintos, quienes buscaron y entrevistaron a decenas de personas, tanto en el campo como en las grandes ciudades, en las montañas más apartadas y en los barrios más populares.

“Hace tiempo que quería hacer un documental sobre la vida, una aproximación más positiva, creo que en mi carrera he pasado mucho tiempo haciendo películas de temas muy importantes, pero que de alguna u otra forma son una denuncia, una crítica, hablar sobre injusticias, falta de sentido común, realidades que no deberían de existir y que están pasando desapercibidas, creo que el cine es mucho más que el drama y la tragedia, y los temas en todas mis películas, no es que me inspire de una idea que surja de la nada, los temas lo van atrapando a uno, y uno se da cuenta que eso es lo que tiene qué hacer, queriendo hacer una película sobre la vida, qué mejor que acercarse a la gente que ha vivido mucho, y que no sólo es la cantidad de años lo que importa, sino la forma de llegar, cómo todos estos personajes han llegado a los 90 años, la gran vitalidad y cantidad de vida que estos personajes aguerridos tienen, como Abigail, que a los 90 años se metió a la escuela de música para aprender a tocar el piano; Romeo que es periodista, es gente con mucha vitalidad, es lo opuesto que nosotros nos imaginamos que es la vida cotidiana de la gente mayor de 90 años”.

Todos mayores de 90 años, en plenitud y dispuestos a compartirnos su punto de vista sobre la longevidad, “Aquí sigo” fue filmada en seis países distintos (Canadá, Costa Rica, Japón, Italia, España y México) con un crew reducido que permitiera mantener la intimidad y cercanía con los protagonistas. Tomó dos años y medio en finalizarse y se presentó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre de 2016.

El documental llega a salas de cine el próximo 17 de agosto para reunir la voz y punto de vista de estos entrañables hombres y mujeres que contagian su amor por la vida: “es una película para ir a ver en familia, es para un público diverso, todos envejecemos todos los días, todos vamos tendiendo esta preocupación de cómo resolver nuestro envejecimiento y qué actitud de envejecimiento se debe tener, y uno se da cuenta de esto con esta película, y con estos personajes, que han rebasado su expectativa de vida”, finalizó Hagerman, quien actualmente dirige “Flamingos”, documental producido por la Universidad de Cornell y Cactus Film And Video, que narra la vida y ciclo de reproducción de estas aves en Mérida, Yucatán.