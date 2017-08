Isaac Hernández hace “Despertares” con ballet

El mexicano y gloria del ballet inglés se presentó de regreso a la tierra que le vio nacer y en un acto de humildad ofreció autógrafos, fotografías, consejos a los más de 400 admiradores que se formaron a las afueras del Auditorio Nacional, previo a su espectáculo

Arturo Arellano

“El ballet no es sólo para niñas” dice el extraordinario Isaac Hernández, mexicano que devoró el mundo con su talento y se colocó como el bailarín principal del Ballet de Inglaterra. Y regresó a la tierra que le vio nacer para inspirar a cientos de niños y niñas mexicanas, esto no sólo con su espectáculo “Despertares” que presentó en el Auditorio Nacional el pasado fin de semana, sino con una demostración de humildad, ofreciendo autógrafos, fotografías, consejos y una amena convivencia con los más de 400 admiradores que se formaron a las afueras del Auditorio Nacional, previo a su espectáculo

La gloria del ballet, Isaac Hernández refirió: “Quiero transformar la percepción del ballet en México, quiero que los niños sepan que esto no es sólo para niñas, si tu sientes pasión por el baile, no hay motivo alguno para que no persigas tus sueños. El hecho de estar en el Auditorio Nacional con casi 400 personas esperando por un autógrafo, quiere decir que sí se está cambiando la percepción y que se está abriendo una brecha, luego de que mucho tiempo muchos niños no se atrevieran por miedo o por burlas”. De la gente que esperaba en su mayoría eran niños y jóvenes no mayores a los 17 años, quienes emocionados portaban camisetas del espectáculo y acudían para obtener una firma en posters o hasta en zapatillas de ballet.

Sobre la presencia de su espectáculo “Despertares” en el Auditorio Nacional refiere: “Quiero que el mundo y sus foros abran sus puertas al ballet y quienes están acostumbrados a ver a Madonna en un lugar como éste, también se den la oportunidad de encontrar entretenimiento cultural en espacios que no son propiamente para ballet, pero en los que se puede montar algo perfectamente”.

Invitó a la gente a “valorizar nuestra profesión, para que los niños que quieren dedicar su vida al arte, no tengan miedo de creer en sus sueños y tener una vida digna a través de las artes, sea ballet, pintura, música o cualquier otra vertiente artística, tengan la plena seguridad de que sí se puede. Si yo puedo ser un ejemplo, mi consejo es ese, que no dejen de luchar y trabajar duro, los sueños se logran”. Concluye este ya referente del ballet nacional e inspiración ahora de cientos de niños que al igual que él en su infancia, han hecho del ballet una pasión y estilo de vida.

“Despertares” se presentó en el Auditorio Nacional, con sus más de 30 artistas participantes, encabezados por supuesto por el mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet.