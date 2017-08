Meade, PRI-PAN-PRD y el gobierno de coalición

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La fama es el perfume de los hechos heroicos

Sócrates, 470-399 a. C., filósofo griego

En los comederos políticos ya dan por hecho que el candidato del PRI a la Presidencia de la República será José Antonio Meade, un candidato “externo”, ya que no es priísta, pero ha prestado servicios a los gobiernos de ese partido e incluso el priísmo lo trae en los genes; su padre Dionisio Meade, es priísta y el priísmo se vivió en su seno familiar.

Sin embargo, no sólo sirvió en las trincheras administrativas tricolores, sino también en la panista y entre los perredistas no es mal visto. Ante un panorama de ingobernabilidad con la llegada de cualquier partido al poder, sea el PRI, el PAN, el PRD o Morena, se necesitan sistemas de gobierno diferentes y audaces.

Por ello, lo que a últimas fechas han clamado algunos tlatoanis de la política, como Manlio Fabio Treviño, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas, de un gobierno de coalición y compartido, ante un proceso que cambiaría las estructuras políticas y económicas del país.

El tiempo se comió la oportunidad de discutirlo y plasmarlo en la Constitución, pero ello convertía al debate legislativo en una cena de caníbales. Por ello, se abre ahora una coyuntura para políticos maduros y realistas. No se trata de posturas ideológicas, ya que ningún partido tiene definiciones ideológicas claras; son de mole, dulce y rajas.

Un Presidente, sin partido, como Meade, y las carteras más importantes repartidas entre los partidos políticos. Después tendremos tiempo para pensar en una organización política en el poder que defina en letra de molde en la Constitución, una nueva forma de gobierno compartido, bajo la directriz del pueblo. Y, no se trata de excluir a Morena, ya que aunque no sea de la simpatía de muchos, es una fuerza electoral importante.

Hoy, ningún partido sólo ganaría las elecciones y el Presidente, ya no todopoderoso, tendría más problemas de gobernabilidad, que poco a poco se agudizan. Mañana les platico algunas ideas sobre un sistema de gobierno compartido.

PODEROSOS CABALLEROS: Emilio Lozoya no está escondido, ni elude presentarse ante la PGR para cualquier aclaración sobre las acusaciones que hace un funcionario de Odebrech de otorgarle “propinas” por 10.5 millones de dólares a cambio de contratos en Pemex. Javier Coello Tejo, abogado de Lozoya, demostrará que las cuentas en paraísos fiscales no son del ex funcionario. *** Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social, en el 25 aniversario del establecimiento de esa secretaría de gobierno, ante el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que la política social no sólo sirve para combatir la pobreza; es la base de una sociedad más unida, una economía más fuerte, una democracia más vibrante. En el mismo acto habló el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Conago, y relató que a través del ramo 33 de desarrollo social, en 2017 se ejercerán 539 mil millones de pesos, 15% más que hace cuatro años.

AL FINAL DE CUENTAS: Bajo el gobierno de Alejandro Murat, Oaxaca, según Fitch Ratings, mantuvo políticas fiscales y administrativas para incrementar los niveles de recaudación local. De 2012 a 2016, los ingresos estatales se incrementaron 8.9% en promedio anual y solo 3.3% en 2016. Sin embargo, la proporción de ingresos propios a totales de Oaxaca de 6.7% es baja. Otro factor en contra es el pasivo de 10,606 millones de pesos que equivale a 55 días de gasto que aunado al elevado nivel de marginación e informalidad, dado que 82.2% de la población ocupada laboraba en sin control gubernamental, (57.1% a nivel nacional).

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Fuerte impacto en el gremio de la contaduría nacional causó GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, al comprar la revista “IDC Asesor Jurídico y Fiscal”. Esta adquisición representa para GINgroup una proyección importante a nivel mediático, pues de esta manera, compartirá a la sociedad su oferta de valor en materia jurídico-fiscal, y todo lo relativo a la administración integral de Capital Humano. IDC es un referente en materia contable, jurídica, administrativa, laboral y fiscal.

