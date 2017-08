Con su disco “Ahora o nunca”, Fernando Allende homenajea a Juan Gabriel

Con su nuevo álbum el cantante busca una unión generacional, “estoy tratando de traer temas de la época del rock, como ‘Despeinada’, por ejemplo o ‘La vida es una tómbola”, que no se han grabado con arreglos modernos y contemporáneos”

Asael Grande

Actor y cantante mexicano de cine y televisión, Fernando Allende grabó lo que será su próximo lanzamiento discográfico, titulado “Ahora o nunca”, álbum en vivo en la que hace un recorrido por los temas que han hecho historia en su trayectoria musical: “se titula ‘Ahora o nunca’, hemos creado este producto, a través de dos años y meses trabajándolo como concepto, y la idea es recrear temas que ya tuvieron la oportunidad de ser discos de oro y platino, y que traerán recuerdos hermosos a mi generación, pero también permitir a las nuevas que no pierdan la oportunidad de conocer estos temas que son musicalmente excelentes, que están estructurados, muy hermosos, y además con unas letras que dejan huella, que ya hicieron vibrar a una generación completa, y que al día de hoy todavía las canto, cuando se me eriza la piel es porque aún hay algo que tengo para transmitir e interpretar estas letras, ha sido para mí una experiencia espiritual, y por otro lado, a nivel artístico, me ha permitido crecer más todavía, y estar cerca de mi familia, que es el público, son cuatro décadas de estar aprendiendo y renovándome”, dijo el famoso cantante en conferencia de prensa.

Con los discos Fernando Allende, “Cómo te amo”, “Fernando Allende…para ti”, “Grandes Éxitos Vol. 1”, entre otros, el cantante agregó: “pasamos por distintos títulos, “Himno a la vida”, por ejemplo, que fue un título muy interesante, se habló de llamarlo ‘A mi manera’, pero pensamos que con este disco ‘Ahora o nunca’, era una forma muy interesante de darle validez y actualidad a lo que estábamos haciendo, es un proyecto que me eriza, pero sobre todo tiene arreglos impresionantes de treinta maestros concertinos, y hemos querido darle a este proyecto el valor que realmente tiene, he tenido la gran fortuna en estas cuatro décadas, de participar y crear proyectos musicales, cantar canciones que dejan huella, grabar en inglés, en italiano, por supuesto en español, cantar con sinfónica en España, he tenido la gran fortuna de tener 18 discos, y es ahora en la que me siento totalmente halagado y satisfecho de saber que tengo un producto longevo, y que va a durar a través del espacio y del tiempo, porque se ha hecho con mucho cariño y con mucho amor, con extrema calidad”.

Respecto a los temas que incluirá “Ahora o nunca”, Fernando Allende adelantó que “el disco incluye doce temas musicales, dos medleys de tres canciones cada uno, una gran producción, el maestro Manu Moreno arregló y condujo la orquesta, tenemos un equipo maravilloso de personas, el mezclaje se realizó en Los Ángeles, California, ‘Ahora o nunca’ es un legado enorme, es un proyecto que está muy cerca de mi corazón, en estos dos años me he dedicado básicamente a esta creación, ‘Ahora o nunca’ busca una unión generacional, estoy tratando de traer temas de la época del rock, como ‘Despeinada’, por ejemplo, o ‘La vida es una tómbola’, que no se han grabado con arreglos modernos y contemporáneos, hay un homenaje a Juan Gabriel con un medley, otro dedicado a José Alfredo Jiménez, con arreglos de rumba flamenca, tenemos una canción que es “El pecador”, son temas de ese tipo, que traen recuerdos imborrables, una versión novedosa de “La vida sigue igual”, de repente siento que el sueño de toda mi vida se está convirtiendo en realidad, que he caminado en toda mi carrera, finalmente está en todo este trabajo discográfico”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el también actor Fernando Allende ha participado en telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse”, “Esperanza del corazón”, “Sortilegio”; en programas televisivos como “Bailando por un sueño”, “Como dice el dicho”, “Estrella2”; en películas como “Ágora” y “Sinvergüenzas”.