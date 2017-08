Gabriel es Pa’ nosotros dos

El cantante dominicano va de lo tropical a lo urbano y con su nuevo disco “Contracorriente”, quiere ganar un lugar en el gusto de los mexicanos

Arturo Arellano

Gabriel es un cantante dominicano que tiene la mirada puesta en el público latinoamericano, principalmente el de México, país al que considera una plataforma para un artista de cualquier género. Es así que presenta su más reciente disco “Contracorriente”, del que se desprende su sencillo “Pa’ nosotros dos”, punta de lanza con la que pretende abrirse brecha y poder empezar a presentarse en vivo en el mes de septiembre.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante se dijo complacido de poder pisar una tierra como la nuestra, aunque de momento sólo sea para promover su nuevo sencillo. “He estado en países de Centro y Sudamérica, hasta ahora todo ha ido muy bien a la gente le gusta mi propuesta que es un concepto tropical con base de merengue y algunos elementos anglosajones, también urbanos, la idea es poner a bailar a todos, pero a la vez dejarles una letra romántica o de fiesta, pero decir siempre algo”.

Agrega que es “una fusión bailable y aunque tengo elementos urbanos, no hago reggaetón, son cosas diferentes. Creo de hecho que el nombre del disco ‘Contracorriente’ va en ese sentido, no quiero ir a la par de lo que está sonando hoy en día y no porque este mal, sino porque quiero ganar un lugar con mi propio estilo, desde las letras, música, producción, todo lleva mi esencia, mi ritmo, que es una recopilación de lo que he ido aprendiendo y conociendo a lo largo de mi carrera. En cuanto a las letras son vivencias propias, es crear situaciones con las que cualquiera se pueda identificar a partir de experiencias”.

Sobre el sencillo “Pa’ nosotros dos”, explicó que “nació a partir de que me enamoré de una chica, cuando tenía ese sentimiento intenso de querer conquistarla, todo lo que sentía y quería hacer esta en ese tema. Incluso, creo que se puede hacer una analogía entre esa mujer y ahora el público mexicano, a quien deseo conquistar con todo mi corazón. Ojalá el tema funcione para empezar ese largo recorrido de la permanencia en su gusto”.

Pretende que sea en “septiembre u octubre cuando vuelva a México ahora sí para presentaciones en festivales, hasta el momento en los países que hemos trabajado, ha sido brutal la aceptación, esperamos que en México sea igual. Ya tendrán oportunidad de ver el show en vivo, que conlleva una combinación de muchas cosas, como 14 músicos en escena, bailarinas, pirotecnia y todo el ritmo de Gabriel, que considero es muy fresco, bailable y digerible”.

Viviendo un día a la vez como dice el cantante invita a todos a ver el video musical de “Pa’ nosotros dos”, que ya se encuentra disponible al igual que el disco en plataformas digitales.