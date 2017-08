Después de 60 años, las estrellas de La Caravana del Rock and Roll siguen triunfando

Los días 25, 26 y 27 de agosto el Auditorio Nacional vivirá cuatro horas de éxitos con Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, entre muchos más

Como es costumbre, el encargado de cerrar el concierto será Enrique Guzmán, quien cantará a dueto con Palito Ortega el tema “Papeles”

Asael Grande

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitter’s estarán pasando lista con sus más grandes éxitos en tres noches únicas e inolvidables, los días 25, 26 y 27 de agosto en el Auditorio Nacional, y poner a bailar a los amantes de la época de oro del rock and roll.

Estos ídolos se reúnen de nuevo en un espectáculo único para recordar la inolvidable época del rock and roll durante tres noches inolvidable con más de cuatro horas de puro rock. Referentes de una generación que nunca pasará de moda, de nuevo juntos, recordarán por qué son emblema de esta gran época del rock en español con temas como “Tu cabeza en mi hombro”, “Eddi Eddi”, “Mi pueblo”, “Prometimos no llorar”, entre muchos otros más, todo en el fastuoso escenario del Auditorio Nacional, con una gran producción de audio, iluminación, efectos especiales y pantallas gigantes.

“Serán tres fechas en el Auditorio Nacional, luego iremos a Morelia, a Monterrey, se están abriendo más fechas, es un privilegio haber sido fundadores y creadores de un movimiento, ser parte del rock and roll, fue un movimiento a nivel mundial, y obviamente en toda Latinoamérica, tuvimos la suerte de estar en el momento adecuado, preciso cuando se inició el rock and roll, y que conquistó en todo el mundo, así es que, después de sesenta años, seguimos aquí produciendo y activos, además es una celebración extraordinaria, el estar vivos es más que suficiente para esta celebración”, dijo César Costa en conferencia de prensa.

El ídolo de la juventud, Enrique Guzmán señaló que “el primer LP que hicimos Los Teen Tops se publicó en mayo de 1957, yo todavía estoy convencido que Los Teen Tops fuimos los que por primera vez grabamos rocanrol en español, y tengo en mi página dos portadas, una publicada en Argentina, y otra en México, es una canción escrita por Armando Martínez, así que, según yo, sigo siendo el rey”.

La Novia de México, Angélica María, agregó: “tuvimos la suerte de iniciar el rock and roll en este país, somos privilegiados, los rockeros de los 60 son mis compañeros de toda la vida, yo empecé en 1962, pero estoy feliz de estar con ellos y de volver a mi México”.

Enrique Guzmán nos hará recordar temas como “Payasito”, “Tu cabeza en mi hombro”, “La plaga”, “Acompáñame”, entre otras y delantó que durante los conciertos que ofrecerá “La Caravana del Rock and Roll” cantará a dueto el tema “Papeles” con el argentino Palito Ortega, su autor.

Recordó que en las décadas de los 60 y 70, ambos eran competencia, sobre todo cuando Enrique viajaba a Argentina. “Él trabajaba en una estación de televisión y yo estaba con otra. Los programas acababan al mismo tiempo, pero aquí estamos”.

Angélica María interpretará “Edi Edi”, “Yo que no vivo sin ti”, “A dónde va nuestro amor”, “Paso a pasito”, y todas las que la han consagrado durante más de seis décadas. Por su parte, César Costa cantará “El tigre”, “Besos por teléfono”, “Dile que la quiero”, “Mi pueblo”, y muchas más. Desde Argentina, y en su regreso a nuestro país, Palito Ortega nos regalará “La felicidad”, “Corazón contento”, “Sabor a nada”, “Despeinada”, “Prometimos no llorar”, entre otros más de sus grandes temas.

Roberto Jordán cantará sus más grandes éxitos como “Amor de estudiante”, “Rosa marchita”, “Hazme una señal”, y “1,2,3, detente”, entre otras.

Finalmente, Pepe Negrete, pionero del rock and roll mexicano, y fundador de Los Locos del Ritmo, respondió a este diario sobre si cabrá la posibilidad de ver en un escenario juntos a los integrantes originales de la primera época de Los Locos del Ritmo (Rafael Acosta y Jesús González) que “el barco es más importante que la tripulación, quienes quieran estar en Los Locos del Ritmo ya tuvieron la oportunidad de demostrarlo, por ejemplo, Rafael Acosta y Jesús González no quisieron tocar conmigo, quien me apoyó fue Lalo Toral, esto es como las familias, nada más que esta familia ya quedó disuelta”.

Mario Sanabria, integrante de Los Locos del Ritmo destacó que “el señor Pepe Negrete es el fundador de Los Locos del Ritmo, no hay más, yo soy el cantante, antes era el bajista, tenemos a Ramón Rodríguez en el bajo, que es un excelente elemento, él es un ex Sinner, y tenemos a un baterista de primer nivel, que se llama Enrique Ochoa, y a un guitarrista joven que nos ha puesto un sello muy especial con su juventud y estilo, Julio Cruz”.

