“Hoy voy a cambiar” es la redención de Lupita D’Alessio

“Fui una mujer que ultrajaron, robaron y usaron, creyendo que debía ser así, por el ejemplo que me dio mi mamá, pero salí adelante”, señala la “Leona Dormida”

La cantante cuenta su historia para una serie con la que pretende ayudar a otras personas que pasen por problemas de adicción y violencia

“Hoy voy a cambiar”, gran estreno 20 de agosto, 21 horas, por “las estrellas”

Arturo Arellano

Bien dicen que de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno, llámese experiencia, aprendizaje, y en este caso Lupita D’Alessio accedió a la realización de su serie biográfica “Hoy voy a cambiar”con el principal interés de servir de espejo a otras mujeres y sus familias, que conozcan las consecuencias de las malas decisiones, pero que también hallen un dejo de esperanza, pues según la cantante, no hay nada que Dios no pueda poner en su sitio correcto y en su historia le ha dado perdón y tranquilidad.

La serie verá su estrenó el 20 de agosto a las 21:00 horas, por las estrellas, pero la presentación oficial con productores y elenco se llevó a cabo previamente a esta fecha y en esta se dieron detalles.

Rubén y Santiago Galindo ven en este proyecto su regreso a la ficción, se dijeron emocionados y Rubén platicó “agradezco a Lupita, porque bien dicen que sin pollo no hay caldo de pollo y Lupita nos contó su historia con honestidad, sin tapujos, pasó por momentos incómodos incluso, pero se mantuvo de pie hasta el final, recorrimos su vida desde los 9 años, hasta la época actual. Gracias Lupita, ojalá que cuando veas la historia hayamos hecho honor a tu trabajo, a tu dolor y alegrías. Decidimos narrar la historia en dos líneas, partiendo en 2006 cuando la crisis de Lupita tocó fondo y estuvo a punto de perder la vida, desde ese caos ella recuerda su infancia y arrancan estás dos líneas que se mantienen de principio a fin”.

A esto, Santiago agregó que “una gran historia es un gran compromiso y para lograrlo hicimos todo en un formato cinematográfico, con dos unidades de trabajo, cerca de 150 personas alrededor de varias locaciones, en doce semanas de grabación, fue una labor titánica con cerca de 300 actores para contar la vida de Lupita”.

Paola Rojas, que se encargó de dirigir la ceremonia comentó “cuando Lupita canta suceden cosas poderosas, así que no dudo que en estos 21 episodios se conocerán detalles de esta vida llena de intensidad” y dio paso a la presentación via Skype a Lupita D’Alessio.

“Estoy emocionada de cómo los hermanos Galindo han logrado retratar mi vida. No me gustaba casarme, lo que pasaba es que llenaba un vacío con esos amores que creía verdaderos y no eran. Muchas mujeres pasan por lo que yo pasé y si de algún modo esta familia, mis hijos y yo, con este detonador que es la serie, con momentos oscuros e incluyendo los excesos que no me enorgullecen, si con esto hacemos que otras mujeres no pasen por lo mismo, con eso estoy feliz y si ya lo están pasando que vean que sí pueden cambiar”.

Asegura “tengo la fortuna de que Dios me rescató de donde ustedes van a ver en la serie, de que mis hijos pudieran verme sin vendas en los ojos y fue muy duro. He visto a mis hijos llorando, ‘diciendo te perdonamos’ y nunca hubo un rencor. Aprovecho para darles las gracias por la paciencia y por amarme tanto, yo también los amo con toda mi alma. Hay detonadores con los que espero tocar a la gente, que mi familia y el público vean cuando tome esa decisión de decir hoy voy a cambiar”.

Reconoce que “no me costó trabajo contarlo todo ni a los productores convencerme, había gente que quería hacer la serie, pero luego ya no pasó nada, hasta que un día recibí un WhatsApp de Rubén Galindo, ‘eres el de parodiando’ le dije y me respondió que sí. La verdad me siento útil de poder ayudar a los demás, así lo decidimos mis hijos y yo porque fuimos una familia disfuncional que vivió tormentas en la vida, pero al final Cristo nos levantó y aunque seguimos con problemas como toda familia ahora estamos sanos y salvos. Se contó todo de Guadalupe Contreras Ramos, en resumen, algo breve, pero lo más importante. Fui una mujer que ultrajaron, robaron y usaron, creyendo que debía ser así, por el ejemplo que me dio mi mamá, pero logré salir adelante”, dijo.

Enfatiza en que “la mujer mexicana debe tener la inteligencia para poder salir de cualquier problema. Agradezco a mis parejas porque me hicieron más fuerte, más mujer y por todo lo malo que viví pude conocer también el amor verdadero, el que viene de lo alto, el que me llenó, estoy casada con Dios”.

Las encargadas de dar vida a la “Leona Dormida”, en las diferentes etapas de su vida serán Mariana Torres, Gabriela Roel, Giovana Fuentes y la pequeña Victoria Viera. Se presentó también el tema principal de la serie interpretado por Lupita y que lleva por nombre “Yo sigo aquí” una canción inédita.

El elenco se completa con actores como Mauricio Castillo (Raúl Velasco), Alejandro Tomassi, Axel Rico. Los esposos de Lupita serán interpretados por Facundo Caferata, Raúl Olivo, Cristian Ramos, Ari Telch y Ferdinando Valencia. Su mánager será llevada a la pantalla por Ana Ciocchetti, mientras que su acompañante en momentos de adicción será interpretado por Gerardo Trejo Luna. Sus hijos: Cesar D’Alessio será interpretado por Paco Luna, Jorge D’Alessio por Joshua Gurtiérrez y Ernesto D’Alessio por Axel Alcántara, a su vez Isabela Camil y Eugenio Montesoro darán vida a los padres de Lupita D’Alessio.

La serie se entrena el 20 de agosto a las 21:00 horas por las estrellas.