Cae banda que robaba en Metrobús de la Línea 2

Con antecedentes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a cinco personas acusadas de robar el celular a un pasajero del Metrobús.

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de la Coordinación Territorial CUH-2 y se descubrió que tres de ellos están relacionados con seis carpetas de investigación iniciadas por los delitos de robo a transeúnte, robo de celular y robo en transporte público.

Los hechos ocurrieron en la estación Viaducto de la Línea 2, ubicada en el cruce de Chilpancingo y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc.

Agentes del Sector 66 auxiliaron a un hombre de 27 años de edad que acusó a cinco personas de sustraer su teléfono celular de la bolsa del pantalón, y luego de una revisión, los policías encontraron el teléfono móvil. Los detenidos son una mujer de 18 años y cuatro hombres de 43, 24, 19 y 18 años.

Sin consignaciones en el Metro

Aunque los policías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro han detenido a mil 193 personas presuntamente involucradas en delitos como robos y han recuperado carteras, celulares y dinero en efectivo, en más de un año, sólo han logrado poner a disposición del Ministerio Público a 20 presuntos delincuentes, es decir, apenas el 1.6 por ciento.

Jorge Gaviño, director del STC Metro, justificó que los 3 mil 500 policías no han logrado judicializar las aprehensiones debido al Nuevo Sistema Penal Acusatorio que los obliga a presentar denunciante y una prueba contundente del ilícito.

“La ley federal de procedimientos nos complicó el asunto, si no tenemos nosotros una persona que acuse directamente a la persona responsable y no tenemos una prueba fehaciente no podemos consignar, eso nos metió en un lío, antes sí se podía”, dijo.

Gaviño indicó que el operativo Código Rojo que se diseñó para inhibir el delito dentro de las instalaciones sí ha tenido resultados, pero no se han logrado concretar en consignaciones judiciales.