Demasiados en la lista

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Ante la imposibilidad de destaparse a sí mismo o ser considerado como verdadero contendiente presidencial, fuera de su círculo cercano, Miguel Ángel Mancera Espinosa procedió a hacerlo con los prospectos priístas.

Seleccionó a cinco de los personajes que forman parte del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, para definir que de ahí saltará el abanderado del partido tricolor.

Claro que no se equivoca el jefe de gobierno de la CDMX en mencionar dichos nombres, pero son los mismos que se han ventilado desde hace algún tiempo en todos los espacios disponibles.

Se trata del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; Salud, José Ramón Narro Robles, y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Para el jefe de gobierno y aspirante presidencial por decisión propia, no de ningún partido, ni de algún grupo, ajeno al suyo, los priístas (el presidente Peña Nieto) sacarán a su candidato de ese quinteto.

Conforme se acerca el año electoral (inicia en septiembre) los destapes en todos los partidos y de aquellos que quieren figurar como independientes, se hacen con mayor frecuencia.

La lista es amplia, y si los priístas parecían haber reducido su baraja, con todo y lo que dice Mancera, los panistas la han incrementado, aunque no todos son considerados como serios aspirantes.

De su terna original, conformada por Margarita Zavala Gómez del Campo, Ricardo Anaya Cortés y Rafael Moreno Valle Rosas, se sumaron otra serie de prospectos que creen tener los tamaños suficientes para abanderar al partido blanquiazul.

El eterno Ernesto Ruffo Appel, primer opositor en vencer al priísmo en una elección estatal, alzó la mano nuevamente para manifestar su interés. En el pasado, el ex gobernador de Baja California pretendió lo mismo y también la presidencia nacional del partido, aunque en ambos casos se retiró de la contienda.

Hasta ahora, Ruffo Appel no ha realizado acto alguno de posicionamiento, solamente consiguió que otros de los prospectos se unieran para formar un grupo de aliento entre ellos.

Juan Carlos Romero Hicks, senador de mayoría como Ruffo Appel y también ex gobernador, en este caso de Guanajuato, es otro de los panistas que cabalgaba como “Llanero solitario” en busca de la nominación y unió fuerzas con Luis Ernesto Derbez y el mencionado Ruffo Appel.

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de Las Américas, fungió como secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el gabinete del presidente Vicente Fox Quesada.

Este trío se integró para apoyarse en su disputa en contra de los tres mejores posicionados, Margarita, esposa de Felipe Calderón Hinojosa y dos veces diputada plurinominal, una local y otra federal.

Ricardo Anaya Cortés, ex diputado federal y actual presidente del Partido Acción Nacional. Rafael Moreno Valle Rosas, ex gobernador de Puebla, ex senador y ex diputado federal, es el tercero en discordia, de los que se considera tiene posibilidades dentro del partido blanquiazul.

Los perredistas tienen en su baraja a Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, y Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mandatario de Morelos, aunque consideran también la posibilidad de que Miguel Ángel Mancera abandere al partido del sol azteca, aunque dentro de su grupo, prevalece la intención de encabezar una alianza o, incluso, irse de independiente.

El Partido Verde ya no quiere alianza con el PRI para la siguiente contienda presidencial y tiene en el senador Carlos Puente a uno de sus prospectos, el otro sería el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien todavía no se desdobla como aspirante. Otros más que se cuentan entre los aspirantes presidenciales, éstos bajo el carácter de independientes son:

Armando Ríos Piter, el llamado “Jaguar”, a quien algunos lo ven como el aspirante serio bajo este concepto, es senador y antes diputado federal y se negó a competir como candidato al gobierno de Guerrero por parte del PRD hace un par de años.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, gobernador independiente de Nuevo León, ex diputado y ex alcalde, juega con la posibilidad de buscar la nominación bajo la figura de independiente.

Pedro Ferriz de Con, ex conductor de radio y televisión, realiza proselitismo desde hace varios meses, con el propósito de convertirse en candidato presidencial independiente.

Gerardo Fernández Noroña, ex diputado y activista, es otro de los que alzan la mano para buscar la candidatura independiente, aunque se le ve desganado en esa intención.

Emilio Álvarez Icaza, quien ha dedicado parte de su actividad a la defensa de los Derechos Humanos dentro del país e incluso fuera de él, en organismos internacionales, es otro de los aspirantes con la figura de los independientes.

Hay otros que no han proclamado su interés por competir por la Presidencia de la República, aunque hay quienes los motivan para ello, como es el caso de Juan ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud del gabinete presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Hasta ahora, de este cúmulo de nombres que danzan por todos lados, hay personajes que son considerados como los más viables para disputar dicha presea. Después de la asamblea partidista del PRI, emergieron los aspirantes sólidos y fueron eliminados otros que solamente querían figurar dentro de este grupo, sin verdaderas intenciones de competir.

Los panistas saben que su grupo es reducido, los perredistas se encuentran conscientes de que sobrevivencia se cuenta a partir de alianzas, los del Verde saben que de hacerlo podrían perder el registro y los independientes se cuentan con los dedos de una mano y sobran varios dedos.

ramonzurita44@hotmail.com

