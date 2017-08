Racismo y violencia

Desde el portal

Ángel Soriano

El ex líder del KKK, David Duk, advirtió: No saben todavía lo que se cocina en Estados Unidos. Es obvio que se preparan más choques entre grupos radicales, extremistas de uno y otro lado, pero no sólo eso, sino que la crisis en la Unión Americana no vendrá de un ataque a las islas Guam de Norcorea o la “toma” se la Casa Blanca por Nicolasito, el hijo del Presidente venezolano Nicolás Maduro, sino que vendrá de dentro del mismo país.

Y evidentemente la motivación de los choques raciales han sido originados desde la campaña presidencial, cuando se alimentó la campaña de odio en contra de los mexicanos y ciudadanos de diversas nacionalidades residentes en Estados Unidos.

Si bien fue bandera política, hoy que están en el poder su afán de supremacía de la raza blanca se ha exacerbado con acciones como las ocurridas en Charlottesville, las que todos condenan y por las que se viene una crisis mayor.

Para empezar, Trump disolvió los consejos empresariales asesores porque sus integrantes mostraron su desacuerdo cuando culpó “a ambas partes” de las acciones de violencia en Virginia.

En tanto que Barack Obama gana popularidad en su rechazo a las acciones de odio y pugna por la convivencia pacífica. Y de no volver los Estados Unidos a sus orígenes, de la pluralidad racial y ser refugio de perseguidos o migrantes de todo el mundo, será difícil reconciliar a “ambas partes”.

El republicano alentó y ahora paga las consecuencias de su discurso de odio, y a pesar de que unas veces es acertado o dislocado en sus mensajes electrónicos, lo cierto es que recomponer la vida social de las partes en conflicto en la Unión Americana no es tarea fácil. David Duk sabe lo que dice cuando señala que se cocina algo más para alentar la lucha racial y demostrar la supremacía blanca.

TURBULENCIAS

Chocan 2 aviones y saltan los pilotos

Como si fuera parte del espectáculo, los pilotos de dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que se colisionaron cerca de la Base Aérea de Santa Lucía, saltaron de sus respectivos paracaídas en tanto las aeronaves se estrellaron en tierra. Los pobladores de Zumpango, Atizapán y Tecámac se dieron vuelo tomando imágenes en lo que pudiera considerarse –como dijera el titular de la SCyT, Gerardo Ruiz Esparza- “son gajes del oficio”…Las imágenes que el equipo de la NASA capte del eclipse solar del próximo 21 de agosto, serán proyectadas en el domo de 400 metros del Planetario “Nitandehui” de la ciudad de Oaxaca, a partir de las 13:00 hrs. Informó el encargado del espacio, Héctor Caballero Julián…El diputado César Camacho presidió la clausura del diplomado “Derechos Políticos y su Tutela”, convocado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, e impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, donde 22 alumnos recibieron reconocimiento que preside Sadot Sánchez Carreño…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com