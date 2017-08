Impunidad

Punto por punto

Augusto Corro

Más de cien periodistas fueron asesinados durante los últimos diez años en México.

Hace tres meses, en Culiacán, Sinaloa, fue ultimado el periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas. De los asesinos, ni su rastro.

No es nuevo que se repita la historia de impunidad total, en los casos de periodistas asesinados.

El lunes pasado, comunicadores, familiares y amigos de Valdez Cárdenas se reunieron en el patio central del Palacio de Sinaloa, para exigir justicia.

“Quirino no seas cómplice”, fue el grito que se escuchó contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en las instalaciones estatales.

Aquí informamos que a Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y el cofundador del semanario Río Doce, fue asesinado a balazos, el 15 de mayo. Los sicarios huyeron. Las investigaciones, si es que hay, no ofrecen resultados.

La actitud de los representantes de la justicia, es decir la Fiscalía, es de simples espectadores.

Anteayer, en Chiapas, Susan M. Elbow, funcionaria de la embajada de Estados Unidos en México, informó que su país se encuentra preocupado por el grave riesgo que viven los periodistas mexicanos.

Por esa razón, dijo, solicitó a funcionarios federales y estatales “que hagan más efectivos los mecanismos de protección” para los comunicadores”. Una excelente idea que, sin duda, nadie tomará en cuenta. ¿Cuál es su opinión amable lector?

México seguirá como un país peligroso para el ejercicio del periodismo.

CANDIDATO EN APUROS

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrentará unas elecciones presidenciales (2018) en las peores condiciones como instituto político.

El desprestigio de su imagen derivado por innumerables actos de corrupción no augura nada bueno.

¿Tendrá tiempo el tricolor de dar una cara sin el reflejo de las pillerías de sus dirigentes políticos?

¿Cómo esconder a los ex gobernadores priístas que salpicaron de lodo a su partido? ¿Para esa fecha ya no estarán en la cartelera delincuencial los Duarte, Borge, etc.?

¿Y el asunto de Lozoya-Odebrecht que apenas empieza? ¿Hasta dónde llegará?

Las autoridades se encargaron de enredar el caso y hoy Emilio Lozoya Austin, acusado de participar en la recepción ilegal de 10 millones de dólares, fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Será muy interesante saber qué papel jugará la autoridad federal en un caso difícil, pues la constructora Odebrecht, que a funcionaba a base de sobornos, que ahora tienen en la cárcel a personajes de la esfera política en diversos países.

A esos problemas de corrupción, más los errores del gobierno del presidente Enrique Peña, tendrá que enfrentarse el próximo candidato priísta que busque la Presidencia de la República. Claro que el ungido brincará de gusto, pero luego, cuando se enfrente a la realidad la alegría se convertirá en una gran preocupación. El PRI es el mismo de antes con sus marrullerías y sus “estrategias” para ganar al precio que sea. En el presente, son otros los electores. Los medios de comunicación se multiplicaron. La sociedad se encuentra mejor informada. ¿Qué tendrá que hacer el PRI para convencer a los electores que voten por su candidato? ¿De que en realidad encarcelará a los funcionarios corruptos de su partido?

¿Quién será el candidato tricolor que luchará en contra de propios y extraños, azotado por las tormentas de la corrupción, que consiga el triunfo? En los próximos meses conoceremos la respuesta.

UN TUIT IMPACTANTE

El 12 del presente mes, el ex presidente estadounidense, Barack Obama, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje donde condenó la violencia y el racismo.

Ese tuit ya es oficialmente el mensaje en esa red social más popular de la historia.

De esa manera, desde mi punto de vista, el ex mandatario le dio una lección de moral y de política a Donald Trump, el conflictivo residente de la Casa Blanca, que a regañadientes condenó la incursión de los supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.

En hechos violentos derivados de las manifestaciones violentas, tres personas perdieron la vida. En uno los casos, un perturbado mental racista con su coche embistió a un grupo antifacista y provocó la muerte de una mujer.

Obama, acompañado de una fotografía en la que sonríe a un grupo de niños, escribió: “nadie nace odiando a otros por su color de piel, su historia o religión”. El mensaje alcanzó 2.8 millones de “Me Gusta”, y se colocó como el más popular en la historia de la red social de microblogging.

El presidente Trump perdió la brújula y su principal arma de comunicación, el Twitter” estuvo errática. Obligado por las presiones emitió una condena contra la violencia y se lavó las manos, al intentar juzgar con imparcialidad a quienes actuaron con violencia.

Todo mundo fue testigo que los provocadores fueron los seguidores del racismo y de la secta demoniaca del Ku Klux Klan a la que quieren revivir. Trumpo trató de defenderlos con su silencio, pero cedió ante las críticas de los estadounidenses.

Ese punto negativo será una mancha indeleble en la biografía del millonario metido a político.

