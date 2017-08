El show de Chuponcito llega al Teatro del Parque Interlomas

El payasito se dispone a retomar su enfoque principal en los niños, por lo que realizará últimos compromisos de show para adultos este sábado 19 de agosto en el Teatro del Parque Interlomas

Arturo Arellano

El payasito consentido de las familias, Chuponcito, está dispuesto a retomar todo su enfoque y potencial a lo que dice ser su amor eterno, los niños, es por ello que se encuentra también en la recta final de lo que son sus presentaciones para adultos, una de estas fechas por cumplir es la de este sábado 19 de agosto, cuando se presente con toda su picardía, ironía, pero también inocencia en el Teatro del Parque Interlomas.

Para platicar sobre este show y sus planes a futuro, Chuponcito concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN “Tendré de invitado a Armando Roal, es un comediante muy bueno, luego entro yo con mis tonterías, así es como me catalogan a veces, que hago pura tontería, pero son cosas divertidas. Siempre que firmo un contrato y el promotor, el empresario me pide si es show de niños o adultos, en esta ocasión es adolescentes y adultos, por eso pido exigentemente que no haya niños”.

Refiere: “mi espectáculo no es vulgar, es picardía sin albures y sin ofender a nadie, la idea es que se lleven un corazón lleno de alegría. Principalmente me preocupo por ofrecer algo sin ofender, sin que la gente escuche una palabra que dañe el oído, ni la mente, ni el corazón, eso no quiero, así que Chuponcito disfraza mucho las groserías, las picardías”. Describe que “el payasito representa alegría, porque sabes que, si va a ir a una fiesta, te va a alegrar el día, si ves a alguien de frac o sombrero sabes que es un mago y los payasitos como yo, tenemos esa etiqueta de hacer reír. Nos caracterizamos con nuestra vestimenta y maquillaje, porque hay otro tipo de payasos, pero el fin mío es hacer reír a niños, jóvenes, adultos y hasta gente mayor”.

Asimismo, asegura que “es muy malo que la gente use el estereotipo del payaso para asustar, la gente se deja llevar por un mal ejemplo, Estados Unidos lo toma de Europa y nosotros de Estados Unidos, está mal que se imiten esas cosas como las bromas con payasos malvados, afectan nuestro trabajo. Cuando hubo el boom de esas bromas había hasta amenazas de muerte, compañeros como Cepillín, Lagrimita y yo, lo platicamos, eso rebasó la ignorancia, el no saber, pero afortunadamente ya pasó”.

En tanto asegura que, si bien está haciendo show para adultos, eso no durará mucho tiempo. “Mi corazón está con los niños, ese es el futuro, no me gustaría dejar algo donde el niño no tenga un principio de respeto, entonces voy a enfocarme a ellos. Me despediré más adelante del show de adultos y retomaré el niño que era al principio y al que conocieron, eso no lo quiero perder”.

Decisión tomada, según sus palabras, porque le gusta escuchar a su público: “nunca dejaré de amar y respetar a mis niños. No digo groserías, ni chistes groseros enfrente de ellos. Yo siempre escucho a la gente, escucho todo lo que me dicen, yo tengo una esencia que es la de un niño y el corazón no se puede cambiar, de hecho, en los videos que yo subo, no hay una sola palabra mala, prefiero enfatizar en el amor a mis amigos, mi mamá y familia. Yo comprendo, la gente está en su derecho de decirme y las críticas son constructivas, ven a un payasito y las tonterías que dice el personaje, pero siempre debe haber respeto. Por otra parte, también a la gente se le dice ‘esto es para adultos’ y de repente me llegan con niños a ese show y me dicen ‘mi hijo ya sabe decir groserías’, eso a mí me hizo ver que no está bien, a lo mejor el niño ya sabe y conoce las groserías, pero no quiero que las aprenda también de mí”.

Concluye diciendo en relación a su disco pendiente. “Dios tiene un tiempo para todos, mis canciones están hechas con amor, de principios, amor a la mamá, a vivir, ahí lo tenemos, espero en Dios llegue alguien a quien le interese y podamos hacer algo lindo con ellas. Esto es de bendición, todo ocurre en su momento”.

Chuponcito se despidió con el siguiente mensaje “quiero decir algo importante a los chavitos, el respeto es vital, cuando lo tienes las puertas se abren, el amor a Dios, a tus padres, amen y respeten, yo voy a respetar a mis niños siempre. Los amo mucho, y cuando digo chavitos, hablo de niños, adultos y gente mayor, porque todos tenemos un chavito dentro”.

El show de Chuponcito para adultos, llega por única ocasión al Teatro del Parque Interlomas este 19 de agosto