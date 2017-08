Mi próximo reto es lograr que el público adore a “Cantinflas” como en sus mejores tiempos: Juan Osorio

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria CARPIO

“Cuando sabes vivir con la soledad te vuelves un gran conocedor de la vida, porque tienes el tiempo de asimilar la música, la lectura, lo que te rodea, lo que te costó esfuerzo, eso es muy importante”

El golpe más fuerte en la vida de Juan Osorio ha sido la muerte de su hijo Juan, “pero me ayudó a entender que estamos de paso y que hay que valorar cada momento”

“Levantarme de las drogas me llevó a valorame, aprender a vivir con la soledad y a crear grandes éxitos”

En el 2018 revivirá al mito que fue Mario Moreno

(I parte)

Porque en el entretenimiento México es una potencia mundial, en cuestión de producción (películas, telenovelas y montajes teatrales) y por eso es preciso fijar la vista en nuestros productores que son los personajes exitosos y México cuenta hoy con una pléyade de excelentes productores.

Pronunciar el nombre de Juan Osorio es sinónimo de calidad y éxito (ya es una marca, un ícono), pero conversar con él es una delicia y aprendizaje, primero porque es símbolo de humildad (característica de las grandes estrellas) y porque no oculta ninguna de las recetas que utiliza en su especialidad. Suya es la frase de ¡Nunca pelearse con el talento!

Y nos recuerda que comenzó como ayudante de producción, prácticamente jalacables y fue la generosidad de sus jefes la que lo llevó a dar el salto como productor de telenovelas (hoy el productor de exportación más importante en la industria del entretenimiento) y donde no tiene cabida la mezquindad.

Juan Osorio es de las pocas personas que cuando uno entrevista abre plenamente su corazón al recordar cómo superó su adicción a la cocaína y cómo ha salido adelante, tras la muerte de su primogénito Juan Wenceslao Osorio, quien falleció a los 30 años de edad de un infarto fulminante el 29 de junio de 2013.

Y recuerda a sus maestros como un homenaje permanente, quienes le enseñaron a rodearse de gente inteligente para enseñarle cómo se alcanza el equilibrio y la armonía en una telenovela: Julio Castillo, Raúl Araiza, Miguel Sabido y su hermana Irene, Valentín Pimstein, entre otros.

La historia de nuestro productor estelar Juan Orosio tiene que ver con haber recorrido todos los escalafones del más complejo proceso industrial conjugado en imágenes y tecnología de las telecomunicaciones, proceso donde fue líder sindical.

Periodísticamente hablar con el más prestigiado productor del momento es un aprendizaje, por los factores que concurren en su quehacer (locaciones, libretos, logística, guiones, creatividad, tramas, rodajes, grabaciones, reparto, elencos, sonido, edición, efectos especiales, historias, música de fondo y un larguísimo etcétera).

Y si a todo esto se le suma que Juan Osorio en su carrera se dejó eclipsar por el ambiente artístico, nos suma un personaje de telenovela, símbolo de quienes compiten todos los días, que se acoplan a las nuevas propuestas tecnológicas para seguir aprendiendo “única forma de poder reinventarse”, porque siempre tiene proyectos por consumar.

Juan Osorio nació en la Ciudad de México, es hijo de padres mexiquenses, específicamente oriundos de Toluca, donde su padre murió y donde su mamá Doña Cata reside.

Y es así que con una enorme sonrisa y dispuesto a desnudar su alma, Juan Osorio recibe a DIARIOIMAGEN en sus oficinas de Televisa Sán Ángel.

ESTE 2017 CELEBRAS 31 AÑOS COMO PRODUCTOR DE TELENOVELAS

– ¿Orgullosamente citadino?

“Una persona como tu servidor no tiene raíz, porque me gusta mucho mi país, entonces soy orgullosamente mexicano y me gustan las tradiciones de Chiapas, Veracruz y ahora estoy fascinado con Oaxaca, se me hace un estado en todos los medios de una gran riqueza, cultura gastronómica, arquitectónica y su gente sobre todo, entonces siento que nosotros debemos estar orgullosos de nuestro país, el estado ya es un extra, pero lo importante es que eres mexicano.

– Este 2017 cumpliste 31 años como productor, debutando con “La gloria y el infierno” y ahora triunfando con la telenovela de mayor rating que es “Mi marido tiene familia”.

“Exactamente hoy (un viernes) tuve una junta a las 9 de la mañana con mis actores de ‘Mi marido tiene familia”, constantemente me reúno con mi equipo donde vuelvo a tener ese entusiasmo y ese cariño por lo que estoy haciendo, es como la relación de pareja, si la dejas de mantener activa, deja de interesarte. Por la mañana tuve esa junta con mis actores precisamente para motivarlos, indicarles que vamos por esta segunda parte, esta recta final y mencionaba yo que Héctor Bonilla, el director de escena de ‘Mi marido tiene familia’, que fue una de las personas que a mí me apoyó en este ejercicio de productor, fue quien estuvo ahí siempre apoyándome con ‘La gloria y el infierno’”.

INICIÓ DESDE JALACABLES HASTA SER HOY EL PRODUCTOR MÁS EXITOSO DE LA TELEVISIÓN

– Cuéntanos esa historia de ascendencia, porque Juan Osorio inició desde jalacables y hasta tuviste la fortuna de estar en la producción de “El chapulín colorado”.

“El día de ayer (un jueves) comí con mis compañeros productores y justamente platicaba con Roberto Gómez Fernández esa anécdota. En ese tiempo yo tenía mayor experiencia en hacer locaciones, de salir. llevar la logística y Don Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano me invitaron a participar en una locación de ‘El chapulín colorado’ para ayudarles a coordinar, fue muy emotivo la verdad, me divertí mucho, me sentí una persona muy importante de que Don Roberto y Enrique Segoviano me invitaran a participar en su equipo de trabajo, fue una experiencia gloriosa.

Por otro lado, en 1971 entro al Estudio Q de Televicentro en una novela que se llamó ‘El amor tiene cara de mujer’ con Don Fernando Wagner, esa es la primera producción en la que yo piso un foro y a partir de ahí a la fecha nunca desistí en mi trabajo.

Paulatinamente he aprendido de grandes maestros como Julio Castillo, Raúl Araiza, el señor Miguel Sabido, Irene Sabido, Valentín Pimstein, Luis Alcoriza, Lorenzo de Rodas, ejecutivos tan grandes, jefes que tuve y orientadores, como fue Guillermo Cañedo, que fue un privilegio conocerlo, el señor Emilio Azcárraga Milmo, en fin, todos ellos se han convertido en maestros y fueron mis guías para que yo en esta carrera cada día fuera creciendo”.

– Y es de la forma que se ha mantenido Juan Osorio porque no es fácil mantenerse en la industria de la televisión.

“He tenido tropezones como todo en la vida, fui líder sindical, me tocó la fortuna de representar a los productores y asistentes, en una época que nos fue muy bien, estábamos con muchas prestaciones, toda la gente gozaba de privilegios, que el Sindicato Sección 12 podía dar, yo fui parte de ese equipo, eso me enseñó a valorar lo que es tener a la gente y poderle ayudar, y poder contribuir. Pero también tuve fuertes tropiezos, caí en las adicciones, fui adicto a la cocaína, lo cual me llevó a otros mundos, sin embargo, me ha permitido levantarme y valorar lo que tengo, valorar la vida, valorar a las personas que me rodean y también a vivir solo, esa es otra de las cosas que a veces le cuesta mucho trabajo al ser humano ser independiente y aprender a vivir con su soledad, pero cuando sabes vivir con la soledad te vuelves un gran conocedor de la vida porque tienes el tiempo de asimilar la música, la lectura, lo que te rodea, lo que te costó esfuerzo, eso es muy importante.

CUANDO CAÍ EN LAS DROGAS TUVE DOS CAMINOS: “LEVANTARME O MORIRME”

– En qué momento se da cuenta Juan Osorio que las adicciones, lo estaban hundiendo y qué lo hizo levantarse?

“En el momento que ya no tienes nada o te levantas o mueres, no había muchas opciones. Yo he tratado siempre de ser una persona muy pulcra, me gusta mucho el oler bien, el vestir bien, estar limpio en ese momento de mi enfermedad a la cocaína no era tal ese el éxito, estaba muy mal físicamente, anímicamente, psicológicamente y mi apariencia no era la adecuada, entonces son de las cosas que me llevaron a descubrir que estaba en el camino equivocado y que la verdad yo ni quería morir de adicto, yo quiero morir por la logística de la vida y estoy muy consciente, también eso me ha enseñado a valorar”.

– El golpe más fuerte en la vida de Juan Osorio ha sido la muerte de su hijo Juan.

“Sí, la partida de mi hijo ha sido el golpe más fuerte de mi vida, su muerte me ayudó a entender que estamos de paso en la vida y que a veces nunca sabes a quién le va a tocar . Es un privilegio tener vida, pero también en el momento que se cierre ese ciclo hay que cerrarlo con mucha dignidad y sobre todo que cuando uno muera no se deje nada pendiente, tu trabajo, relaciones, que todo esté en equilibrio.

Hay muchas cosas que uno no valora y no aprovecha y se queda un gran vacío de decir en qué momento no lo aproveché, pero por otro lado tampoco me puedo amargar porque tengo tres hijos más y tengo un compromiso de seguirme superando. Todos los días hay que superarse, todos los días hay nuevas propuestas tecnológicas que si en las cuales uno no se adapta y no se acopla, se va quedado uno atrás y próximo a convertirese en un viejo amargado, un viejo frustrado y yo no quiero, quiero seguir sintiéndome útil mientras tenga salud, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir reinventándome, para estar como ahora con ‘Mi marido tiene familia’. Seguir siendo de los productores competitivos y que está en los primeros lugares”.

– Tu producción de “Mi marido tiene familia” es la telenova con más rating actualmente

“En este momento sí, la telenovela con mayor rating es ‘Mi marido tiene familia’, la historia de la trama es afortunada porque tuvo identificación con la audiencia, la audiencia ha recibido muy bien estas problemáticas que pasan con las familia políticas, como los conflictos con la suegra, la abuela, las cuñadas, y obviamente llevamos al extremo la situaciones familiares, lo cual ha tenido una gran respuesta en la pantalla chica”.

“CREO MUCHO EN UN PAÍS COMO MÉXICO QUE NECESITA DE LA FAMILIA”

– Pero además a Juan Osorio le gusta unir a la familia a través de sus producciones.

Sí, porque mis raíces son de familia, pero sobre todo creo mucho en la familia para el crecimiento, creo mucho en los valores, creo mucho en un país que necesita de la familia porque el país solo no va a funcionar.

– La siguiente producción de Juan Osorio es la bioserie de Mario Moreno “Cantinflas”.

“Así es, esta serie me entusiasma mucho, como ves en mi oficina tengo bastante material de ‘Cantinflas’, toda la mercadotecnia que va a girar sobre él, tengo una fotografía que es original y sólo hay siete de ellas y yo tengo la número 5, entonces esa fotografía habla mucho de lo que significa la serie y obviamente es un reto muy grande, revivir al mito que es ‘Cantinflas’, con esa gran trayectoria, pero me siento competente y rodeado de las personas ideales, para poder lograr que el público nuevamente acabe adorando al artista como en sus mejores momentos”.

– ¿Como van los avances de ese proyecto?

“Es mi proyecto de 2018 ya que la telenovela ‘Mi marido tiene familia” la termino en octubre próximo y entonces me daré un tiempo para respirar, ya no tengo los años que tú tienes Gloria (risas), si no me seguiría de corrido, a estas alturas hay que darse su espacio y descansar un poco sin dejar de estar construyendo los libretos, de estar supervisando todo. La bioserie de ‘Cantinflas’ es un proyecto que tengo el próximo año, me viene mucho trabajo, entonces si estará pesado el 2018, pero estoy contento”.

– ¿Va a ser difícil la elección de quien encarne a Mario Moreno “Cantinflas”?

“Sí, porque sobre todo lo que traigo en la cabeza está muy muy loco, muy atrevido, mostraremos desde la infancia de Mario Moreno, cómo empieza a enfrentarse a la vida y porque efectivamente es una vida aspiracional, Don Mario Moreno ‘Cantinflas’ vino también de abajo luchando, hasta que Manuel Medel le da la gran oportunidad de acercarse y hacerse asistente, le descubre el personaje y lo deja actuar y de ahí se crea este famoso e increíble personaje de ‘Cantinflas’”.

Este próximo lunes 21 de agosto continuará la II parte de la entrevista al glorioso productor Juan Osorio, donde dio una exclusiva a DIARIOIMAGEN, que nungún otro medio sabe.