Gobierno estatal heredará a Tultepec construcción de mercado pirotécnico

Debe ser para 300 artesanos

Tultepec, Estado de México.- Con base en un reglamento interno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el gobierno del Estado de México, pretenden la construcción de sólo 150 de los 300 locales del mercado de artesanías pirotécnicas de San Pablito, a pesar de que no hay un impedimento legal que lo impida.

Así lo informó el alcalde Armando Portuguez Fuentes, quien aseguró que la construcción de los 300 locales, está amparada en los permisos de cada uno de los locatarios. “Ya se aceptó la reducción del tamaño de los mismos de 3×3 a 2.40×2.40 metros, antes eran de monoblock y ahora serán de concreto armado”.

Además, se contemplan otra serie de medidas como limitar la cantidad de mercancía al interior de cada local a sólo 25 kilogramos de juguetería pirotécnica, una distancia de 10 metros entre locales, dos pasillos centrales en cruz de 15 metros, la construcción de barreras naturales como montículos de tierra o bardas, y que ya no haya estacionamiento dentro del predio.

La construcción de los 300 locales, está basado en un reglamento y un manual de operaciones de la Sedena, así fue aprobado en las ocasiones anteriores que se tuvo que reconstruir cumpliendo con su función, “y dado que no hay ley que lo impida, solicitamos a la Sedena y al gobierno del Estado de México que se cumpla lo acordado”.

Precisó que el mercado de artesanías pirotécnicas cumplió el objetivo para el que fue creado, evitar que se oferte pirotecnia en lugares no permitidos, y que en caso de un accidente la conflagración sea sólo al interior del predio que ocupa sin afectar la zona urbana, y así ha sido.

El presidente municipal afirmó que la construcción del mercado San Pablito, fue usado electoralmente por el gobierno estatal, quien tras el incidente aseguró ante medios nacionales que se haría cargo de su reconstrucción, “sin tomar en cuenta a la alcaldía, pese a que desde un inicio manifestamos la disposición de coadyuvar en el proyecto”.

Cuando el gobierno estatal aseguró que se haría cargo de la reconstrucción total del mercado, se informó que había un presupuesto de 32 millones de pesos para ello.

Sin embargo, hoy dicen que sólo se construirán 150, argumentando que la SEDENA quiere limitar lo que ya autorizó en su momento con base en la Ley, es decir, la edificación de 300 locales en ese predio, heredando la construcción de los otros 150 locales a la alcaldía.

Hace unas semanas un funcionario estatal de tercer nivel, aseguró que le transferirían recursos al gobierno municipal para ello, “Yo solicité la firma de un convenio para transparentar este asunto, sin embargo, a poco menos de un mes para que el gobernador Eruviel Ávila Villegas deje el cargo, no ha habido siquiera un acercamiento”.

Los locatarios en tanto, amenazan con irse a vender en sus talleres o sus casas por no tener un espacio adecuado para ofrecer sus productos, con toda la problemática y situaciones de riesgo que ello implica, y no falta quienes afirman que el dinero ya fue transferido y que el gobierno municipal no ha hecho nada.

“Esta temporada de venta pirotécnica puede perderse, porque el Mercado San Pablito no estará listo para septiembre, con suerte quedará listo para aprovechar la temporada de diciembre”.