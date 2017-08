Morena no acepta “fichitas” del PRI

Derecho de réplica

En Morena hay apertura para ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no así para los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, porque pertenecen a una generación de jóvenes que desprestigiaron la política en poco tiempo, señaló el delegado de Morena, José Luis Pech Várguez.

Ambos mandatarios confundieron el hecho de gobernar con ascender al poder para robar a gran escala.

Para ello, se rodearon de jóvenes sumisos e inexpertos en política y administración pública, que celebraban todas sus acciones y hoy algunos pagan las consecuencias en la cárcel.

“No tienen cabida en Morena, porque desprestigiaron la política y enseñaron mal, creyeron que gobernar era robar”.

Reiteró que los ex mandatarios son rechazados en forma generalizada y Morena está fortaleciendo su estructura para encarar el proceso electoral del 2018.

Pech Várguez manifestó que Morena incrementará considerablemente sus espacios en los cuerpos colegiados.

En otro contexto, aseguró que el diputado Juan Ortiz Vallejo fue expulsado de Morena, en tanto que su homóloga, Silvia de los Ángeles Vázquez, está suspendida de sus derechos por tres años.

Sara Latife hace caravana con sombrero ajeno

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cozumel, Ramón Escalante Cervera, tuvo un pleito en su cuenta de Twitter con la diputada federal, Sara Latife, a quien llamó mentirosa, debido a que está promocionando y adjudicándose obras que no fueron parte de su gestión ante autoridades federales.

En respuesta, la legisladora le contestó: “por qué no mejor como dirigente del PRD en Cozumel no informa sobre lo que no hace la presidenta de la alianza PAN-PRD”.

Por su parte, el líder perredista comentó que está en la mejor disposición de dialogar con la legisladora para ver quién miente. Mencionó: “cuando guste, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, será exhibida por no hacer nada por los cozumeleños, aunado a que nunca ha presentado una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión.

Y para comprobar lo que dijo, Escalante mostró documentos que al parecer muestran que los trabajos se realizaron en el Programa de Inversión Anual (PIA), y también forman parte del proyecto de Ciudades Sustentables. Por ejemplo, esta obra de remodelación de la unidad deportiva “Independencia”, y el parque “3 de Mayo”, que se ubica frente a la iglesia de Corpus Cristi.

Exceso de velocidad y alcohol generan 90% de accidentes

La comisaria de la Gendarmería y coordinadora estatal de la Policía Federal, Selene Anabel Nava Gutiérrez, afirmó que estamos en el cierre de la temporada vacacional, por lo que le hacen un exhorto a los ciudadanos a que eviten accidentes en carreteras y solicitan que a través de la denuncia al 911 señalen a los que manejan de manera zigzagueante y a quienes lo hacen en estado de ebriedad y los a choferes que deben de ser reportados, para evitar 90% de accidentes, sobre todo porque las carreteras son rectas y generan somnolencia.

La entrevistada señaló que la recomendación es que a quienes les suceda eso, salgan de sus vehículos, hagan ejercicio y se hidraten para que no corran peligro, pues también tienen a su disposición el número 068 y están próximos a proporcionarles el de la Policía Federal; “se está haciendo la mecánica para que denuncien de manera directa y se atienda de manera más rápida”.

Precisó que un 90% de accidentes que se generan en carreteras es por el factor humano, por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad; “no es el factor climatológico ni el estado en el que se encuentran las carreteras, que en términos generales están bien”.

Puntualizó que hay pérdida de vidas y vehículos, por eso, la recomendación es que en la ciudad y tramos carreteros la gente use los puentes peatonales y no excederse en la confianza de que no pasa nada, porque está visto que sí hay riesgos que pueden ser lamentables.

La entrevistada también se refirió a los secuestros y las llamadas de extorsión, de las que dijo que reciben 10 a la semana; por ello, están ofreciendo pláticas en el sector educativo, abarcando temas de “bullying” y prevención del delito e incluirán a miembros del sector deportivo y religioso.

Selene Nava mencionó que cuando reciban una llamada de un número desconocido, no la contesten y si escuchan amenazas, no hagan caso, tampoco que se hable más de 30 segundos y se debe de tener un mismo código de palabras con los familiares; “se invita a que hagan la denuncia formal en el Ministerio Público”.

Se debe tener precisa la hora de la llamada, el número telefónico, el depósito y número de cuenta determinado, porque con los casos que han atendido están generando las líneas de investigación. Tantán.