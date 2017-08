Hipócritas decisiones del INE

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La ironía es el pudor de la humanidad

Jules Renard, 1864-1910, escritor francés

#INEdedicatoria #Margarita #AMLO #priistas #LorenzoCórdova #VESTASWIND #Cemex #FedericoPatiño #MarriotVallarta #Mexichen #DelValle #Volaris

El llamado “piso parejo” que pretende imponer el Instituto Nacional Electoral a la próxima contienda electoral, es un acto demagógico e hipócrita. Más y más medidas que tienen como objetivo el exhibir el sistema electoral mexicano como uno de los más regulados y uno de los más cuestionado por la violación sistemática de sus normas. En un sistema político controlado por partidos, carentes de ideología, no es del agrado ni de sus ciudadanos, ni mucho menos de la comunidad internacional, que ve en México uno de los ejemplos más claros de antidemocracia. Poca participación política de la ciudadanía, así un férreo presidencialismo, así como una clase política dorada enlistada en partidos, convierten a la administración pública en el mejor ejemplo de una dictadura perfecta, parafraseando a Mario Vargas Llosa. En ella, como lo llamaría uno de sus destacados miembros, es una mafia en el poder. Pero una mafia a la que la mayoría de los que votan les dan legitimidad. Son electos democráticamente y respetan los tiempos de estancia en sus puestos. Cada 6 o 3 años, se renueva esa clase dorada, que es precisamente la que impone las normas electorales. El “piso parejo” que propone el INE bajo el amparo de su líder Lorenzo Córdova, no es otra cosa que el control a los candidatos, especialmente en la promoción de aspirantes a puestos de elección popular, a través de cualquier medio. Y, lo peor es que se inmovilizará al gobierno y no podrá dar a conocer, por ningún motivo, sus obras y acciones. El INE desconfía de la clase política, los mexicanos desconfiamos el INE y a final de cuentas, todos desconfiamos del gobierno. El saldo es una desconfianza en el sistema electoral mexicano, mismo que está agotado. Esta medida tiene dedicatoria a aspirantes presidenciales como AMLO, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya, Graco Ramírez, Miguel Mancera, Silvano Aureoles, entre otros.

Del PRI con el aparato gubernamental aparecen en todos lados. ¿Una “ley mordaza” a aspirantes presidenciales, los frenará?

PODEROSOS CABALLEROS: Vestas Wind Systems, confirmó una información que proporcionamos hace unas semanas en este mismo espacio. Ganó un pedido de 424 megavatios de turbinas de Zumia Energía para el mayor proyecto eólico de México, que estará localizado en la conflictiva Reynosa, Tamaulipas, entidad gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca. Vestas, liderada en México por Angélica Ruiz Celis, pretende crear una de las empresas de energía limpias más grandes del país. *** CEMEX, feudo de Rogelio Zambrano, será el proveedor de 900,000 metros cúbicos de concreto para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entidad liderada por Federico Patiño. La operación la confirmó Juan Romero Torres, presidente de CEMEX en México. Por las condiciones del terreno donde se construirá el aeropuerto, en el lecho del antiguo Lago de Texcoco, CEMEX suministrará un concreto especial con alta resistencia a sulfatos. *** Con una inversión de 3 millones de dólares, bajo el liderazgo de Manuel Gauna, uno de los hoteles más emblemáticos de Marriott en México, el hotel Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa, llevó a cabo un plan espectacular de remodelación con el objetivo de seguir siendo uno de los resorts.

AL FINAL DE CUENTAS: Al solicitar un crédito a Mexichem, liderado por Antonio del Valle, para adquirir el 80% de la empresa de riego por goteo Netafim por 1.5 mil millones de dólares, alertó a calificadoras como Fitch Ratings, sobre el incremento de su apalancamiento por lo que movió de Estable a negativa su calificación. Esta adquisición se financiará con cerca de 300 millones de dólares en efectivo, 200 millones mediante una línea de crédito revolvente de Mexichem y el resto a través de un préstamo puente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Volaris, liderado por Enrique Beltranena firmó un convenio con la Escuela de Aviación México para que los egresados de mayor rendimiento académico, incorporarse como “embajadores” de la empresa. La Escuela de Aviación México, ofrecerá a trabajadores de Volaris y sus familiares directos, descuentos especiales para sus estudios aeronáuticos.