Una invitación en tiempo y forma de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y siete organizaciones periodísticas de las 8 regiones de la entidad, para conocer el estado que guardan las iniciativas presentadas al Congreso local para formar una Ley Estatal de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, fue desdeñada por diputados a la LXII Legislatura, que da fe del divorcio entre el poder público, la sociedad y sus representantes.

Es obvio que los diputados no se mandan solos y que recibieron instrucciones precisas (el que paga manda) de no acudir a la reunión, como un claro mensaje de que el poder público no tolera la creciente crítica a la falta de resultados de la administración pública estatal, que a ocho meses de entrar en funciones mantiene el mismo estado de cosas, o peor, que como lo dejaron los ex gobernadores Ulises Ruiz y Gabino Cué, considerados los peores gobernadores en la historia contemporánea de la entidad.

Y la intolerancia hacia los señalamientos se basa a la presencia de funcionarios que no conocen la realidad de Oaxaca, porque no son oriundos del estado, porque si bien tienen amplias credenciales académicas, carecen de vocación social y no los ata ningún sentimiento hacia el terruño, pues sus intereses están fuera del estado y siempre se la pasan en actos políticos del PRI, “en la grilla” en busca de posiciones más rentables pues las arcas públicas (cuando menos eso dicen) están vacías.

Lamentable actitud de los diputados que rehuyen (porque así se los ordenaron) el diálogo y la civilidad política para encontrar soluciones a los problemas sociales que enfrenta la entidad; pero sabemos que no es cuestión personal o de partido, sino porque lamentablemente obedecen instrucciones ajenas a sus representados y sólo cumplen un papel de títeres del sistema.

Más violencia en el mundo

Un nuevo atentado terrorista en Las Ramblas (otro vehículo arroyó a paseantes) en Barcelona, se une a hechos similares ocurridos en otras partes del mundo como demostración de que las cosas no marchan bien en la conducción de los destinos de la humanidad, pese a los adelantos tecnológicos y de la medicina; falla, tal vez, la política o la religión…

